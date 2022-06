Giả danh cán bộ sở TN-MT chiếm đoạt 15 tỉ đồng của người mua đất

Ngày 14.6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 3 nghi can gồm: Lê Thanh Hải (39 tuổi), Lê Kiên Trung (43 tuổi) và Trần Diễn Thương (46 tuổi, đều ngụ TP.Vinh). Trong đó, Hải có 5 tiền án, Thương có 2 tiền án.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, lợi dụng cơn sốt đất nền, từ cuối năm 2021, 3 nghi can này giả danh cán bộ Sở TN-MT Nghệ An, tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch; hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau đó lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Cầm đầu đường dây này là Lê Thanh Hải. Hải đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho Trung và Thương tiếp cận với người dân có nhu cầu mua bán đất đai. Khi người dân tin tưởng, Trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan từ các bị hại đưa cho Hải. Sau đó, Hải phân công Thương liên hệ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho các bị hại.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hải đã chỉ đạo hai đồng phạm tạm chuyển đến sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Khi phát hiện và liên hệ được “con mồi”, 2 nghi can này mới quay về Nghệ An, phối hợp Hải để tiếp tục lừa đảo.





Khám xét nơi ở của 3 nghi can này, công an thu giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 1 đăng ký xe ô tô giả và nhiều giấy tờ liên quan. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động lừa đảo này.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2021 cho đến nay, 3 nghi can này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại với số tiền hơn 15 tỉ đồng. Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là nạn nhân của các bị can trên, liên hệ Phòng CSHS Công an Nghệ An để được giải quyết.