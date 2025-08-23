Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cơ đùi săn chắc giúp tim mạch khỏe mạnh như thế nào?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/08/2025 00:08 GMT+7

Cơ đùi, đặc biệt là cơ tứ đầu ở đùi trước, rất quan trọng với chức năng vận động, tim mạch. Nghiên cứu cho thấy người có sức mạnh cơ đùi cao có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, tuổi thọ cũng cao hơn.

Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san The American Journal of Medicine, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu thu thập từ các bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành. Kết quả cho thấy những người có sức mạnh cơ tứ đầu đùi cao có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 34% so với những người có sức mạnh thấp, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Cơ đùi săn chắc giúp tim mạch khỏe mạnh như thế nào?- Ảnh 1.

Cơ đùi khỏe mạnh không chỉ giúp vận động linh hoạt mà còn ngăn ngừa bệnh tim mạch

ẢNH: AI

Lợi ích này có được là nhờ cơ đùi khỏe mạnh đã cải thiện lưu thông máu, giảm áp lực lên tim và hỗ trợ chức năng tim hiệu quả hơn. Ngoài ra, cơ đùi khỏe mạnh cũng giảm thiểu nguy cơ mắc huyết áp cao, tiểu đường loại 2. Đây vốn là những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim mạch.

Ngoài ra, các bài tập đùi sẽ làm cơ đùi lớn hơn, giảm tỷ lệ mỡ trên cơ thể. Mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng, có thể gây tắc nghẽn mạch máu, tăng huyết áp và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Để rèn luyện cơ đùi, mọi người nên thường xuyên tập các bài như squat, lunge, leo cầu thang, đạp xe và chạy bộ, đặc biệt là khi di chuyển lên dốc. Các bài tập này đều tác động trực tiếp đến cơ đùi, giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường sức bền và giảm mỡ cơ thể.

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Nghiên cứu trên chuyên san European Heart Journal cho thấy kết hợp bài tập sức mạnh, trong đó tập cơ đùi, với aerobic có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hiệu quả hơn so với chỉ tập aerobic đơn thuần. Điều này chứng tỏ rằng rèn luyện cơ đùi không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn bảo vệ trái tim khỏi các nguy cơ bệnh tật. Thời lượng tập nên ít nhất 150 phút/tuần, duy trì tối thiểu 2-3 ngày/tuần.

Hệ tim mạch khỏe hơn cũng giúp sống khỏe và sống lâu hơn. Một số bằng chứng khoa học cho thấy những người có cơ đùi yếu đối diện nguy cơ tử vong cao hơn 2,67 lần so với những người có cơ đùi mạnh.

Với người già, cơ đùi khỏe mạnh còn giúp duy trì sự độc lập trong sinh hoạt hàng ngày, giảm nguy cơ té ngã và chấn thương, theo Livestrong.

Tin liên quan

Nên squat bao nhiêu cái mỗi ngày để tăng cơ mông, đùi?

Nên squat bao nhiêu cái mỗi ngày để tăng cơ mông, đùi?

Để rèn luyện cơ mông, cơ đùi trước và sau thì squat là một trong những lựa chọn tốt nhất. Bài tập này không chỉ tăng sức mạnh mà còn cải thiện độ săn chắc vùng mông - đùi, đồng thời định hình vóc dáng.

cơ đùi Tim mạch Động mạch vành tiểu đường loại 2 Huyết áp cao
