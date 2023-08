Có con cũng có thể khiến người cha bị trầm cảm

"Mỗi người một hoàn cảnh, áp lực cuộc sống cũng khác nhau, cơ địa và cảm xúc cũng khác, nên không có mẫu số chung đối với can thiệp điều trị trầm cảm sau sinh. Nhưng việc chủ động chuẩn bị kiến thức để vượt qua nó cũng là thái độ ứng xử tích cực với bản thân mình", chị M.T.H (29 tuổi, ngụ Đà Nẵng), người mẹ may mắn vượt qua chứng trầm cảm sau sinh sau hơn 3 tuần can thiệp y tế, cho biết.