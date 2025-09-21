Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Có chuyện tình nằm trong giọt mưa - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
21/09/2025 08:05 GMT+7

Có chuyện tình nằm trong giọt mưa - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Chuyện tình nằm trong một giọt mưa

Rơi từ tốn xuống đây từ quá khứ

Anh thấy mưa xuyên qua da thịt

Ấm nóng hiện tại, lạnh tương lai.

Lòng anh sa mạc, nay lạ thật!

Có một cơn mưa rơi rơi bên trong

Ở một tình huống dường như giả định

Sẽ có em lặng lẽ về cùng mưa

Làm rạng rỡ nơi đây một lần nữa


Chuyện tình nằm trong giọt mưa

Rơi từ tốn lên tim anh nóng lửa

Anh vẫn đứng nơi thế giới lạ lùng

Chưng hửng nhìn bàn tay đã mất

Bàn tay của anh đi tìm bàn tay của em

Ở một lần ấm áp từ cổ đại.


Chuyện tình nằm lên một giọt mưa

Êm ái đến nỗi hát vang

Vừa mơ vừa tàn giai điệu cuối.

Tin liên quan

Trôi - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

Trôi - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

Khám phá thêm chủ đề

thơ Giọt mưa Sa mạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận