Có bao nhiêu vệ tinh Starlink đang bay quanh Trái đất?

Khi nhìn lên bầu trời đêm, nhiều người có thể thấy một chòm vệ tinh Starlink phát sáng, di chuyển đều đặn trên quỹ đạo Trái đất. Nếu không được giải thích, những chấm sáng này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến thế giới khác. Tuy nhiên, mỗi chấm sáng thực chất là một vệ tinh và Starlink hiện sở hữu một số lượng lớn vệ tinh này trên bầu trời.

Số vệ tinh Starlink được phóng lên quỹ đạo có thể lên đến 100.000 trong tương lai ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ Starlink, hiện có hơn 6.750 vệ tinh đang hoạt động. Tuy nhiên, các ước tính khác cho thấy con số này có thể lên tới 10.061 (theo Orbital Radar) đến 11.102 (theo Space.com). KeepTrack ghi nhận 11.131 vệ tinh trên quỹ đạo. Con số này có thể cao hơn nữa trong tương lai, bởi SpaceX đã được cấp phép để phóng từ 42.000 đến 100.000 vệ tinh trong tương lai.

Điều đáng chú ý là không phải tất cả vệ tinh Starlink đều quay trong cùng một quỹ đạo, bởi chúng trải rộng trên nhiều lớp quỹ đạo khác nhau. Hiện tất cả có hơn 18.000 vệ tinh trên quỹ đạo, cùng với khoảng 45.000 vật thể nhân tạo khác, bao gồm cả mảnh vỡ không gian. Sự hiện diện đông đảo này làm tăng nguy cơ va chạm và đe dọa đến các vệ tinh đang hoạt động.

Tại sao Starlink cần nhiều vệ tinh như vậy?

Khi vệ tinh Starlink đầu tiên được phóng vào năm 2019, chỉ có khoảng 2.000 vệ tinh trên quỹ đạo. Đến năm 2025, có khoảng 8.400 vệ tinh hoạt động. Mỗi vệ tinh chỉ có thể xử lý một lượng băng thông hạn chế, vì vậy càng nhiều vệ tinh thì vùng phủ sóng càng tốt và đáng tin cậy hơn. Đây là lý do Starlink có kế hoạch phóng lên tới 42.000 vệ tinh, một sự gia tăng đáng kể so với hiện tại.

Các vệ tinh Starlink có tuổi thọ khoảng 5 năm, sau đó sẽ trải qua quá trình suy giảm quỹ đạo và quay trở lại Trái đất. Theo thống kê, hiện có hơn 1.800 vệ tinh Starlink không còn hoạt động, và hàng trăm trong số đó đã rơi khỏi quỹ đạo.

Nhưng Starlink không phải là công ty duy nhất phóng vệ tinh, bởi bầu trời sẽ ngày càng chật chội khi nhiều công ty như Amazon, OneWeb và Lightspeed cũng đang phóng vệ tinh của riêng mình. Chính điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trên quỹ đạo, bao gồm nguy cơ ô nhiễm không gian.

Tuy nhiên, các vệ tinh Starlink được thiết kế để tránh các mảnh vỡ không gian khác, với nhiều lần điều chỉnh quỹ đạo mỗi năm để đảm bảo an toàn. SpaceX cho biết đã có các biện pháp an toàn để điều khiển chúng tránh va chạm trước khi không còn kiểm soát được.