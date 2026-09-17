Cô bé 9 tuổi khiến nhiều người rơi nước mắt tại ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Cô bé 9 tuổi lấy nước mắt khán giả trên sân khấu

Lý Gia Hân, 9 tuổi, đang học lớp 4/1 Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi (P.An Khánh, TP.HCM). Cô bé bắt đầu làm quen với nghệ thuật từ gần 6 tuổi và từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như piano, nhảy, người mẫu, vẽ và diễn xuất.

Trong tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp thực hiện tối 16.9 tại công viên Lý Thái Tổ, hình ảnh Lý Gia Hân hóa thân thành một em nhỏ trải qua mất mát vì đại dịch Covid-19 để lại nhiều cảm xúc.

Tiết mục mở đầu tái hiện lại câu chuyện bi kịch của một gia đình khi đại dịch Covid-19 ập đến ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đảm nhận phần diễn xuất phụ họa cho tiết mục, cô bé xuất hiện trong hình ảnh một em nhỏ đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Những cảnh quay sau đó tái hiện sự thay đổi của nhân vật khi đại dịch ập đến, khiến em phải đối diện với mất mát người thân.

Trong bộ đồng phục học sinh, Hân khi thì ngồi bên bàn học, lúc xuất hiện giữa những nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ. Nhiều cảnh được ghi hình cận gương mặt cô bé, đặc biệt là những khoảnh khắc Hân bật khóc, tạo điểm nhấn cho phần trình diễn.

Ở phân đoạn cuối, cô bé nghẹn ngào nói: “Con nhớ ba mẹ lắm”, nhiều khán giả đã không giấu được xúc động, nhiều người rơi nước mắt khi theo dõi câu chuyện được tái hiện trên sân khấu.

Với Gia Hân, đây cũng là một trong những vai diễn có nhiều cảm xúc mà em từng thử sức ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phân cảnh gây xúc động ẢNH: NGỌC DƯƠNG

“Lúc đầu con vừa bất ngờ vừa rất thương nhân vật của mình. Con nghĩ nếu một em bé đang có một gia đình hạnh phúc mà bất ngờ không còn ba mẹ bên cạnh thì chắc chắn sẽ rất buồn và nhớ. Vì vậy con muốn cố gắng diễn thật chân thật để các cô chú có thể cảm nhận được tình cảm của nhân vật”, Hân kể.

Cảnh khó nhất với cô bé là những phân đoạn thể hiện nỗi nhớ và sự mất mát. Để nhập vai, Hân cho biết đã phải tưởng tượng hoàn cảnh của nhân vật và tập trung vào ánh mắt, hơi thở cùng cảm xúc.

“Con nghĩ nếu một em bé không còn được nhìn thấy ba mẹ nữa thì sẽ nhớ ba mẹ đến thế nào. Con nghĩ mình là em bé đó và diễn”, Hân nói.

Trước khi bước lên sân khấu, cô bé cũng không tránh khỏi hồi hộp. Tuy nhiên, khi bắt đầu diễn, Hân tập trung vào nhân vật đến mức quên mất cảm giác hồi hộp ban đầu.

Sau tiết mục, điều khiến em nhớ nhất là khoảnh khắc nhìn thấy khán giả dành tình cảm và những tràng vỗ tay cho chương trình. “Con cảm thấy rất xúc động, vui và hạnh phúc nữa ạ”, cô bé chia sẻ.

ẢNH: PAKA HO

ẢNH: PAKA HO

Tiết mục đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả ẢNH: DUY ANH

Từ cô bé thích tự quay mình đến quán quân mẫu nhí

Theo chị Nguyễn Mỹ Linh, mẹ của Gia Hân, từ khoảng 3 tuổi, Hân đã thường xuyên hát, nhảy múa và tự quay mình trước camera điện thoại. Nhận thấy con có hứng thú với nghệ thuật, ban đầu chị chỉ nghĩ cho Hân học thêm những bộ môn này như hoạt động ngoại khóa sau giờ học.

Đến hè 2023, khi Hân gần 6 tuổi, cô bé bắt đầu học piano, nhảy, người mẫu và vẽ. “Về sau thấy con có năng khiếu, có đam mê nên chị cho con theo đuổi nghệ thuật, kèm theo sự cam kết học văn hóa giỏi”, mẹ Hân chia sẻ.

