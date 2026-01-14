Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Tối ưu khai thác dữ liệu

Ngô Minh Trí
Ngô Minh Trí
14/01/2026 04:40 GMT+7

Nếu như trước đây, dữ liệu được xem như thành phần phụ trong cả nền kinh tế, thì nay, cuộc cách mạng công nghệ đã mở ra quá trình số hóa nền kinh tế và dữ liệu đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, thậm chí có thể nói là chìa khóa then chốt.

Đặc biệt, khi các mô hình dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI)… bùng nổ thì dữ liệu đóng vai trò "sống còn", bởi đây chính là yếu tố đầu vào quan trọng nhất. Nếu không có dữ liệu thì không thể phát triển các mô hình dữ liệu lớn lẫn AI.

Vì thế, khi chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu vào chiều 12.1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo, đã nhấn mạnh dữ liệu là "tư liệu sản xuất mới", yếu tố then chốt để phát triển AI, Chính phủ số và kinh tế số.

Với công nghệ ngày nay, việc áp dụng AI, dữ liệu lớn giúp chuyển hóa các dữ liệu tưởng chừng vô hồn thành những hiểu biết (insights) giá trị. Thay vì chỉ dừng lại ở việc thống kê "chuyện gì đã xảy ra", dữ liệu giờ đây giúp Chính phủ, xã hội và doanh nghiệp có thể phát triển các mô hình để dự báo xu thế, thậm chí những diễn biến có thể xảy đến, đồng thời đưa ra các mô hình để đạt kết quả tối ưu.

Trong đó, ở tầm quốc gia, Chính phủ có thể theo dõi biến động kinh tế - xã hội theo thời gian thực qua các "dashboard" (tạm dịch: bảng điều khiển). Việc ứng dụng công nghệ này có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong ứng phó thiên tai, dịch bệnh hay điều hành giá cả thị trường. Việc liên thông, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài sản...) giúp tinh giản một cách hiệu quả thủ tục hành chính, đổi mới thể chế… mà chúng ta đã nhìn thấy những bước tiến nhảy vọt của các thủ tục hành chính được thực hiện qua VNeID gần đây. Song song, thông qua dữ liệu, Chính phủ có thể đánh giá chính xác hiệu quả làm việc của các bộ ngành, địa phương, từ đó phân bổ ngân sách và nguồn lực một cách công bằng, tránh lãng phí.

Hay dữ liệu còn giúp thúc đẩy phát triển các nền tảng thương mại điện tử, fintech (công nghệ tài chính) và kinh tế chia sẻ. Bên cạnh đó, các mô hình dữ liệu mở từ Chính phủ có thể giúp cộng đồng khởi nghiệp tận dụng để phát triển các ứng dụng hữu ích trong giao thông, y tế, năng lượng, từ đó tiết kiệm chi phí xã hội.

Đừng nghĩ đơn thuần dữ liệu chỉ từ cơ sở dữ liệu, thông tin của công dân, mà xa hơn còn về văn hóa, xã hội, pháp luật, kinh tế…, tất cả đều là đầu vào quan trọng để phát triển các mô hình AI tự chủ cho VN.

Từ những giá trị to lớn nói trên của dữ liệu, các cơ quan ban ngành cũng như chính quyền địa phương cần có nhận thức đầy đủ trong việc tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu. Điều này đòi hỏi một chiến lược đồng bộ từ cấp trung ương, mà trong đó không chỉ phân quyền kết nối, sử dụng mà cả các định hướng mở hay biểu giá chi phí sử dụng dữ liệu để tối ưu hiệu quả khai thác. Có như thế, "tư liệu sản xuất mới" này sẽ đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế số của đất nước.

Tin liên quan

Cải thiện sử dụng hiệu quả nguồn lực tại TP.HCM

Cải thiện sử dụng hiệu quả nguồn lực tại TP.HCM

Những điều chỉnh theo hướng trao thêm quyền và không gian quyết định cho TP.HCM trong Nghị quyết 98 đã được Quốc hội thông qua. Chiếc áo cơ chế, ít nhất là đến năm 2030, đã được tháo gỡ.

Không sợ đóng thuế, chỉ sợ kê sai

Con voi chui lọt lỗ kim

Khám phá thêm chủ đề

dữ liệu khai thác dữ liệu AI chính phủ số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận