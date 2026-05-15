Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Loại cỏ chỉ ưa nước phèn, nước mặn: Đã có thời thương lái giành nhau mua

Trần Kha
Trần Kha
15/05/2026 06:00 GMT+7

Từng là cây 'thoát nghèo' ở Đức Lập, cỏ bàng nay được kỳ vọng tạo ra các sản phẩm thân thiện môi trường như túi xách, ống hút, đồ thủ công… nhưng người trồng vẫn chật vật vì giá giảm mạnh.

Giữa xu hướng sống xanh và giảm rác thải nhựa, cây cỏ bàng ở xã Đức Lập (Tây Ninh) được kỳ vọng mở ra hướng đi mới với các sản phẩm thân thiện môi trường. Thế nhưng phía sau những chiếc túi xách hay ống hút từ cỏ bàng, nhiều người dân vẫn đang chật vật bám nghề vì giá bàng liên tục lao dốc.

Nghề nhọc nhằn dưới nắng phèn

Trên cánh đồng bàng mênh mông, ông Trần Văn Hòa (45 tuổi) vừa thoăn thoắt tay liềm, vừa quệt mồ hôi chia sẻ về sự vất vả của cái nghề "bán mặt cho đất". Để có được những sợi bàng cao trên 1,6 m đạt chuẩn làm đồ thủ công mỹ nghệ, người dân phải ghim từng gốc bàng xuống nền đất phèn, đợi ròng rã từ 9 - 10 tháng mới được thu hoạch.

Cỏ Bàng Đức Lập: Nặng lòng với cánh đồng bàng - Ảnh 1.

Người dân thu hoạch cỏ bàng

ẢNH: TRẦN KHA

"Làm bàng cực lắm, cũng nhổ năng, rải phân y như làm lúa nhưng nặng nhọc hơn nhiều. Sáng đi ghe ra đồng mất 20 phút, cắt xong phải vác những bó bàng nặng 30 - 40 kg lên vai di chuyển dưới sình lầy. Ê ẩm mình mẩy hết ráo, nhưng vì đồng tiền nên phải ráng gồng", ông Hòa tâm sự.

Theo ông Hòa, cây bàng chỉ ưa nước phèn, nước mặn thiên nhiên; nếu nước ngọt quá cây sẽ chết, còn nếu nước ô nhiễm từ nguồn thải đổ về thì cây cũng "rục" dần.

Thời hoàng kim chỉ còn trong ký ức

Cách đó không xa, ông Trần Văn Tèo (54 tuổi), một người có thâm niên hàng chục năm trong nghề, đang lủi thủi thu hoạch 2,5 mẫu bàng của gia đình. Ông Tèo bùi ngùi nhớ lại thời hoàng kim cách đây vài năm, khi giá mỗi neo (bó) bàng lên đến 21.000 - 22.000 đồng.

Cỏ Bàng Đức Lập: Nặng lòng với cánh đồng bàng - Ảnh 4.

Để chuẩn bị thu hoạch cỏ bàng, người dân dùng máy bơm nước ra khỏi đồng ruộng, căng bạt giữa đồng trống để làm bóng mát che nắng khi ngồi nghỉ

ẢNH: TRẦN KHA

"Hồi đó lái giành nhau mua, mỗi ngày mở mắt ra là bỏ túi 2 triệu đồng, nuôi con cái ăn học dư dả. Giờ giá rớt thê thảm, chỉ còn khoảng 13.000 đồng/neo. Làm hai vợ chồng cả buổi sáng chỉ kiếm được bốn trăm mấy chục ngàn, trừ tiền xăng máy bơm, tiền phân thuốc là không còn bao nhiêu", ông Tèo thở dài.

Cỏ Bàng Đức Lập: Nặng lòng với cánh đồng bàng - Ảnh 5.

Người dân nhổ cỏ trên ruộng bàng

ẢNH: TRẦN KHA

Vì giá quá rẻ, có hộ dân không thiết tha thu hoạch đã quyết định đốt bỏ cả mẫu cỏ bàng để chờ giá lên hoặc chuyển nghề khác. Theo người dân từ một khu vực có hơn 100 hộ canh tác, nay số người bám trụ với cây cỏ bàng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Khát vọng bảo vệ môi trường từ sợi cỏ

Dù đối mặt với khó khăn kinh tế, giá trị của cây cỏ bàng vẫn được khẳng định qua những mục đích nhân văn khác. Đang loay hoay xin một ít cỏ bàng về làm giáo cụ dạy học, anh Đặng Thế Sơn (24 tuổi, giáo viên trường mầm non tại địa phương) chia sẻ: "Tôi muốn giới thiệu cho các em học sinh biết về đặc sản quê hương và công dụng tuyệt vời của nó. Trong xu hướng bảo vệ môi trường hiện nay, cỏ bàng có thể làm ống hút, đan rổ rá rất tốt vì hoàn toàn không độc hại".

Cỏ Bàng Đức Lập: Nặng lòng với cánh đồng bàng - Ảnh 6.

Sau khi gặt cỏ bàng, người dân dùng ghe di chuyển ven theo các con mương nước để lấy bàng

ẢNH: TRẦN KHA

Cỏ Bàng Đức Lập: Nặng lòng với cánh đồng bàng - Ảnh 7.

ẢNH: TRẦN KHA

Cỏ Bàng Đức Lập: Nặng lòng với cánh đồng bàng - Ảnh 8.

ẢNH: TRẦN KHA

Cỏ Bàng Đức Lập: Nặng lòng với cánh đồng bàng - Ảnh 9.

Những bó bàng lớn 30 - 40 kg được vận chuyển đến nơi tập kết, chờ thương lái đến thu mua

ẢNH: TRẦN KHA

Cỏ Bàng Đức Lập: Nặng lòng với cánh đồng bàng - Ảnh 10.

Những bó cỏ bàng lớn được phân ra thành các neo nhỏ và được thương lái thu mua chở về các tỉnh miền Tây để làm đồ thủ công mỹ nghệ

ẢNH: TRẦN KHA

Hiện nay, nguồn tiêu thụ chính của cỏ bàng Đức Lập vẫn phụ thuộc vào các thương lái đến từ miền Tây để đưa về làm túi xách, nón và các mặt hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Người dân nơi đây vẫn đang kiên trì bám trụ, hy vọng vào một ngày giá bàng khởi sắc để sợi cỏ phèn tiếp tục vươn xa.

Tin liên quan

Từng 'mở mắt ra có tiền triệu', nghề cắt cỏ bàng nay chỉ còn người già bám trụ

Từng 'mở mắt ra có tiền triệu', nghề cắt cỏ bàng nay chỉ còn người già bám trụ

Từng là nghề giúp nhiều người ở Đức Lập (Tây Ninh) kiếm tiền triệu mỗi ngày, cắt cỏ bàng thuê nay trở thành công việc nhọc nhằn của những lao động lớn tuổi không còn cơ hội vào xí nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

cỏ bàng hàng mỹ nghệ túi xách Đất phèn Tây Ninh cỏ bàng Đức Lập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận