Hai diễn viên bị chê trong 'Cô đi mà lấy chồng tôi' là ai?

Cộng đồng mạng bàn luận về ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của BoA trong Cô đi mà lấy chồng tôi POSTER PHIM

Gương mặt 'kỳ lạ' của BoA

Nhân vật Oh Yu Ra của BoA bắt đầu lộ diện từ tập 11 và 12 Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband). Oh Yu Ra là tiểu thư một tập đoàn lớn và là hôn thê cũ của Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đóng). Song, cô vẫn có cảm tình với Yoo Ji Hyuk nên sẵn sàng làm hại bất kỳ cô gái nào xung quanh anh một cách không thương tiếc. Ở tập mới nhất, Oh Yu Ra dùng quyền lực để khiến Kang Ji Won (Park Min Young) lao đao.

Vai Oh Yu Ra trong Cô đi mà lấy chồng tôi trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội suốt những ngày qua. Nhiều người xem chê thiết lập hình tượng nữ phụ giàu có và ích kỉ như Oh Yu Ra đã quá lỗi thời trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Đặc biệt, diễn xuất và tạo hình của BoA khi thể hiện nhân vật này vấp phải hàng loạt tranh cãi.

Nữ thần tượng trong phim (phải) và lúc lên livestream đính chính về phần môi POSTER PHIM

BoA bị chỉ trích diễn xuất vụng về, biểu cảm gương mặt đơ và sượng. Riêng khẩu hình miệng kỳ lạ khi đọc thoại của cô khiến nhiều khán giả khó chịu. Không ít dân mạng cho rằng vùng miệng của mỹ nhân 8X này thiếu tự nhiên do tiêm botox quá nhiều. Có người còn không nhận ra BoA vì cô quá khác lạ.

Trước các bình luận tiêu cực về ngoại hình, BoA đã mở livestream giải thích rằng môi của mình hoàn toàn tự nhiên, nguyên nhân khiến môi trông giống bị sưng là vì thói quen kẻ viền môi tràn viền. Dù vậy, đông đảo dân mạng vẫn kêu gọi nữ ca sĩ, diễn viên nên "tránh xa công việc đóng phim" sau này.

Nhân vật phản diện của BoA đóng vai trò quan trọng trong phần còn lại của bộ phim POSTER PHIM

Diễn xuất nhiều hạn chế của Lee Gi Kwang

Trước BoA, Lee Gi Kwang (vai Baek Eun Ho) cũng là tâm điểm trong Cô đi mà lấy chồng tôi bởi diễn xuất non nớt, không thuyết phục được khán giả. Ở các tập đầu tiên, anh thể hiện nhân vật một cách gượng gạo cùng giọng đọc thoại vùng miền khó nghe. Thậm chí, vài khán giả khó tính mắng thành viên nhóm Highlight là "hố đen diễn xuất" của phim.

Về sau, biểu cảm Lee Gi Kwang có sự cải thiện hơn khi nhân vật Baek Eun Ho bước vào trạng thái dễ chịu, thoải mái. Fan Cô đi mà lấy chồng tôi kỳ vọng vào "phản ứng hóa học" giữa anh và Choi Gyu Ri (vai Yoo Hee Yeon) ở các tập tiếp theo.

Diễn xuất của Lee Gi Kwang trong Cô đi mà lấy chồng tôi cũng bị chê

POSTER PHIM

Bất chấp các ý kiến trái chiều xoay quanh dàn sao trong phim, rating Cô đi mà lấy chồng tôi vẫn trên đà tăng trưởng khả quan. Rating tập 11 đứa con tinh thần của Park Won Gook đạt 11,8% trên toàn Hàn Quốc. Đây là mức tỷ suất người xem cao nhất của tác phẩm kể từ khi phát sóng đến nay.

Tập 12 bộ phim bất ngờ giảm còn 10,5% nhưng đây vẫn là thành tích đáng ngưỡng mộ so với một dự án chiếu kênh cáp khung giờ tối đầu tuần.

Những tập tiếp theo Cô đi mà lấy chồng tôi hứa hẹn ngày càng gay cấn POSTER PHIM

Cô đi mà lấy chồng tôi chuyển thể từ truyện tranh cùng tên do Park Won Gook làm đạo diễn và Shin Yoo Dam phụ trách kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon… Tác phẩm phát sóng khung giờ tối thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh cáp tvN.