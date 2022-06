Cô gái 18 tuổi giúp người yêu chiếm dụng tài khoản Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

Ngày 15.6, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Trần Kim Nhàn (18 tuổi, trú P.2, TX.Gò Công, Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhàn được xác định là người yêu của Phạm Vũ Quang Trường (20 tuổi, trú cùng TX.Gò Công) và giúp sức Trường chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook để lừa đảo hơn 10 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30.10.2021, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thông tin tố giác của một nạn nhân về việc bị người lạ chiếm dụng tài khoản Facebook người thân rồi nhắn tin lừa mượn tiền và chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Sau gần 2 tháng điều tra, xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt được Phạm Vũ Quang Trường, nghi phạm gây ra vụ lừa đảo.





Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận tự lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook như: quảng cáo bán hàng; hỗ trợ tăng lượt like, follow, comment; lấy lại tài khoản quên mật khẩu… để thu tiền phí.

Khi khách hàng có nhu cầu hỗ trợ các dịch vụ này, Trường yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân. Từ đó, Trường chiếm dụng quyền sử dụng Facebook, rồi mạo danh các chủ tài khoản Facebook này nhắn tin cho bạn bè, người quen của họ để vay mượn tiền và chiếm đoạt.

Từ năm 2019 - 2021, Trường đã chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook, lừa hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng cộng trên 10 tỉ đồng.

Qua điều tra mở rộng, Công an TP.Buôn Ma Thuột xác định Nhàn là người yêu của Trường, có hành vi giúp sức và cung cấp cho Trường số tài khoản ngân hàng của mình để Trường thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng.