Cổ đông chiến lược đặt niềm tin vào khả năng bứt phá của Vietnam Airlines

Niềm tin vững chắc

"Trên cơ sở những kết quả đạt được, chúng tôi tin tưởng Vietnam Airlines sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong thời gian tới. ANA cam kết tiếp tục đồng hành với vai trò cổ đông chiến lược, đồng thời khai thác tối đa quan hệ hợp tác giữa hai bên để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng dài hạn", ông Katayama Tōru, Giám đốc cấp cao phụ trách Liên minh và Quan hệ quốc tế ANA Holdings - cổ đông chiến lược của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN), cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 28.6 vừa qua.

VNA tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2026 NGUỒN: VNA

Theo ông Katayama Tōru, trong gần một thập kỷ đồng hành cùng Vietnam Airlines, ANA không chỉ chứng kiến mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ quá trình chuyển đổi và phát triển của hãng, đặc biệt trong giai đoạn phải đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu như đại dịch Covid-19, giá nhiên liệu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu hụt tàu bay.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Vietnam Airlines đã thể hiện năng lực điều hành linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh và đưa ra những quyết định kịp thời, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi hoạt động.

Đại diện ANA đánh giá, các giải pháp tái cơ cấu, tối ưu hóa khai thác và nâng cao hiệu quả vận hành đã giúp Vietnam Airlines cải thiện rõ rệt kết quả sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của hãng.

ANA Holdings chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines từ tháng 7.2016 sau khi hoàn tất khoản đầu tư trị giá 2.431 tỉ đồng (tương đương khoảng 108 triệu USD), qua đó sở hữu 8,771% vốn điều lệ của Hãng hàng không quốc gia.

Kể từ đó, quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở vai trò cổ đông chiến lược mà đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như khai thác thương mại, phát triển mạng đường bay, vận tải hàng hóa, bảo dưỡng kỹ thuật, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thông qua việc cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị, ANA có điều kiện đồng hành sát sao cùng Vietnam Airlines trong nhiều dấu mốc quan trọng như tái cơ cấu sau cổ phần hóa, hiện đại hóa đội tàu bay Airbus A350 và Boeing 787, vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu tài chính.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, sau gần một thập kỷ hợp tác, quan hệ giữa Vietnam Airlines và ANA đã trở thành một trong những mô hình hợp tác chiến lược toàn diện và bền vững nhất giữa một hãng hàng không Việt Nam với một hãng hàng không quốc tế. Không chỉ mang lại hiệu quả thương mại, sự đồng hành của ANA còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh của Vietnam Airlines trên thị trường khu vực.

Đối với một tập đoàn hàng không nổi tiếng thận trọng như ANA Holdings, việc tiếp tục cam kết đồng hành cùng Vietnam Airlines sau gần một thập kỷ không đơn thuần là một quyết định đầu tư, mà còn phản ánh sự ghi nhận đối với quá trình tái cơ cấu và nền tảng quản trị mà Hãng hàng không quốc gia đã xây dựng. Đây cũng là cơ sở để hai bên kỳ vọng vào một chu kỳ tăng trưởng mới trong những năm tới.

Triển vọng bứt phá

Niềm tin của ANA không chỉ được xây dựng từ chặng đường gần một thập kỷ đồng hành, mà còn được củng cố bởi những kết quả phục hồi và tái cơ cấu mà Vietnam Airlines đạt được trong hai năm gần đây.

Đây cũng là cơ sở để cổ đông chiến lược nước ngoài lớn nhất của Vietnam Airlines tin tưởng Hãng hàng không quốc gia đã hội tụ đủ nền tảng tài chính, năng lực quản trị và nguồn lực để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Katayama Tōru, đại diện ANA Holdings - cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines NGUỒN: VNA

Những kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực trong giai đoạn hậu Covid-19, đặc biệt trong hai năm 2024 - 2025, cùng việc cơ bản hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025 đã giúp Vietnam Airlines khôi phục nền tảng tài chính và chấm dứt tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Đến ngày 31.12.2025, vốn chủ sở hữu công ty mẹ đạt 8.877 tỉ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 6.817 tỉ đồng. Cùng với đó, Vietnam Airlines duy trì hoạt động kinh doanh có lãi trong hai năm liên tiếp, với lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.775 tỉ đồng năm 2024 và 5.509 tỉ đồng năm 2025; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 7.957 tỉ đồng và 7.714 tỉ đồng.

Ở lĩnh vực tài chính, Vietnam Airlines đã hoàn thành hai đợt tăng vốn với tổng giá trị 16.932 tỉ đồng, đồng thời cơ cấu lại nhiều khoản vay trong và ngoài nước, tiếp tục triển khai lộ trình thoái vốn tại một số doanh nghiệp thành viên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Không chỉ cải thiện năng lực tài chính, Vietnam Airlines còn triển khai đồng bộ nhiều nội dung tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Mạng bay đã phục hồi hoàn toàn so với trước đại dịch, đồng thời tiếp tục mở rộng tới nhiều thị trường quốc tế như Đức, Ý, Đan Mạch, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hãng cũng đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành thông qua các dự án logistics, ga hàng hóa, kho hàng, dịch vụ kỹ thuật, suất ăn, phục vụ mặt đất và cung cấp nhiên liệu.

Tuy nhiên, với ANA, giá trị lớn nhất không nằm ở việc Vietnam Airlines đã có lãi trở lại, mà ở việc Hãng đã xây dựng được một hệ thống quản trị đủ khả năng chống chịu trước những cú sốc như đại dịch Covid-19 hay những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Nhờ triển khai quyết liệt chương trình tái cơ cấu toàn diện, Vietnam Airlines đã xây dựng được bộ máy tinh gọn hơn, tối ưu quy trình sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị. Đồng thời, Hãng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ phi công, kỹ sư, tiếp viên và cán bộ quản lý kế cận nhằm đáp ứng chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Nếu giai đoạn 2021 - 2025 là hành trình vượt qua khủng hoảng và tái thiết nền tảng tài chính, thì giai đoạn 2026 - 2030 sẽ đánh dấu bước chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng. Với nền tảng tài chính được củng cố, năng lực quản trị từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế cùng chiến lược đầu tư đội tàu bay, hạ tầng và chuyển đổi số, Vietnam Airlines đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bước vào chu kỳ phát triển mới.

"Với sự đồng hành của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông chiến lược ANA Holdings, Vietnam Airlines đã sẵn sàng bước vào chu kỳ phát triển mới giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không truyền thống 5 sao lớn thứ hai Đông Nam Á vào năm 2030", Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa khẳng định.