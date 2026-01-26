Có được học song ngành ở bậc đại học?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, khuyên: Với quy định hiện nay, thí sinh có thể học song ngành. Tuy nhiên, đầu tiên thí sinh cần trúng tuyển vào 1 trong số 2 ngành trên của trường. Sau khi học xong năm đầu tiên, thí sinh đủ điều kiện theo quy định sẽ được đăng ký học song ngành bắt đầu tư năm thứ 2. Khi học song ngành, sinh viên có cơ hội nhận được 2 bằng với thời gian ngắn hơn, tiết kiệm chi phí học tập khi không phải học lại các học phần trùng nhau giữa 2 ngành đào tạo. Tuy nhiên thí sinh lưu ý sắp xếp khung thời gian hợp lý để có thể học cùng lúc 2 ngành, đảm bảo tiến độ học tập theo quy định. Do đó, cần xem xét năng lực học tập và điều kiện tài chính trước khi học song ngành. Ngoài ra, cũng cần có sự tính toán ngành học song ngành cần thiết, phù hợp.

Thắc mắc về ngành an ninh mạng, một thí sinh hỏi: ''Đây là ngành học mới của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, vậy cơ hội trúng tuyển có cao hơn các ngành khác trong cùng khối ngành? Ngành này học những gì và ra trường làm các công việc cụ thể như thế nào, ở đâu?''.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ: Dù là một ngành mới nhưng sự đầu tư của nhà trường trong quá trình đào tạo, thực tập và việc làm với ngành an ninh mạng được đảm bảo. Thí sinh có thể sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, giống với phương thức tuyển sinh chung của trường. Điểm chuẩn sẽ khả năng trong khoảng 19-21 điểm, tức trong phân vùng trúng tuyển nhóm ngành công nghệ thông tin của nhà trường. Tuy nhiên, ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể sử dụng các phương thức tuyển sinh khác. Trường có nhiều chính sách học bổng 25-100% học phí.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi: