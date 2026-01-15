Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Cơ chế phi thường cho sự kiện phi thường

Nguyên Minh
Nguyên Minh
15/01/2026 05:00 GMT+7

Không chỉ mang về nhiều tỉ USD, lịch sử gần 4 thập niên kể từ khi được thành lập đến nay cho thấy APEC đã biến nhiều thành phố bình thường trở thành biểu tượng khu vực. Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử để ghi tên VN trên bản đồ du lịch thế giới nói riêng và vị thế trên trường quốc tế nói chung.

Thế nhưng, để biến thời cơ lịch sử này thành lợi ích phát triển thực sự cho Phú Quốc và VN, các công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC cần một cơ chế đặc biệt, thậm chí phi thường, để về đích đúng tiến độ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi các vướng mắc khiến hàng loạt dự án trọng điểm phục vụ sự kiện quan trọng này đang đứng trước nguy cơ trễ tiến độ đều là những nguyên nhân mà hầu hết các dự án đều gặp phải. Đó là thiếu nguyên vật liệu xây dựng và chậm giải phóng mặt bằng. Trong văn bản mới nhất gửi chính quyền đặc khu Phú Quốc khoảng 1 tuần trước, chủ đầu tư thừa nhận nguy cơ rủi ro phát sinh từ việc nhà thầu chậm được giao đất, cho thuê đất, bàn giao mặt bằng khiến họ có thể không hoàn thành các công trình, hạng mục công trình đúng tiến độ cam kết. Việc này sẽ khiến An Giang không đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng để phục vụ công tác tổ chức sự kiện Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Câu hỏi đặt ra là tại sao các công trình hạ tầng phục vụ một sự kiện quốc tế quan trọng như APEC lại chưa (hay không) có một cơ chế đặc biệt, khác biệt, thậm chí phi thường để về đích đúng tiến độ?

Chúng ta đều biết, Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện chính trị quốc gia quan trọng. Dịp đó, chúng ta sẽ đón hàng trăm nguyên thủ quốc gia, hàng ngàn nhân vật quan trọng từ lãnh đạo chính phủ, ông chủ những tập đoàn lớn, các hãng thông tấn thế giới... cùng tới đảo ngọc. Cơ sở hạ tầng của Phú Quốc từ khi họ đặt chân xuống sân bay, di chuyển tới nơi diễn ra hội nghị hay về chỗ lưu trú cho tới các dịch vụ y tế, logistics, giải trí, ẩm thực, con người, môi trường... chính là hình ảnh, vị thế của VN với thế giới: Một VN với thông điệp kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiến tới giàu có và thịnh vượng cho người dân bằng kinh tế xanh, kinh tế số.

Cũng vì thế, để chuẩn bị cho sự kiện này, Chính phủ đã phê duyệt và triển khai hàng loạt công trình trọng điểm như trung tâm tổ chức hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, nhà ga sân bay... Gần 1 năm qua, Phú Quốc như một đại công trường bất kể thời tiết nắng mưa, bất kể lễ tết; chủ đầu tư, nhà thầu thi công cũng căng mình dồn sức chạy đua với thời gian để đưa các dự án về đích đúng tiến độ... để chớp lấy cơ hội lịch sử đưa Phú Quốc thành biểu tượng của khu vực, khẳng định vai trò, vị thế của VN trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đó, việc tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 phải chờ mặt bằng, thi công cầm chừng vì không đủ vật liệu... là điều rất khó chấp nhận.

Không chỉ các dự án hạ tầng phục vụ APEC, nhìn rộng ra cả nước, việc các dự án trọng điểm quốc gia "đứng bánh" vì thiếu vật liệu xây dựng, vì vướng giải phóng mặt bằng là phổ biến. Trong khi đã là "trọng điểm quốc gia" thì đương nhiên phải được ưu tiên đặc biệt để dự án phát huy vai trò, tác động đến KT-XH một vùng, thậm chí là cả nước.

Phú Quốc đang đứng trước thời cơ lịch sử để trở thành biểu tượng điểm đến của khu vực, thậm chí của thế giới. Đưa các công trình phục vụ APEC về đích đúng tiến độ cũng chính là uy tín của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang trước lãnh đạo Chính phủ.

Một cơ chế đặc biệt, khác thường để biến thời cơ hiếm hoi thành lợi ích phát triển cho đảo ngọc nói riêng và VN nói chung là cần thiết và cấp thiết nhất, ngay tại thời điểm này. 

Tin liên quan

Tối ưu khai thác dữ liệu

Tối ưu khai thác dữ liệu

Nếu như trước đây, dữ liệu được xem như thành phần phụ trong cả nền kinh tế, thì nay, cuộc cách mạng công nghệ đã mở ra quá trình số hóa nền kinh tế và dữ liệu đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, thậm chí có thể nói là chìa khóa then chốt.

Cải thiện sử dụng hiệu quả nguồn lực tại TP.HCM

Không sợ đóng thuế, chỉ sợ kê sai

Khám phá thêm chủ đề

APEC Hội nghị APEC phú quốc vật liệu xây dựng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận