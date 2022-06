Đà Nẵng: ‘Nổ’ quen với sếp lớn, lừa đảo chạy suất mua căn hộ chung cư

Ngày 15.6, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nữ bị can lừa đảo chạy suất mua căn hộ chung cư.

Cơ quan CSĐT Công an quận này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Trinh (41 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 7.2020, anh C. (ngụ Gia Lai) cần mua căn hộ chung cư tại TP.Đà Nẵng nên nhờ người giới thiệu và làm quen với Trinh.

Trinh “nổ” quen biết nhiều người làm trong các cơ quan nhà nước và có khả năng xin mua được nhà chung cư ở TP.Đà Nẵng.





Trinh nói anh C. đưa trước cho Trinh 100 triệu đồng để Trinh tiếp khách, đặt vấn đề với các sếp lớn ở UBND TP.Đà Nẵng để chạy suất mua căn hộ chung cư. Anh C. đã tin tưởng đưa cho Trinh 92 triệu đồng.

Sau 2 năm chờ đợi, anh C. nhiều lần hỏi nhưng Trinh lấy nhiều lý do để trốn tránh. ANh C. đã tố cáo Trinh lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận số tiền nhận từ anh C. đã trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trinh không quen biết ai ở UBND TP.Đà Nẵng cũng như không dùng tiền để chạy suất mua căn hộ như hứa hẹn với anh C.

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trinh còn nhận tiền của nhiều người với hứa hẹn tương tự, do đó Công an quận đề nghị các nạn nhân bị lừa đảo liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ (298 Cách Mạng Tháng Tám, ĐT: 02363.846.115) để được thụ lý và giải quyết.