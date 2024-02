'Cô đi mà lấy chồng tôi' kết thúc viên mãn, Park Min Young lộng lẫy trong đám cưới

Kết thúc phim Cô đi mà lấy chồng tôi làm hài lòng số đông khán giả POSTER PHIM

Hành trình báo thù đầy chông gai của Kang Ji Won (Park Min Young) đi đến hồi kết trong tập 16 phim Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband). Bước ngoặt của tập này là khi Kang Ji Won cùng Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) thành công khiến Jung Soo Min (Song Ha Yoon) sập bẫy.

Jung Soo Min tự xuất hiện trước Kang Ji Won thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình mà không hề biết tất cả đã bị quay video lại. Kết quả, Jung Soo Min phải ngồi tù để trả giá cho loạt tội ác. Thậm chí, cô còn có dấu hiệu hóa điên lúc tưởng tượng gặp lại gã chồng tệ bạc Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) trong tù.

Jung Soo Min (trái) và Oh Yu Ra đều phải trả giá cho những tội ác của mình CẮT TỪ PHIM

Một phản diện khác của Cô đi mà lấy chồng tôi là Oh Yu Ra (BoA) cũng chịu trừng phạt. Sau khi bị phanh phui những hành vi xấu xa, cô tiểu thư nhà giàu độc ác này vẫn giữ thái độ kênh kiệu và ngông cuồng. Cuối cùng, Oh Yu Ra qua đời vì bị tai nạn giao thông trên đường ra sân bay.

Trải qua nhiều sóng gió, Kang Ji Won và Yoo Ji Hyuk quyết định kết hôn. Đám cưới của cả hai được tổ chức hoành tráng. Họ xứng đôi sánh vai bên nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Riêng cô dâu nổi bật với nhan sắc rạng rỡ trong bộ váy cưới lộng lẫy. Về sau, đôi vợ chồng sống hạnh phúc viên mãn cùng ba thiên thần nhỏ.

Ngoài Kang Ji Won và Yoo Ji Hyuk, các nhân vật còn lại như Baek Eun Ho (Lee Gi Kwang), Yoo Hee Yeon (Choi Gyu Ri), Yang Ju Ran (Gong Min Jung), Lee Suk Joon (Ha Do Kwon) cũng có cái kết đẹp.

Na In Woo và Park Min Young đẹp đôi trong bộ ảnh cưới POSTER PHIM

Loạt hình cưới lãng mạn của Park Min Young và Na In Woo trong tập cuối Cô đi mà lấy chồng tôi gây sốt mạng xã hội. Khán giả dành những lời có cánh trước vẻ đẹp không góc chết của Park Min Young, đồng thời đánh giá cao sự trở lại lần này của mỹ nhân 8X.

Marry My Husband đánh dấu màn tái xuất của "thư ký Kim" Park Min Young sau gần 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim giúp danh tiếng nữ diễn viên phục hồi trở lại sau những thất bại với Bí mật nàng fangirl, Trời đẹp em sẽ đến, Dự báo tình yêu và thời tiết, Hợp đồng tình yêu và lùm xùm đời tư cùng bạn trai cũ.

Đoàn phim dự kiến đến Việt Nam nghỉ dưỡng vào tháng 3 tới POSTER PHIM

Cô đi mà lấy chồng tôi chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Seong So Jak. Phim do Park Won Gook làm đạo diễn, Shin Yoo Dam phụ trách kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon…

Ở các tập đầu, Marry My Husband thu về phản hồi tích cực nhờ tình tiết nhanh, gọn và diễn xuất ấn tượng của Park Min Young, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon... Tuy nhiên, từ lúc nhân vật Oh Yu Ra xuất hiện, phim có dấu hiệu "đầu voi đuôi chuột" và liên tục gây nhiều tranh cãi. Dù vậy, Cô đi mà lấy chồng tôi vẫn đi đến cái kết với thành tích khả quan, tập cuối đạt rating 12% trên toàn quốc và đây cũng là tập có tỷ suất người xem cao nhất của phim. Sau Cô đi mà lấy chồng tôi, Hôn lễ bất khả thi (Wedding Impossible) sẽ tiếp sóng khung giờ tối thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh cáp tvN.