Có an ninh du lịch, khách đến TP.HCM vẫn bị giựt túi ngay trước khách sạn

Toàn cảnh hội nghị chiều 29.8

Du lịch khó vì thiếu an ninh, thiếu chỗ đậu xe

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Doãn Hồng ghi nhận ngành du lịch TP.HCM sau dịch đã có nhiều sáng tạo, đổi mới để tăng cường thu hút khách quốc tế. Bên cạnh đó, những thay đổi cởi mở về chính sách thị thực mới được áp dụng càng tạo thêm điều kiện để thành phố đón được nhiều hơn du khách từ nhiều quốc gia. Bằng chứng là thời gian qua đã có rất nhiều đoàn khách từ thị trường mới Ấn Độ, tháng 9 dự báo sẽ có thêm nhiều thị trường khách tới thành phố.

Tuy nhiên, lượng khách càng đông, càng khiến ông chủ Công ty Du lịch Công Đoàn trăn trở về vấn đề an ninh du lịch.

"Trước đây, chúng ta đã nói rất nhiều lần, đã có cải thiện, đặc biệt là có lực lượng an ninh du lịch nhưng hiện tại tình trạng cướp giật ngay giữa trung tâm thành phố vẫn thường diễn ra. Ngay trước cửa khách sạn Rạng Đông (Q.3) của chúng tôi, một đoàn khách Tây vừa dừng chân thì hai anh xe máy chạy cái vèo qua, giựt cái giỏ của một vị khách rồi chạy mất. Hướng dẫn viên du lịch nào dẫn các đoàn khách Tây cũng nhắc rất kỹ nhưng khách có thể chủ quan, có thể không lường tới. Khi lượng khách đến ngày càng đông thì Sở Du lịch cùng các cơ quan ban ngành cần quan tâm vấn đề an ninh du lịch nhiều hơn" - ông Hồng dẫn chứng.

Bên cạnh đó, ông Hồng cũng đặt vấn đề thiếu trầm trọng các bãi đậu xe công cộng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các cơ sở khách sạn, lưu trú. Xe đưa khách tới nhà hàng, khách sạn hoặc các điểm tham quan, gần như lúc nào khách cũng bị tài xế hối xuống sao cho lẹ. Du lịch càng phát triển, khách tới càng đông thì chắc chắn lượng xe ra/vào thành phố cũng nhiều lên. Đặc biệt, hiện nay, khi sản phẩm du lịch thay đổi, nhiều gia đình du lịch tự túc hoặc các đơn vị triển khai loại hình carnival với những đoàn vài chục chiếc xe, nếu không có phương án giải quyết việc thiếu bãi đậu xe thì sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch và các khách sạn.

Liên quan đến vấn đề này, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết hiện nay, Sở Du lịch đã phối kết hợp với Công an TP.HCM và các quận, huyện trung tâm để xây dựng lực lượng an ninh du lịch trên địa bàn. Sau khi ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp, Sở Du lịch sẽ tiếp tục làm việc tiếp với lực lượng công an cùng các quận, huyện để đảm bảo lưu tâm, quản lý chặt hơn tình hình an ninh du lịch, bảo vệ du khách.

Đối với việc thiếu chỗ dừng, đỗ xe du lịch, Sở Du lịch cũng đã nhận thấy thực trạng, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố. Do đó, ngành du lịch đã làm việc với Sở GTVT, tổ chức rà soát, hiện đang trong lộ trình khảo sát tất cả các điểm trên địa bàn 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức, từ đó chấm những điểm có thể bố trí cho xe dừng, đỗ đón/trả khách du lịch. Đồng thời quy định thời gian được phép dừng, đỗ đón/trả khách để vừa đảm bảo hoạt động du lịch hiệu quả, vừa tránh gây ùn tắc, ảnh hưởng tới giao thông chung của thành phố. Việc tổ chức dừng, đỗ cho xe du lịch sẽ ưu tiên các điểm du lịch hoặc những khách sạn khu vực trung tâm có lưu lượng khách lớn.

Mở cơ chế phát triển nhiều sản phẩm chủ lực

Tại hội trường, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing thuộc Công ty TST Tourist đặt câu hỏi cho Sở Du lịch về các sản phẩm du lịch mà thành phố sẽ định hướng thúc đẩy sau khi có Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm tour trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao, phía TST Tourist đánh giá giảm phẩm mới lạ này sau thời gian thí điểm đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của du khách trong và ngoài nước. Hiện tour này vẫn đang được Công ty Trực thăng miền Bắc khai thác hiệu quả.

"Vậy, TP.HCM có thể khai thác loại hình du lịch này thường kỳ trong thời gian sắp tới không? Nếu không, thành phố có hướng xây dựng sản phẩm điểm nhấn, độc đáo nào để thu hút du khách các tỉnh cũng như khách quốc tế đến lưu trú và trải nghiệm?" - ông Nguyễn Minh Mẫn đặt vấn đề.

Trả lời ông Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Trưởng phòng Phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên du lịch - Sở Du lịch TP.HCM cho biết, Nghị quyết 98 có nhiều điểm mới có thể tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn của ngành du lịch trong việc phát triển sản phẩm. Đơn cử, cho phép TP.HCM có thể kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư PPP đối với các dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Nhiều dự án, hạng mục liên quan ngành văn hóa, thể thao nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch chủ lực của thành phố như hình thành các lễ hội, sự kiện, sản phẩm du lịch vui chơi giải trí, đặc biệt là sản phẩm kinh tế ban đêm... sẽ có cơ hội được thúc đẩy mạnh mẽ.

Ngoài ra, Nghị quyết 98 cho phép TP.HCM có quyền tự chủ khi trình HĐND TP quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phạm vi dưới 500 ha. Đây là cơ hội để thành phố chủ động điều chỉnh quy hoạch, kêu gọi đầu tư các sản phẩm chiến lược liên quan tới sinh thái nông nghiệp đang còn nhiều vướng mắc. Sau khi được tháo gỡ khó khăn, thành phố sẽ có nhiều chủ động để hình thành các mô hình nhà vườn, homestay... phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. "Hiện Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 98, kết hợp cùng Nghị quyết 82 của Chính phủ về phục hồi, phát triển du lịch sau dịch, dự kiến trình UBND TP vào tháng 9 tới để ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết" - bà Thảo nói.

Đối với tour bay trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thông tin sau giai đoạn thí điểm, trong khi Sở Du lịch đang tiến hành thủ tục xin chủ trương tổ chức tour định kỳ thì gặp sự cố không may nên hiện Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản tạm dừng toàn bộ loại hình du lịch này. Sở Du lịch đang tiếp tục theo dõi, đeo bám, nếu Bộ Quốc phòng cho cơ chế sẽ tham mưu thành phố kiến nghị thực hiện tiếp sản phẩm này.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng đã đề xuất Sở Du lịch tham mưu, kiến nghị giúp doanh nghiệp hỗ trợ mở rộng chính sách visa cho khách du lịch đến Việt Nam; có các quy định hay chính sách ưu đãi về thuế quan cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thực hiện các loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh kết hợp đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của các địa phương…