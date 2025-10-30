Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cô gái 27 tuổi quay lại học lớp 10: Trầm cảm vì sợ nhưng quyết theo đuổi ước mơ!
Video Giáo dục

Cô gái 27 tuổi quay lại học lớp 10: Trầm cảm vì sợ nhưng quyết theo đuổi ước mơ!

Thảo Tú
Thảo Tú
30/10/2025 06:00 GMT+7

27 tuổi, Phạm Thúy Kiều Hương chọn quay lại trung tâm giáo dục thường xuyên, bắt đầu lại học lớp 10 cùng ước mơ thi vào ngành khúc xạ nhãn khoa - Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Sau mười năm rời xa trường lớp, Phạm Thúy Kiều Hương, 27 tuổi, nay lại cắp sách đến trường. Giữa những bạn học mới chỉ 16, 17 tuổi, Hương chọn bắt đầu lại học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Định.

Trước khi trở lại với việc học, Hương từng trải qua nhiều nghề: bán hàng, quản lý kho, làm nhân viên siêu thị, rồi bán xe, bán nước. Cuộc sống không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến cô nhiều lần rơi vào bế tắc. Có những ngày Hương không đủ tiền để ăn, chỉ trông chờ vào suất cơm từ thiện.

Cô gái 27 tuổi quay lại học lớp 10 để thực hiện ước mơ làm bác sĩ - Ảnh 1.

Từng tin rằng “chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể kiếm được tiền”, Hương sớm nhận ra rằng những nỗ lực ấy không mang lại sự công nhận nếu thiếu bằng cấp. Mười năm sau, cô quyết định đi học lại để có thể tự mở ra một con đường bền vững hơn cho mình.

Tuy nhiên, quyết định ấy không hề dễ dàng. Ở tuổi 27, Hương từng rơi vào trầm cảm, hoang mang trước những lời bàn tán xung quanh. Bạn bè, người quen khuyên cô nên tiếp tục đi làm thay vì học lại. Nhưng sau 6 năm đắn đo, cô vẫn chọn quay về lớp học, nơi mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Cô Trịnh Thị Én, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 tại Trung tâm GDNN - GDTX Tân Định chia sẻ, những học viên lớn tuổi như Hương thường gặp nhiều trở ngại hơn cả: khả năng tiếp thu, công việc, áp lực gia đình… Nhưng chính nghị lực và sự kiên trì đã giúp Hương trở thành tấm gương cho các bạn trong lớp.

Cô gái 27 tuổi quay lại học lớp 10 để thực hiện ước mơ làm bác sĩ - Ảnh 2.

Giờ đây, Hương là lớp trưởng, là người luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Với cô, giáo dục thường xuyên không chỉ là nơi học lại văn hóa mà là một tấm vẻ mở ra nhiều cơ hội hơn cho tương lai.

Hành trình học lại của Hương là minh chứng rằng không có giới hạn nào cho việc học. Bởi mỗi người đều có thể bắt đầu lại, miễn là dám đối diện, dám chọn con đường dài và bền vững hơn cho tương lai của chính mình.

Cô học trò Vân Kiều ngượng nghịu đọc 'thư cảm ơn' vì sắp có 'Ngôi nhà hạnh phúc'

Cô học trò Vân Kiều ngượng nghịu đọc ‘thư cảm ơn' vì sắp có 'Ngôi nhà hạnh phúc'

Sáng 25.7, Trung ương Đoàn tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Hồ Thị Ánh Tuyết, học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS số 2 Kim Thủy (trú tại bản Trung Đoàn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị). Nguồn lực được tài trợ từ Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam.

Mặt trời giữa lòng hồ

