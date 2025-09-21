Có chuyện tình nằm trong giọt mưa - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Chuyện tình nằm trong một giọt mưa
Rơi từ tốn xuống đây từ quá khứ
Anh thấy mưa xuyên qua da thịt
Ấm nóng hiện tại, lạnh tương lai.
Lòng anh sa mạc, nay lạ thật!
Có một cơn mưa rơi rơi bên trong
Ở một tình huống dường như giả định
Sẽ có em lặng lẽ về cùng mưa
Làm rạng rỡ nơi đây một lần nữa
Chuyện tình nằm trong giọt mưa
Rơi từ tốn lên tim anh nóng lửa
Anh vẫn đứng nơi thế giới lạ lùng
Chưng hửng nhìn bàn tay đã mất
Bàn tay của anh đi tìm bàn tay của em
Ở một lần ấm áp từ cổ đại.
Chuyện tình nằm lên một giọt mưa
Êm ái đến nỗi hát vang
Vừa mơ vừa tàn giai điệu cuối.
