Cơ chế phi thường cho sự kiện phi thường

Thế nhưng, để biến thời cơ lịch sử này thành lợi ích phát triển thực sự cho Phú Quốc và VN, các công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC cần một cơ chế đặc biệt, thậm chí phi thường, để về đích đúng tiến độ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi các vướng mắc khiến hàng loạt dự án trọng điểm phục vụ sự kiện quan trọng này đang đứng trước nguy cơ trễ tiến độ đều là những nguyên nhân mà hầu hết các dự án đều gặp phải. Đó là thiếu nguyên vật liệu xây dựng và chậm giải phóng mặt bằng. Trong văn bản mới nhất gửi chính quyền đặc khu Phú Quốc khoảng 1 tuần trước, chủ đầu tư thừa nhận nguy cơ rủi ro phát sinh từ việc nhà thầu chậm được giao đất, cho thuê đất, bàn giao mặt bằng khiến họ có thể không hoàn thành các công trình, hạng mục công trình đúng tiến độ cam kết. Việc này sẽ khiến An Giang không đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng để phục vụ công tác tổ chức sự kiện Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Câu hỏi đặt ra là tại sao các công trình hạ tầng phục vụ một sự kiện quốc tế quan trọng như APEC lại chưa (hay không) có một cơ chế đặc biệt, khác biệt, thậm chí phi thường để về đích đúng tiến độ?

Chúng ta đều biết, Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện chính trị quốc gia quan trọng. Dịp đó, chúng ta sẽ đón hàng trăm nguyên thủ quốc gia, hàng ngàn nhân vật quan trọng từ lãnh đạo chính phủ, ông chủ những tập đoàn lớn, các hãng thông tấn thế giới... cùng tới đảo ngọc. Cơ sở hạ tầng của Phú Quốc từ khi họ đặt chân xuống sân bay, di chuyển tới nơi diễn ra hội nghị hay về chỗ lưu trú cho tới các dịch vụ y tế, logistics, giải trí, ẩm thực, con người, môi trường... chính là hình ảnh, vị thế của VN với thế giới: Một VN với thông điệp kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiến tới giàu có và thịnh vượng cho người dân bằng kinh tế xanh, kinh tế số.

Cũng vì thế, để chuẩn bị cho sự kiện này, Chính phủ đã phê duyệt và triển khai hàng loạt công trình trọng điểm như trung tâm tổ chức hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, nhà ga sân bay... Gần 1 năm qua, Phú Quốc như một đại công trường bất kể thời tiết nắng mưa, bất kể lễ tết; chủ đầu tư, nhà thầu thi công cũng căng mình dồn sức chạy đua với thời gian để đưa các dự án về đích đúng tiến độ... để chớp lấy cơ hội lịch sử đưa Phú Quốc thành biểu tượng của khu vực, khẳng định vai trò, vị thế của VN trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đó, việc tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 phải chờ mặt bằng, thi công cầm chừng vì không đủ vật liệu... là điều rất khó chấp nhận.

Không chỉ các dự án hạ tầng phục vụ APEC, nhìn rộng ra cả nước, việc các dự án trọng điểm quốc gia "đứng bánh" vì thiếu vật liệu xây dựng, vì vướng giải phóng mặt bằng là phổ biến. Trong khi đã là "trọng điểm quốc gia" thì đương nhiên phải được ưu tiên đặc biệt để dự án phát huy vai trò, tác động đến KT-XH một vùng, thậm chí là cả nước.

Phú Quốc đang đứng trước thời cơ lịch sử để trở thành biểu tượng điểm đến của khu vực, thậm chí của thế giới. Đưa các công trình phục vụ APEC về đích đúng tiến độ cũng chính là uy tín của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang trước lãnh đạo Chính phủ.

Một cơ chế đặc biệt, khác thường để biến thời cơ hiếm hoi thành lợi ích phát triển cho đảo ngọc nói riêng và VN nói chung là cần thiết và cấp thiết nhất, ngay tại thời điểm này.