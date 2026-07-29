Cô gái được gọi là 'hoa khôi bóng đá'

Trần Thị Kim Anh từng nhiều lần nhận giải hoa khôi trong các giải bóng đá ẢNH: NVCC

"Hoa khôi bóng đá" mê Lionel Messi

Từ những trận bóng trên sân làng ở quê nhà đến hàng loạt giải đấu phong trào, giải sinh viên trên khắp cả nước, Trần Thị Kim Anh (ngụ ở xã Bình Minh, Nghệ An; trước là xã Tân Thành, H.Yên Thành, Nghệ An), dần trở thành gương mặt quen thuộc trong cộng đồng bóng đá nữ. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, được gọi bằng danh xưng "hoa khôi bóng đá", cô còn được biết đến nhờ khả năng săn bàn, tinh thần thi đấu máu lửa và bộ sưu tập thành tích đáng nể.

Đến với bóng đá từ năm 15 tuổi, Kim Anh kể rằng cơ duyên của mình bắt đầu rất giản dị, từ những người bạn cùng quê. Những buổi đá bóng sau giờ học dần nuôi dưỡng tình yêu với trái bóng tròn, để rồi niềm đam mê ấy theo cô đến tận hôm nay.

"Hồi đó em chỉ đá cho vui cùng bạn bè. Nhưng càng chơi càng thấy yêu bóng đá vì môn thể thao này mang đến cho em rất nhiều trải nghiệm, giúp em quen thêm nhiều người bạn và cũng là cách để giải tỏa áp lực sau học tập, công việc", Kim Anh chia sẻ.

"Hoa khôi bóng đá" thần tượng Lionel Messi ẢNH: NVCC

Nguồn cảm hứng lớn nhất của cô là siêu sao Lionel Messi. Chính hình ảnh của cầu thủ người Argentina đã tiếp thêm động lực để Kim Anh nghiêm túc theo đuổi đam mê với trái bóng.

Từ những giải đấu ở quê, giải của trường, Kim Anh từng góp mặt tại Giải U.18 Nghệ An khi còn học lớp 12. Sau khi ra Hà Nội học tập và làm việc, cô tiếp tục thi đấu ở nhiều sân chơi như các giải phong trào, giải sinh viên Công giáo, giải Công đoàn Vinh - Hà Tĩnh, Enjoy World Cup CR Sport…

Trong số đó, Giải U.18 Nghệ An năm 2024 vẫn là ký ức đặc biệt nhất với Kim Anh. "Đó là giải đấu em sẽ nhớ mãi. Đội em thua ngay trận đầu tiên nên ai cũng rất áp lực. Nhưng cả đội đã động viên nhau, cố gắng thắng cả hai trận vòng bảng còn lại để giành quyền đi tiếp. Cuối cùng chúng em lên ngôi vô địch. Đó là cảm xúc rất khó quên", Kim Anh nhớ lại.

Nhờ phong độ ổn định và khả năng ghi bàn ấn tượng, Kim Anh sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân như: cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất trận và hoa khôi của một số giải đấu. Mới đây, Kim Anh là hoa khôi của giải đấu bóng đá Enjoy World Cup CR Sport.

Dù vậy, điều khiến cô tự hào nhất không phải danh hiệu về ngoại hình mà là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. "Đó là phần thưởng ghi nhận cho những nỗ lực và sự cố gắng của em trên sân cỏ", Kim Anh nói.

Sở hữu ngoại hình nổi bật, Kim Anh thường được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng cái tên "hoa khôi bóng đá". Với cô, đây không phải áp lực mà là niềm vui.

"Em rất vui khi được mọi người yêu quý và ủng hộ. Danh xưng đó khiến em có thêm động lực để cố gắng hơn chứ không tạo áp lực gì cả", cô bày tỏ.

Cô gái người Nghệ An có tình yêu đặc biệt với quả bóng tròn ẢNH: NVCC

Nếu thật sự yêu bóng đá thì hãy mạnh dạn theo đuổi

Thi đấu ở vị trí tiền đạo, Kim Anh tự nhận điểm mạnh của mình là tốc độ, khả năng đánh đầu và đặc biệt là "có duyên ghi bàn". Theo cô gái người Nghệ An, để trở thành một cầu thủ nữ tốt cần hội tụ nhiều yếu tố, từ thể hình, kỹ thuật đến tinh thần thi đấu.

"Kỹ năng là điều bắt buộc, nhưng cũng cần có thể hình để tranh chấp, tì đè và quan trọng nhất là luôn thi đấu bằng tinh thần nhiệt huyết", cô gái 20 tuổi chia sẻ.

Dù yêu thích Messi, Kim Anh lại dành tình cảm đặc biệt cho CLB Real Madrid và luôn theo dõi đội tuyển Việt Nam. Với cô, sự cống hiến và lối chơi đẹp của các cầu thủ là điều đáng ngưỡng mộ nhất.

Hiện Kim Anh vừa làm việc vừa duy trì niềm đam mê với bóng đá. Ban ngày cô hoàn thành công việc, còn buổi tối dành thời gian tập luyện hoặc thi đấu. Mỗi khi có giải, cô luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thể ra sân.

May mắn hơn nhiều nữ cầu thủ khác, Kim Anh luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Mỗi khi cô thi đấu ở quê, bố mẹ đều có mặt trên khán đài để cổ vũ. Còn với những giải đấu xa như Hà Nội hay các tỉnh khác, gia đình vẫn dõi theo từng trận đấu qua các buổi phát trực tiếp.

"Sự động viên của bố mẹ là nguồn sức mạnh rất lớn. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá", cô nói.

Cô gái từng nhận nhiều giải như: cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất trận và hoa khôi các giải đấu bóng đá ẢNH: NVCC

Theo Kim Anh, bóng đá không chỉ mang đến những tấm huy chương hay danh hiệu mà còn giúp cô thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.

"Em trở nên năng động, hòa đồng hơn, được gặp gỡ rất nhiều người và có thêm nhiều mối quan hệ. Bóng đá giúp nhiều người biết đến em hơn, nhưng quan trọng nhất là em được sống với đam mê của mình", Kim Anh cho hay.

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thi đấu và phát triển bản thân, Kim Anh đặt mục tiêu xây dựng kênh TikTok đạt 100.000 người theo dõi để lan tỏa tình yêu bóng đá đến nhiều người hơn.

Gửi gắm tới những bạn nữ còn ngần ngại theo đuổi đam mê sân cỏ, cô gái có gương mặt khả ái này nhắn nhủ: "Nếu thật sự yêu bóng đá thì hãy mạnh dạn theo đuổi. Không ai sinh ra đã chơi giỏi ngay từ đầu. Ai cũng bắt đầu từ con số 0. Chỉ cần kiên trì và không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có ngày nhận được thành quả".