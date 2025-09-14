Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Trôi - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

Nguyễn Ngọc Hạnh
Nguyễn Ngọc Hạnh
14/09/2025 08:05 GMT+7

Trôi - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

biển không mời gọi em về

còn ai đây giữa bốn bề đại dương

sóng trôi ngực nở bềnh bồng

trôi bờ vai giữa mênh mông gió chiều


mình em lặng lẽ bờ yêu

còn tôi bơi giữa thủy triều khỏa thân

em giang đôi cánh tay trần

tôi ôm cứng lấy bàn chân gió lùa


lưng mềm phơi giữa nắng trưa

sóng trườn ôm ấp đôi bờ eo thon

gió lay rung nhẹ môi cong

nở bung hé nụ chìm trong mây trời


em như bài thơ không lời

trôi trên biển vắng một đời phù dung

bơi cho đến tận vô cùng

dạt trôi cuối bãi tương phùng đầu non


trôi chưa hẳn mất hay còn

biết đâu bến đục bến trong bể đời

dễ gì sóng vỗ ngàn khơi

cứ trôi cho tới bãi bờ mà yêu.

