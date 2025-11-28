Có dự án phải chờ hàng tháng để lấy được văn bản góp ý, rồi lại... chờ

Sáng 28.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Quy hoạch sửa đổi. Góp ý về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) nêu thực tế quy trình hiện nay là dự thảo kéo dài qua nhiều lượt lấy ý kiến, thẩm định và trình duyệt.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Để rút ngắn thời gian phê duyệt mà vẫn bảo đảm chất lượng, ông đề nghị cân nhắc luật hóa thêm cơ chế "nộp hồ sơ điện tử đồng bộ" kèm thời hạn bắt buộc phản hồi của từng cơ quan.

Đại biểu cũng chỉ rõ, nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhà đầu tư, doanh nghiệp phản ánh về một số quy hoạch chi tiết, dù đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ vẫn phải trải qua nhiều vòng thẩm định nội bộ, của nhiều cơ quan khác nhau.

Thay vì quy trình một cửa thực sự, ông Hùng cho biết, doanh nghiệp, nhà đầu tư buộc phải chạy đua với thời gian, đi lại giữa các cơ quan nhà nước chỉ để giải trình những nội dung đã được làm rõ trong hồ sơ điện tử.

"Có những dự án phải chờ hàng tháng trời để lấy được văn bản góp ý từ một phòng, ban, sau đó tiếp tục chờ… chờ và chờ đợi. Điều này gây lãng phí cơ hội, thời gian, làm xói mòn niềm tin, khiến nhiều nhà đầu tư chán nản phải tạm dừng hoặc phải rút lui khỏi dự án", đại biểu Nguyễn Tâm Hùng nhấn mạnh.

Cạnh đó, theo đại biểu đoàn TP.HCM, việc tổ chức và triển khai quy hoạch ở một số ngành, lĩnh vực và một số địa phương "vẫn còn tình trạng quản lý phân mảnh, thiếu sự liên thông và phối hợp thống nhất, dẫn đến chậm tiến độ phê duyệt dự án, gia tăng chi phí cho nhà đầu tư và làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội".

Do đó, ông đề nghị bổ sung cơ chế bắt buộc cập nhật, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu quy hoạch giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương trên hệ thống số hóa thống nhất. Quy định rõ trách nhiệm giải trình khi tiến độ quy hoạch chậm hoặc không khớp nối giữa các ngành.

Bổ sung kết nối hành lang kinh tế với các nước

Góp ý về quy hoạch vùng, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (đoàn Cần Thơ) cho rằng đây là nội dung đặc biệt quan trọng để thiết kế không gian phát triển và phân bổ nguồn lực quốc gia. Song, ông đề xuất cần bảo đảm thể chế và cơ chế điều phối và liên kết vùng, để có được sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tránh mâu thuẫn, trùng lắp.

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) ẢNH: GIA HÂN

Đặc biệt, cần bổ sung nội dung về tính kết nối của các vùng với các quốc gia có biên giới trên đất liền và trên biển với nước ta, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới theo các hành lang kinh tế đã và đang hình thành như hành lang kinh tế Đông Tây từ Myanmar qua Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng.

Các hành lang kinh tế Bắc - Nam từ Côn Minh (Trung Quốc) qua Lào, Myanmar đến Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh; hành lang kinh tế phía nam từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia đến TP.HCM và Tây Nam bộ; hành lang kinh tế vành đai và con đường…

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) thì băn khoăn về khái niệm "quy hoạch chi tiết ngành". Tại tờ trình, Chính phủ đã lý giải việc bổ sung khái niệm này để thay thế cho khái niệm "quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành", khi thực hiện đã dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Thực tế cho thấy, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành trước đây được xem như "rào cản" gây khó khăn cho địa phương trong thu hút đầu tư. "Việc tiếp tục bổ sung khái niệm này, nếu không cân nhắc kỹ, dễ dẫn đến chồng chéo, xung đột", hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

Quy hoạch chi tiết ngành tại dự thảo luật được xếp sau quy hoạch tỉnh về thứ bậc, nhưng trong quy định về mối quan hệ, quy hoạch tỉnh lại phải tuân theo cả quy hoạch chi tiết ngành. Do đó, cơ quan soạn thảo cần có lý giải thấu đáo để xác định có nên bổ sung quy định chi tiết ngành hay chỉ cần nêu quy hoạch ngành.