Trong khoảng 3 năm làm quen với nghệ thuật, Hân có cơ hội tham gia nhiều chương trình biểu diễn và các dự án dành cho thiếu nhi. Cô bé từng góp mặt trong các phim ngắn gồm Chị Ngoại, Không ai bị bỏ quên, Châu chấu dưới dòng nước... Hân cũng vừa tham gia MV Thiên đường với người thương của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của cô bé là danh hiệu Quán quân Siêu mẫu nhí toàn cầu 2025 tại Fukuoka, Nhật Bản. Gia Hân cùng Tạ Trần Bảo Phúc giành ngôi quán quân bảng Kid tại cuộc thi.

Tuy đã có thời gian hoạt động ở lĩnh vực người mẫu và biểu diễn, Hân bắt đầu học diễn xuất điện ảnh từ tháng 9.2025. Đây cũng là hướng đi mà cô bé muốn tiếp tục thử sức trong thời gian tới.

Bé Hân và mẹ ẢNH: NVCC

Với mỗi chương trình hay dự án, Hân cho rằng mình có thêm những trải nghiệm và bài học mới. “Điều con nhớ nhất là được gặp rất nhiều cô chú, anh chị và các bạn. Mọi người luôn yêu thương và chỉ dẫn cho con”, cô bé nói.

Ở trường, Hân cho biết mình vẫn cố gắng học tập tốt. Ngoài diễn xuất, cô bé thích thời trang, biểu diễn và nhảy múa.

Sau khi xem lại phần trình diễn tại "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời", Hân vui vì đã cố gắng hết sức nhưng cũng nhận ra bản thân vẫn còn nhiều điều phải học. “Nếu có cơ hội được diễn lại, con muốn làm tốt hơn nữa”, cô bé nói.

Học cách diễn bằng cảm xúc

Để chuẩn bị cho vai diễn tại "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời", Hân đọc kịch bản, tập luyện nhiều lần và được đạo diễn, các diễn viên cùng ê-kíp hướng dẫn về lời thoại cũng như những phân đoạn cảm xúc.

Ở nhà, mẹ cũng ngồi cùng con đọc kịch bản và trò chuyện để Hân hiểu nhân vật. Theo chị Nguyễn Mỹ Linh, thay vì yêu cầu con phải khóc hay cố tạo ra cảm xúc, chị muốn Hân cảm nhận hoàn cảnh của nhân vật một cách tự nhiên.

“Mẹ luôn nói với con rằng 'Con hãy cảm nhận nhân vật bằng trái tim của mình'. Vì mẹ muốn những cảm xúc của con được thật và tự nhiên nhất”, chị chia sẻ.

Lý Gia Hân tỏa sáng trong tiết mục mở màn của chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” ẢNH: NVCC

Chị Linh cho biết gia đình không đặt mục tiêu Hân phải hoạt động nghệ thuật quá sức. Điều quan trọng hơn là để cô bé được học hỏi, rèn luyện kỹ năng, xây dựng sự tự tin và từng bước tìm ra thế mạnh của mình.

Lịch học, sinh hoạt và hoạt động nghệ thuật của Hân được gia đình sắp xếp để không ảnh hưởng đến việc học cũng như thời gian nghỉ ngơi.

“Điều chị mong nhất là dù Hân có đi xa đến đâu trong nghệ thuật thì con vẫn có một tuổi thơ vui vẻ, được học tập đầy đủ, sống đúng với lứa tuổi và trưởng thành với một nền tảng tốt cả về kiến thức, kỹ năng lẫn nhân cách”, mẹ Hân nói.

Còn nhỏ nên Gia Hân chưa xác định một con đường duy nhất cho tương lai. Cô bé mong có thêm cơ hội tham gia phim ảnh, chương trình và những dự án nghệ thuật ý nghĩa.

Nếu được lựa chọn, Hân muốn thử một vai diễn có nhiều sắc thái cảm xúc, từ vui vẻ, mạnh mẽ đến những phân đoạn sâu sắc. “Con muốn mỗi vai diễn đều giúp con trưởng thành hơn và mang đến những điều tích cực cho khán giả”, cô bé chia sẻ.