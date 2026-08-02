Cô bé hát ví dặm ru em khiến nhiều người xao xuyến là ai?

Không sân khấu rực rỡ, không ánh đèn hay trang phục chuẩn bị cầu kỳ, tiếng hát trong trẻo mộc mạc của cô bé Hà Tĩnh trong khoảnh khắc đời thường ấy lại khiến nhiều người nghe xao xuyến.

Clip cô bé hát ví dặm ru em thu hút nhiều người xem

Cô bé là Nguyễn Hồng Bảo Chi (14 tuổi), học sinh Trường THCS Hoàng Xuân Hãn, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong clip, bé Chi tết tóc gọn gàng, khuôn mặt khả ái xinh như búp bê. Bé Chi bế em và ru em bằng những giai điệu trong bài hát Hà Tĩnh quê ơi: "Có bao giờ anh viết được vần thơ. Trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát…". Với giọng hát ngọt lịm, trên bàn tay chị, em bé nằm im ngoan nghe chị hát.

Cô bé hát ví dặm ru em khiến nhiều người xao xuyến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Nguyễn Thị Vân (38 tuổi) là mẹ Bảo Chi, cho biết không ngờ khoảnh khắc con gái hát ru em lại được lan tỏa và yêu mến đến vậy. Clip này được quay cách đây 4 năm, lúc đó Bảo Chi mới 10 tuổi.

"Con gái rất thông minh. Lúc 4 tuổi con đã hát thuộc nhiều bài hát về quê hương Hà Tĩnh. Lên 5 tuổi cháu thi cuộc thi, giải nhất toàn quốc cuộc thi âm nhạc tổ chức tại TP.HCM", chị Vân chia sẻ.

Chị Vân từng học sinh sư phạm nhạc tại Trường CĐ Nguyễn Du Hà Tĩnh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chị phải gác lại giấc mơ. Khi biết con đam mê âm nhạc, vợ chồng chị ủng hộ con theo đuổi giấc mơ của mình. Anh chị đầu tư cho con gái theo học thanh nhạc, vũ đạo.

Vừa trở về nhà sau ca học buổi sáng, trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, Bảo Chi chia sẻ em vui, bất ngờ và xúc động khi nhận được sự yêu thương của mọi người. Nữ sinh Hà Tĩnh chia sẻ mẹ là người đầu tiên dạy em những câu hát ví dặm.

Nguyễn Hồng Bảo Chi đạt Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026 ẢNH: GĐCC

Những ngày thơ bé ở nhà, nghe mẹ vừa nấu ăn vừa hát: Về Hà Tĩnh người ơi… em líu lo hát theo. Tình yêu âm nhạc đặc biệt là dân ca ví dặm lớn lên trong em tự nhiên nhẹ nhàng như vậy. Bảo Chi rất thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm, Sơn Tùng M.Tp và Hương Tràm… Ước mơ của em là trở thành ca sĩ.

"Em luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, điều quan trọng không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn là cảm xúc. Mẹ luôn nhắc nhở em rằng một bài hát dù đã thuộc nằm lòng, nhưng nếu người hát không hiểu ý nghĩa, không biết bài hát viết về ai, không cảm nhận được câu chuyện phía sau thì rất khó chạm đến trái tim người nghe", nữ sinh Hà Tĩnh chia sẻ.

Bảo Chi cho biết thêm, mẹ luôn dặn con rằng có thể hát tốt về kỹ thuật, nhưng nếu không khiến người nghe cảm nhận được nỗi nhớ quê hương, niềm hạnh phúc hay những tình cảm mà bài hát muốn gửi gắm thì tiếng hát vẫn chưa thực sự có sức lay động. Kỹ thuật quan trọng, nhưng cảm xúc còn quan trọng hơn.

Say xe vẫn đi xe buýt 60 km để học nhạc

Nhạc sĩ, thầy giáo Hoàng Nhật Dương, hiện đang công tác tại Trường CĐ Nguyễn Du, Hà Tĩnh, nhận xét Bảo Chi là học sinh có năng khiếu từ nhỏ, thể hiện tốt nhiều dòng nhạc đặc biệt là nhạc nhẹ. "Bảo Chi có tố chất để trở thành ca sĩ sau này", anh nói.

Bảo Chi tri ân thầy giáo, nhạc sĩ Hoàng Nhật Dương nhân ngày 20.11 ẢNH: NVCC

Giảng dạy Bảo Chi từ những năm cô bé, nhạc sĩ Hoàng Nhật Dương cho rằng bên cạnh tố chất, giọng hát, lợi thế ngoại hình, khả năng trình diễn, thì sự kiên trì, chăm chỉ của học trò được đánh giá rất cao.

Nhạc sĩ Hoàng Nhật Dương nhớ như in những ngày cô học trò cùng bà ngoại đi xe buýt gần 60km bất kể nắng mưa đến nhà thầy theo học. Nhạc sĩ Dương kể: "Nhà Bảo Chi ở Đức Thọ, tôi dạy ở TP.Hà Tĩnh. Mẹ em bận công việc nên bà ngoại đưa em đi xuống nhà tôi học".

Bảo Chi lớn lên trong lời ru dịu dàng của mẹ ẢNH: GĐCC

Nhớ lại những ngày tháng ấy, chị Vân chia sẻ những năm đó gia đình chưa có ô tô, mẹ bận công việc. Mỗi ngày, hai bà cháu dậy sớm ra bến xe buýt đợi xe đi học. Quãng đường tưởng như bình thường ấy lại là một thử thách với Bảo Chi bởi cô bé bị say xe.

"Mỗi ngày đến lớp, con thường phải nằm nghỉ ngơi 15, 20 phút mới tỉnh táo dậy luyện thanh cùng các bạn được", chị nhớ lại. Thương con, chị Vân từng nhiều lần khuyên Bảo Chi nghỉ ngơi, nhưng cô bé vẫn kiên trì theo học.

Ví, giặm là những làn điệu dân ca gắn với đời sống tinh thần của người dân Hà Tĩnh. Khoảnh khắc cô bé ngồi hát ru em khiến nhiều người nghe như bắt gặp trong đó hình ảnh tuổi thơ của chính mình, khi từng được bà, được mẹ ru bằng những câu hát giản dị, mộc mạc.