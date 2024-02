'Cô đi mà lấy chồng tôi' gây sốt trước thềm phát sóng tập cuối

Tình tiết phim Cô đi mà lấy chồng tôi có nhiều bất ngờ trước thềm tập cuối POSTER PHIM

Tập 15 Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) tiếp tục lôi cuốn khán giả với câu chuyện báo thù hấp dẫn của Kang Ji Won (Park Min Young). Cô cùng Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) lập kế hoạch tỉ mỉ để đôi vợ chồng xấu xa Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) - Jung Soo Min (Song Ha Yoon) phải trả giá.

Đồng thời, ở tập này, Park Min Hwan bộc lộ toàn bộ bản chất tồi tệ không có điểm dừng của mình. Hắn hành hung Kang Ji Won tại công ty, thô lỗ đe dọa Yoo Ji Hyuk, dan díu với Oh Yu Ra (BoA), bất chấp kiếm tiền trả nợ… và sẵn sàng hại chết bà xã Jung Soo Min để lấy tiền bảo hiểm.

Diễn xuất bùng nổ của Song Ha Yoon trong tập 15 CẮT TỪ CLIP

Song Park Min Hwan lại bị "gậy ông đập lưng ông", mất mạng ngay trong lúc giằng co với Jung Soo Min. Đặc biệt, cái chết của Park Min Hwan giống sự ra đi của Kang Ji Won kiếp trước.

Sự cố đột ngột của Park Min Hwan trong tập áp chót trở thành bước ngoặt lớn của Cô đi mà lấy chồng tôi trước thềm tập cuối. Đáng chú ý, tình tiết nhân vật đáng ghét này chết thảm hoàn toàn không có trong nguyên tác truyện. Điều này càng khiến khán giả sốc lẫn ngỡ ngàng cũng như tò mò hơn về cái kết bộ phim.

Park Min Hwan bất ngờ chết vì Jung Soo Min CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, diễn xuất của bộ đôi Lee Yi Kyung và Song Ha Yoon một lần nữa nhận "cơn mưa" lời khen từ người xem lẫn giới truyền thông. Riêng Lee Yi Kyung thể hiện sinh động gã trai đểu mất nhân tính Park Min Hwan, giúp vai phản diện này trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy mạch phim trở nên cao trào. Vì thế, nhiều khán giả nuối tiếc khi Park Min Hwan của Lee Yi Kyung bất ngờ qua đời dưới tay Jeong Soo Min.

Tương tự Lee Yi Kyung, danh tiếng của Song Ha Yoon cũng tăng cao nhờ vai "trà xanh" Jung Soo Min. Ở tập 15, mỹ nhân 8X diễn xuất ấn tượng cảnh nhân vật Jung Soo Min chứng kiến chồng ngoại tình.

Công chúng kỳ vọng Song Ha Yoon sẽ được nhận nhiều dự án tốt sau Cô đi mà lấy chồng POSTER PHIM

Trước đó, Song Ha Yoon cũng nhiều lần bộc lộ khéo léo sự hai mặt lẫn vô liêm sỉ của Jung Soo Min, từ ánh mắt gian xảo, cử chỉ giả tạo cho đến kiểu hành động luôn ra vẻ là nạn nhân đáng thương trong mọi tình huống. Nhiều dân mạng nhận xét Song Ha Yoon là điểm sáng lớn nhất của Cô đi mà lấy chồng tôi, khẳng định cô xứng đáng "gom" hàng loạt giải thưởng danh giá vào cuối năm nay.

Tập 15 Cô đi mà lấy chồng tôi đạt rating 11,1% trên toàn Hàn Quốc. Tập 16 cũng là tập cuối của tác phẩm sẽ chiếu vào tối 20.2 trên kênh cáp tvN.

Người xem mong chờ tập cuối của phim POSTER PHIM

Cô đi mà lấy chồng tôi chuyển thể từ truyện tranh cùng tên do Park Won Gook làm đạo diễn và Shin Yoo Dam phụ trách kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon… Đặc biệt, nhờ đạt được tỷ suất người xem tốt, ê kíp Marry My Husband được thưởng chuyến nghỉ dưỡng dài 5 ngày tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 10.3 tới.