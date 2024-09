Có đến 200 triệu người dùng ChatGPT mỗi tuần

Theo The Verge, OpenAI vừa công bố thông tin ấn tượng về sự tăng trưởng của chatbot AI ChatGPT đình đám của hãng. Theo báo cáo từ Axios và được xác nhận bởi The Verge, hiện có hơn 200 triệu người sử dụng ChatGPT mỗi tuần, tăng gấp đôi so với con số 100 triệu vào tháng 11 năm ngoái.

Sự phổ biến của ChatGPT không chỉ giới hạn trong người dùng cá nhân. Theo OpenAI, có đến 92% trong số 500 công ty hàng đầu của Fortune đang sử dụng các sản phẩm của họ. Việc ra mắt mô hình GPT-4 Mini với giá rẻ và thông minh hơn cũng đã thúc đẩy việc sử dụng API tăng gấp đôi.

ChatGPT đạt mốc 200 triệu người dùng mỗi tuần ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AGGITY

Thành công của ChatGPT đã tạo nên làn sóng cạnh tranh trong lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo) tạo sinh. Hiện tại Google, Microsoft và Meta đều đã tung ra các công cụ trò chuyện AI của riêng họ. Đáng chú ý, trợ lý AI của Meta đã đạt 400 triệu người dùng hoạt động hằng tháng và 185 triệu người dùng hoạt động hằng tuần, mặc dù chưa được triển khai ở một số thị trường lớn như Vương quốc Anh, Brazil và EU (Liên minh châu Âu).

Trong một diễn biến khác, Viện An toàn AI của Mỹ vừa thông báo OpenAI và Anthropic đã đồng ý để chính phủ đánh giá các mô hình AI lớn trước khi phát hành công khai. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Apple và Nvidia có thể tham gia vào vòng đầu tư tiếp theo của OpenAI.

Sự tăng trưởng vượt bậc của ChatGPT cho thấy tiềm năng to lớn của AI tạo sinh và hứa hẹn một tương lai thú vị cho lĩnh vực này.