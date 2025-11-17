Cô gái 21 tuổi nhắn tin xin nghỉ việc gây bão mạng: Lịch sự hay… làm quá?

Theo đó, dòng tin nhắn xin nghỉ việc được nhiều tài khoản khẳng định là của "một bạn trẻ sinh năm 2004 thử việc ở quán cà phê" như sau:

"Dạ chị, em xin lỗi vì đã nhắn tin vào giờ này. Sau một vài buổi làm việc, em muốn xin phép chị cho em được ngừng làm việc tại quán. Dù em có thể hoàn thành công việc được giao, nhưng do một số lý do cá nhân, em không thể tiếp tục công việc tại quán được ạ.

Dòng tin nhắn xin nghỉ việc đang gây xôn xao mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Em vẫn có hai ca làm vào sáng thứ năm và sáng thứ bảy, nhưng sáng nay em phải về quê gấp, đồng thời cũng phải xin nghỉ học ca chiều, nên em không thể đi làm hai ca này được. Em rất mong chị thông cảm và sắp xếp giúp em bạn thay thế ạ.

Về tiền công của những buổi làm vừa qua, em xin phép để chị chủ động quyết định. Vì em nghỉ khá gấp nên em không có ý kiến gì và rất mong chị thông cảm. Em chân thành cảm ơn chị và mọi người tại quán trong thời gian qua. Chúc quán mình ngày càng phát triển hơn nữa ạ!".

Chưa rõ tính thực hư của nội dung tin nhắn nói trên, tuy nhiên mạng xã hội đã liên tục chia sẻ, dành lời khen cho thái độ xin nghỉ việc của bạn trẻ này. Có người cho rằng với cách xin nghỉ việc đầy văn minh, lịch sự và lễ phép này, chắc chắn bạn sẽ thành công trong tương lai.

Tuy nhiên, nhiều bình luận cũng tranh cãi, cho rằng thái độ xin nghỉ việc như vậy là điều hiển nhiên, là cách đối nhân xử thế cần có giữa người lao động và người tuyển dụng.

"Thái độ hơn trình độ!"

Đọc những dòng tin nhắn xin nghỉ việc trên, tài khoản Bếp Không Tên bình luận: "Đúng câu "thái độ quan trọng hơn trình độ". Tuyển nhân sự sợ nhất là chuyện im lặng biến mất, còn gặp được bạn trẻ văn minh, rõ ràng thế này thì dù làm ngắn hay dài chủ quán cũng thấy mát lòng mát dạ. Chúc em 2004 đi đâu cũng thành công!".

"Mình thực sự nể bạn trẻ này, bạn ấy rất văn minh, lịch sự. Chứng tỏ bạn ấy đã được giáo dục rất tốt về cách đối nhân xử thế. Chúc cho bạn ấy mãi giữ được đức tính ấy và may mắn, thành công trong tương lai không xa", tài khoản Thanh Lan Trần chia sẻ.

Nickname Quá Dương bày tỏ: "Thích những con người trách nhiệm thế này!". "Đây được gọi là khéo ăn nói sẽ được lòng thiên hạ. Rất văn minh và lịch sự. Chắc chắn bạn ấy sẽ thành công trong công việc, được các chủ quý mến!", Tiểu Đàm nhận định.

Nhiều người cho rằng thái độ xin nghỉ việc cũng đánh giá được sự trách nhiệm, tính cách của một người ẢNH: AI

Chị H.N, chủ một quán ăn ở TP.HCM nói rằng khi đọc những dòng tin nhắn trên, chị cũng cảm thấy ấm áp và dễ thương. Điều hành một quán ăn có gần 10 nhân viên được chia làm nhiều ca để làm, chị N. cho biết cũng có nhiều nhân viên vì những lý do khác nhau đến rồi đi.

Theo lời chủ quán, những nhân viên của chị đa phần là sinh viên, người trẻ cần việc bán thời gian. Mỗi lần có người nghỉ việc, cách nhân viên xin nghỉ, thái độ nghỉ việc cũng khiến chị phải suy ngẫm.

"Có những bạn nhân viên rất trách nhiệm, lễ phép, xin nghỉ cũng tử tế và hoàn thành công việc tới giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, cũng có số ít, các bạn chểnh mảng công việc, đôi khi im lặng biến mất khiến mình cũng cảm thấy không vui. Tất nhiên, các bạn còn trẻ, ít vốn sống, nhưng mình luôn đánh giá cao những bạn có thái độ tốt dù xin nghỉ việc", chị chủ chia sẻ.

Từng nhiều lần xin nghỉ việc vì những lý do khác nhau, như mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với sếp, không phù hợp với định hướng tương lai, tuy nhiên anh Phú Nguyễn (26 tuổi) cho biết vẫn luôn giữ thái độ tốt khi xin nghỉ.

"Xin nghỉ việc đúng cách cũng là cách tôn trọng bản thân và người khác", anh Phú Nguyễn cho biết

Chàng trai trẻ không ít lần chứng kiến một số trường hợp đồng nghiệp vì có trải nghiệm không tốt với công ty mà chọn cách ra đi trong im lặng, không một lời tạm biệt. Theo anh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn cần phải giữ thái độ tôn trọng với mọi người cũng như tinh thần trách nhiệm, đó cũng là cách tôn trọng chính mình.

"Nghỉ việc là điều bình thường, không có gì xấu, chỉ xấu khi chúng ta nghỉ không đúng cách. Trước khi nghỉ việc, mình luôn báo cáo với công ty trước 1- 2 tháng, chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ, bàn giao công việc cũng như hoàn thành trách nghiệm của mình tới ngày làm việc cuối cùng", anh chàng chia sẻ.

