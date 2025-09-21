Có chuyện tình nằm trong giọt mưa - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Minh họa: Văn Nguyễn

Chuyện tình nằm trong một giọt mưa

Rơi từ tốn xuống đây từ quá khứ

Anh thấy mưa xuyên qua da thịt

Ấm nóng hiện tại, lạnh tương lai.

Lòng anh sa mạc, nay lạ thật!

Có một cơn mưa rơi rơi bên trong

Ở một tình huống dường như giả định

Sẽ có em lặng lẽ về cùng mưa

Làm rạng rỡ nơi đây một lần nữa





Chuyện tình nằm trong giọt mưa

Rơi từ tốn lên tim anh nóng lửa

Anh vẫn đứng nơi thế giới lạ lùng

Chưng hửng nhìn bàn tay đã mất

Bàn tay của anh đi tìm bàn tay của em

Ở một lần ấm áp từ cổ đại.





Chuyện tình nằm lên một giọt mưa

Êm ái đến nỗi hát vang

Vừa mơ vừa tàn giai điệu cuối.