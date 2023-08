Cô bé 9 tuổi biết chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc

Khi Y Thiên An lướt dùi trên những ống lồ ô, tiếng đàn vang lên, lúc nghe róc rách như suối nước, lúc ầm ào như thác ghềnh, lúc xào xạc như gió lùa.

Y Thiên An biểu diễn đàn T’rưng tại chương trình Siêu tài năng nhí

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ngồi một góc nhà nhìn con trìu mến, chị Y Jưng (33 tuổi, ở thôn Plei Đôn, P.Quang Trung, TP.Kon Tum), cho biết ngay từ nhỏ chị đã yêu thích các loại nhạc cụ dân tộc. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến những ước mong của chị chẳng thể thực hiện. Mãi cho đến khi lập gia đình và sinh con, chị Y Jưng liền đem niềm đam mê ấy gửi gắm vào cô con gái đầu là Y Thiên An. Khi con vừa lên 5 tuổi, chị Y Jưng liền bàn với chồng mua đàn T'rưng về cho con gái tập chơi.

Những ngày đầu tiếp xúc với đàn T'rưng, Y Thiên An vẫn chưa biết gì về nhạc lý và nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Cô bé dùng dùi gõ vào những ống nứa mỗi ngày. Tuy nhiên do không sử dụng đúng cách, lâu dần những ống nứa bị nứt rồi bể nên phải thay liên tục.

Thấy con thích đàn, chị Y Jưng nhờ một người bạn am hiểu nhạc cụ dân tộc hướng dẫn thêm cho cô bé. Vài tháng sau đó, Y Thiên An có thể đánh được nhiều bài hát bằng đàn T'rưng, đàn đá…

Để Y Thiên An có thể học hỏi, mạnh dạn và tự tin hơn, chị Y Jưng cũng tạo điều kiện cho con gái đi biểu diễn ở một số nơi vào những ngày không đến lớp. Trong những chuyến "lưu diễn" ấy, nhiều du khách thấy tài năng trình diễn nhạc cụ dân tộc của cô bé nên đã quay lại clip và đăng tải lên một số trang mạng xã hội.

Đầu năm 2023, vợ chồng chị Y Jưng quyết định mua bộ đàn đá để khơi dậy niềm đam mê của con gái. Không chỉ vậy, vợ chồng chị còn đặt thợ làm thêm một bộ đàn tre để con gái có điều kiện tốt nhất thực hiện đam mê.

Đầu tháng 4.2023, Y Thiên An được chương trình Siêu tài năng nhí biết đến và mời tham gia cuộc thi. Cô bé đã được ban tổ chức thử thách đánh đàn T'rưng và xuất sắc giành được một suất học bổng tiếng Anh khi vượt qua 3 bài hát: Xinh tươi Việt Nam, Ước mơ của mẹ và Nghe lời mẹ ru.

Bà Phạm Thị Xuyến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nhận xét từ năm học lớp 2, Y Thiên An đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ của trường, lớp. Mặc dù mới 9 tuổi nhưng Y Thiên An đã thành thạo nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Qua những tiết mục biểu diễn của Y Thiên An đã khơi dậy niềm đam mê cho nhiều học sinh trong trường.