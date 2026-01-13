Đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai gần 61 triệu thửa đất

Thủ tướng đã khái quát kết quả đạt được trong phát triển dữ liệu thời gian qua. Theo đó, triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp (DN), tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển KT-XH.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN quản lý hơn 2 triệu dữ liệu về DN; tích hợp, đồng bộ, chia sẻ thông tin về đăng ký DN cho 11 bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu ẢNH: NHẬT BẮC

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố với 3.289/3.321 xã, phường (đạt trên 99%) đã đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại T.Ư (tổng số thửa đất đã đồng bộ là trên 61 triệu, trong đó trên 42 triệu thửa đất đã làm sạch thông tin về chủ sử dụng đất). Cả nước hiện có gần 40 trung tâm dữ liệu đang hoạt động; đang nghiên cứu xây dựng Siêu trung tâm dữ liệu AI.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như còn thiếu cơ sở pháp lý cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu cốt lõi; dữ liệu còn phân tán, phân mảnh, chất lượng chưa đồng đều...

Thủ tướng nhấn mạnh: "Có dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung thì mới có trí tuệ nhân tạo, mới có Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, công dân số". Do đó, an ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược nhằm bảo vệ dữ liệu của cả quốc gia, dân tộc và hơn 100 triệu người dân.

Trong đó, cần phát triển dữ liệu, kinh tế dữ liệu với những đột phá và cải cách mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, là động lực quan trọng góp phần tăng trưởng 2 con số thời gian tới. Thủ tướng nêu 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số: đột phá về thể chế dữ liệu; đột phá về hạ tầng dữ liệu gắn với AI tự chủ; đột phá về nhân lực dữ liệu; đột phá về phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đột phá về phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.

Thủ tướng giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá phát triển của Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong quý 1/2026; khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và 3...