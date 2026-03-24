Giáo dục

Có 6 trường THPT mới, Hà Nội thêm hàng nghìn chỗ học lớp 10

Tuệ Nguyễn
24/03/2026 09:35 GMT+7

Với việc có 6 trường THPT mới trong năm học 2026 - 2027, Hà Nội có thêm hơn 3.000 chỗ học cho học sinh lớp 10.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2026 - 2027, thành phố sẽ có thêm 6 trường THPT mới đi vào hoạt động và tuyển sinh lớp 10 từ cuối tháng 5 tới. 

Sở GD-ĐT Hà Nội chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT này, song ước tính sẽ có thêm hơn 3.000 chỗ học mới cho học sinh, kỳ vọng góp phần giảm áp cho kỳ thi vô cùng căng thẳng vào lớp 10 năm nay.

Cụ thể, khối công lập có 4 trường THPT mới, bao gồm: THPT Hoàng Quán Chi (P.Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (P.Vĩnh Hưng), THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và THPT Xuân Khanh (P.Sơn Tây).

Trong đó, Trường THPT Xuân Khanh được xây dựng thêm cơ sở tại vị trí mới, tăng quy mô tuyển sinh so với trước.

Bên cạnh đó, hệ thống trường tư thục cũng bổ sung thêm 2 trường mới, dự kiến tuyển sinh năm nay gồm THPT Trần Hưng Đạo (P.Vĩnh Tuy) và THPT Edison (xã An Khánh).

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31.5. Học sinh thi 3 môn gồm: toán, văn và ngoại ngữ. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2026 - 2027 toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở.

Trong số này, khoảng 88.000 học sinh được tuyển vào các trường THPT công lập; số còn lại, khoảng 59.000 học sinh, học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...  

Theo dự thảo báo cáo thuyết minh quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, toàn thành phố hiện có 247 trường THPT. Trong đó, THPT công lập có 124 trường, 9 trường hiệp quản. Trung bình trên mỗi xã, phường có 1 - 2 trường công lập.

Tuy nhiên, có những phường không có trường THPT công lập như Định Công, Đông Ngạc, Kiến Hưng, Ngọc Hà, Phương Liệt, Tương Mai, Vĩnh Tuy…

Số trường thành lập mới chưa đáp ứng với tốc độ tăng dân số cơ học tại một số khu vực đô thị hóa nhanh; chủ đầu tư chưa quan tâm xây dựng trường học trong các khu nhà ở, gây ra hiện tượng quá tải ở các trường học công lập trong khu vực. Một số dự án trường học trong các khu đô thị gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, dẫn đến dự án bị chậm.

Theo tính toán, để có đủ chỗ học cho học sinh Hà Nội, từ năm 2031 đến 2045, thành phố cần thêm 986 trường. Trong đó, cấp mầm non cần nhiều nhất (441 trường), tiếp đến là tiểu học (288), THCS (166) và THPT (91).



