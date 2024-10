'Cô bé triệu view' Bảo An trải lòng về áp lực khi trưởng thành

Ngoại hình của "cô bé triệu view" Bảo An ở tuổi 18 Ảnh: NVCC

Nguyễn Ngọc Bảo An (Ruby Bảo An) tham gia nghệ thuật từ nhỏ và đặc biệt có đam mê lớn với sáng tác. Ca khúc Tình đầu được cô viết khi học lớp 11, nhưng đến nay mới cho ra mắt. Nữ ca sĩ cho rằng đây là thời điểm phù hợp và cũng là thành quả của sự kiên nhẫn. Giọng ca 18 tuổi mong muốn mang đến cho khán giả một tác phẩm chỉn chu và hình ảnh em bé Xúc xắc xúc xẻ đã trưởng thành.



MV Tình đầu được đầu tư kỹ lưỡng từ việc lên ý tưởng kịch bản, chọn địa điểm, xây dựng bối cảnh, trang phục… và dành nhiều thời gian để hoàn thiện. Điểm nổi bật của sản phẩm này là có sự kết hợp của công nghệ hiện đại (AI), tạo hiệu ứng mới lạ, bắt kịp xu hướng, mang đến hình ảnh đẹp cho khán giả.

Nữ ca sĩ "lột xác" với hình ảnh lạ lẫm trong MV Tình đầu Ảnh: NVCC

Trong lần trở lại này của giọng ca Xúc xắc xúc xẻ tiếp tục có sự đồng hành của đạo diễn Trần Minh Ngân. Toàn bộ ý tưởng, câu chuyện, triển khai hình ảnh và hậu kỳ được nam đạo diễn thực hiện. Bên cạnh đó, MV còn có sự xuất hiện của NSND Việt Anh với vai diễn phù thủy. Nam nghệ sĩ cho biết lý do nhận lời tham gia diễn xuất trong MV ca nhạc này vì quý mến Bảo An. Ngoài ra, đây là MV do đạo diễn Trần Minh Ngân - học trò của ông thực hiện. Nhắc về giọng ca trẻ, NSND Việt Anh chia sẻ: “Tôi rất trân trọng tinh thần nỗ lực của bé Bảo An. Cô bé này sáng tác tốt, có giọng hát hay, là ca sĩ tiềm năng và tính cách rất dễ thương. Hy vọng mọi người xem MV và góp ý cho cô bé để Bảo An phát triển hơn trên con đường nghệ thuật".

Về phía ca sĩ Bảo An, cô thừa nhận bản thân lo lắng khi quyết định thực hiện MV Tình đầu. Giọng ca sinh năm 2006 cho biết, từ trước đến nay hình ảnh của cô luôn gắn liền với các các khúc thiếu nhi. Khi cho ra mắt MV Tình đầu, cô muốn đánh dấu sự trưởng thành khi "Bảo An giờ đã 18 tuổi". Giọng ca nhí đình đám một thời hy vọng mọi người đón nhận và ủng hộ diện mạo mới của mình.

NSND Việt Anh góp mặt trong MV đánh dấu sự trở lại của Bảo An Ảnh: NVCC

Cô bộc bạch: "Thực sự, tôi có chút áp lực bởi trước đây và thậm chí đến bây giờ khi nhắc về Bảo An, khán giả đều nhớ đến một em bé trong Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít hay Ba ơi. Song, tôi biết bản thân cần có một sự thay đổi để đánh dấu hành trình mới, mang đến khán giả hình ảnh tốt hơn. Vì thế, tôi luôn cố gắng trau dồi, mong muốn trở lại với sản phẩm chỉn chu nhất sau thời gian dài tập trung cho việc học".

Nói thêm về việc trở thành tân sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương, Bảo An thừa nhận bản thân gặp khó khăn trong những ngày đầu bởi chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Dù vậy, cô cho biết vẫn luôn cố gắng, biến thử thách thành động lực. “Mặc dù việc học ở trường đại học khá nặng, nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật, thậm chí nhiều hơn thời gian trước đây. Tôi rất vui khi được khán giả nhớ đến với hình ảnh Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít và chắc chắn sẽ vui hơn nữa khi được đón nhận và ủng hộ hình ảnh trưởng thành của mình”, nữ ca sĩ cho hay.