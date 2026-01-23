Cơ cấu, độ tuổi 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Trong số 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (gồm cả dự khuyết) vừa được bầu, có 123 ủy viên thuộc khối cơ quan Trung ương, 57 ủy viên thuộc khối địa phương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Đại hội XIV của Đảng ngày 22.1 ẢNH: TTXVN

21 nữ ủy viên, 57 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV khối địa phương

Ở khối Trung ương, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII tái đắc cử như Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Nhiều lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban Đảng cũng tái đắc cử như Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng…

Trong 57 ủy viên Trung ương thuộc khối địa phương, nhiều bí thư tỉnh, thành ủy cũng tái đắc cử như Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang…

Về cơ cấu giới tính, trong tổng số 200 ủy viên Trung ương khóa XIV có 21 ủy viên là nữ, 179 ủy viên là nam. Riêng trong 20 ủy viên dự khuyết, toàn bộ đều là nam, không có nữ.

Trong số 200 ủy viên Trung ương khóa XIV, có 33 ủy viên Trung ương công tác trong lực lượng vũ trang. Trong đó, quân đội có 26 ủy viên Trung ương (gồm 25 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết); lực lượng công an có 7 ủy viên Trung ương. 32 ủy viên Trung ương công tác trong lực lượng vũ trang trúng cử Trung ương Đảng khóa XIV có hàm cấp tướng.

Trong số 200 ủy viên Trung ương khóa XIV có 33 ủy viên công tác trong lực lượng vũ trang (không bao gồm những người biệt phái, chuyển ngạch dân sự) ẢNH: TTXVN

Về trình độ chuyên môn, trong số 181 nhân sự ủy viên Trung ương khóa XIV có thông tin chính thức có 70 ủy viên có trình độ thạc sĩ (chiếm 38,67%), 57 ủy viên có trình độ tiến sĩ; cử nhân, đại học, kỹ sư có 39 ủy viên. Số ủy viên có trình độ PGS, GS trở lên là 15 người.

Về quê quán, trong số 196 nhân sự có thông tin chính thức, có 25 ủy viên Trung ương có quê quán tại Ninh Bình (chiếm 12,76%); 20 ủy viên quê quán Hưng Yên (chiếm 10,20%); 19 người quê Hà Nội (chiếm 9,69%); 17 ủy viên quê quán Nghệ An (8,67%); 12 người quê Hà Tĩnh (chiếm 6,12%).

Ba tỉnh có số lượng cán bộ nhiều nhất là Ninh Bình, Hưng Yên và Hà Nội, chiếm tổng cộng 32,65% (64 người).

Ủy viên Trung ương trẻ nhất 38 tuổi

Về độ tuổi, thống kê của Thanh Niên cũng cho thấy, độ tuổi trung bình của ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 54,43 tuổi. Độ tuổi trung vị của ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là 55, nghĩa là có một nửa số ủy viên có độ tuổi từ 55 trở xuống.

Về nhóm tuổi, nhóm tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất là nhóm 55 - 59 tuổi, với 71 ủy viên, chiếm 35,86%. Thứ hai là nhóm 50 - 54 tuổi, với 65 ủy viên, chiếm khoảng 32,83%.

Nhóm dưới 50 tuổi có 32 ủy viên, chiếm 16%. Trong đó, ủy viên Trung ương dưới 45 tuổi có 6 người, chiếm khoảng 3,04%. Nhóm 45 - 49 tuổi có 26 ủy viên, chiếm khoảng 13,13%. Nếu tính dưới 47 tuổi trở xuống có 21 ủy viên, chiếm 10,5%.

Ở độ tuổi trên 60, tổng cộng có 30 ủy viên. Trong đó, nhóm tuổi từ 60 - 64 có 25 người, chiếm 13,97%. Độ tuổi từ 65 - 69 có 5 người, chiếm 2,53%.

Nếu tính riêng ủy viên chính thức Trung ương Đảng khóa XIV, độ tuổi trung bình là 55,4, còn trung vị vẫn là 55. Người trẻ tuổi nhất là bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, sinh năm 1980, năm nay 46 tuổi.

Có khoảng 13 ủy viên chính thức dưới 50 tuổi, chiếm 7,26%. Độ tuổi chủ yếu là từ 50 - 60 tuổi, với 136 ủy viên, chiếm gần 76%. Ở độ tuổi trên 60, tổng cộng có 30 ủy viên, chiếm 16,76%.

Đại hội XIV biểu quyết thông qua danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa XIV vừa được bầu ẢNH: TTXVN

Ở danh sách ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, độ tuổi trung bình là 45,26 tuổi, trung vị là 46 tuổi. Trong đó, người trẻ nhất là anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm nay 38 tuổi. Còn lại 5 người tuổi từ 40 - 44 tuổi; 13 người từ 45 - 49 tuổi.

So với Trung ương Đảng khóa XIII, độ tuổi trung bình của các ủy viên Trung ương khóa XIV tăng hơn một chút. Vào năm 2021, khi Đại hội XIII bầu Trung ương Đảng khóa XIII, độ tuổi trung bình của 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII là 53,78 tuổi; trung vị là 54 tuổi (một nửa số ủy viên Trung ương có tuổi dưới 54).

Tuy nhiên, về cơ cấu nhóm tuổi, nhóm tuổi Trung ương khóa XIII tập trung chủ yếu từ 50 - 60 tuổi với khoảng 115 ủy viên, chiếm 57,5%, thấp hơn so với Trung ương khóa XIV (76%).

Nhóm tuổi từ 60 trở lên có 36 người, chiếm tới 18%, cao hơn so với nhiệm kỳ XIV (30 ủy viên, 16,76%).

Về nhóm tuổi dưới 50, Trung ương khóa XIII có 49 ủy viên, chiếm 24,5%. Số này cao hơn so với Trung ương XIV, có 32 ủy viên, chiếm 16%.