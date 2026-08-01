Nữ phiên dịch viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xinh đẹp, biết 5 ngôn ngữ

Thái Linh là cựu sinh viên Trường ĐH RMIT Việt Nam ẢNH: NVCC

Nữ phiên dịch viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giỏi 4 ngoại ngữ

Nguyễn Phan Thái Linh (23 tuổi), là cựu sinh viên ngành logistics & quản lý chuỗi cung ứng của Trường ĐH RMIT Việt Nam. Linh khiến người nghe "choáng" khi tiết lộ bản thân có thể sử dụng 5 ngôn ngữ, gồm: tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung và Nhật.

Dẫu vậy, khi được hỏi điều gì khiến bản thân tự hào nhất, Thái Linh không nhắc đến bảng điểm, chứng chỉ hay thành tích ngoại ngữ.

"Có lẽ điều mình tự hào nhất là vòng tròn bạn bè. Nhờ việc học, mình được gặp rất nhiều người giỏi, tài năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính họ truyền cảm hứng để mình học, học nữa, học mãi. Khi mình đánh giá cao những người bạn xung quanh, mình cũng vô hình trung học được cách nhìn nhận giá trị của bản thân tích cực hơn. Chính điều đó giúp mình có thêm sự tự tin để tiếp tục cố gắng", Thái Linh chia sẻ.

Cô gái gen Z này đã sở hữu những chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 7.5, TOPIK 6 (tiếng Hàn), JLPT N3 (tiếng Nhật) và HSK4 (tiếng Trung).

Theo Thái Linh, việc học ngoại ngữ chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của năng khiếu. "Mình nghĩ đó là sự kết hợp của cả ba yếu tố: một chút năng khiếu, phương pháp phù hợp và sự kỷ luật. Mình có khả năng tiếp nhận ngôn ngữ khá tốt, nhưng nếu không tự tìm cách khiến việc học trở nên thú vị thì cũng rất dễ bỏ cuộc. Mình học qua lời bài hát, qua những câu chuyện, luyện chữ... Và trên hết, nếu không học đều đặn thì chắc chắn sẽ không có kết quả", Thái Linh cho hay.

Cô gái 23 tuổi kể, chính việc học nhiều ngôn ngữ cũng giúp bản thân mở rộng góc nhìn về thế giới. "Mình thấy bản thân vừa cởi mở hơn, vừa biết giới hạn hơn. Mình biết cách kết bạn với nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, biết trò chuyện về những chủ đề rất riêng để họ cảm thấy được quan tâm, nhưng vẫn giữ sự lịch thiệp cần có. Điều quan trọng nhất là càng tìm hiểu nhiều nền văn hóa, mình càng hiểu và yêu đất nước mình hơn. Chính điều đó giúp mình tự tin khi giao lưu với bạn bè quốc tế", Thái Linh nói.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Thái Linh ẢNH: NVCC

Ước mơ làm báo chí thể thao toàn cầu

Ít ai biết rằng, động lực đầu tiên đưa Thái Linh đến với ngoại ngữ lại xuất phát từ... âm nhạc. Thái Linh nhớ lại: "Mình rất yêu âm nhạc. Mỗi khi thích một bài hát, mình luôn muốn hiểu ca từ của nó. Rồi từ những kiến thức nhỏ về ngôn ngữ, văn hóa, mình gom góp lại và xây dựng thành những nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Đến nay mình đã viết cuốn tiểu thuyết ấy suốt 11 năm và mỗi năm đều có thêm nhân vật mới. Đó cũng là cách mình ghi nhớ kiến thức. Mình mong câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người hiểu rằng không có một phương pháp học nào dành cho tất cả. Điều quan trọng là lắng nghe bản thân để tìm ra nguồn cảm hứng và thiết kế cách học phù hợp nhất".

Hai tháng trước, Thái Linh chính thức trở thành phiên dịch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau khoảng một năm cộng tác tại các giải đấu quốc tế cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Ở môi trường hoàn toàn mới, Thái Linh chia sẻ rằng cũng từng áp lực và tự ti. "Nhưng mình luôn nhớ câu "Just do it" (tạm dịch: hãy làm đi, hành động ngay) của Nike. Khi đứng trước một công việc khó, mình chọn hành động thay vì suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần mình chăm chỉ và cống hiến hết mình thì sẽ không còn điều gì khiến bản thân phải hối tiếc", Thái Linh thổ lộ.

Theo Thái Linh, phiên dịch thể thao không chỉ đơn thuần là chuyển ngữ mà cũng cần sự năng động, tốc độ và tinh thần chiến đấu. "Nếu chỉ dịch đúng câu chữ mà không truyền được cảm xúc của huấn luyện viên thì thông điệp sẽ mất đi rất nhiều sức mạnh. Muốn làm được điều đó, mình phải hiểu môn thể thao ấy, hiểu cách vận động viên giao tiếp để chọn được ngôn từ vừa chính xác, vừa tạo động lực", nữ phiên dịch viên xinh đẹp cho hay.

Sau khi bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, Thái Linh nói biết ơn nhưng cũng tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn. "Khi đã có khán giả và sự chú ý, mình cần cẩn trọng hơn với mọi việc mình làm, từ nội dung trên mạng xã hội cho đến công việc chính. Mình muốn bản thân luôn nâng cấp để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng", Thái Linh chia sẻ.

Thái Linh (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) là nữ phiên dịch viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ẢNH: NVCC

Sắp tới, Thái Linh sẽ theo học chương trình thạc sĩ Global Business Journalism (báo chí kinh tế toàn cầu) tại ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc).

"Mục tiêu lớn nhất của mình sau tấm bằng thạc sĩ là hiểu thế giới hơn... và biết cách kiếm tiền", cô cười và chia sẻ.

Trong tương lai, Thái Linh muốn gắn bó với lĩnh vực thể thao bởi tin rằng đây là môi trường có khả năng tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. "Mình muốn thông qua thể thao để truyền cảm hứng vận động, theo đuổi đam mê cho học sinh, sinh viên và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn cho thể thao, mình tin rằng sự nghiệp của các vận động viên cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển", Thái Linh nói.

Thái Linh chuẩn bị học thạc sĩ ở ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) ẢNH: NVCC

Trở lại câu chuyện ngoại ngữ, Thái Linh cho rằng ngoại ngữ chỉ là một phần của hành trang hội nhập. "Người trẻ Việt Nam trước hết cần hiểu văn hóa và lịch sử Việt Nam. Khi hiểu rõ bản thân và Tổ quốc mình, bạn sẽ luôn tự tin khi bước ra thế giới", Thái Linh chia sẻ và thổ lộ thêm: "Hình mẫu lớn nhất truyền cảm hứng học tập cho mình chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mình luôn nhớ câu chuyện Bác Hồ tranh thủ mọi lúc mọi nơi để học tiếng Pháp. Điều đó nhắc mình rằng việc học có thể diễn ra ở bất cứ đâu, miễn là mình luôn giữ tinh thần cầu thị".

Với những bạn trẻ còn tự ti về xuất phát điểm của mình, Thái Linh gửi gắm một thông điệp giản dị: "Mỗi người đều có một câu chuyện rất thú vị mà ngay cả người giàu nhất thế giới cũng muốn lắng nghe. Vì vậy hãy chăm chỉ học tập, đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân và cố gắng kết nối với chất riêng mà mình vốn có".