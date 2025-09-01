Cô gái 9X gây sốt vì hát giống Khởi My là ai?

Trên sân khấu cuộc thi này, cô gây ấn tượng bởi giọng hát giống với ca sĩ Khởi My. Thậm chí, giám khảo Phương Trinh Jolie từng chia sẻ rằng: “Nhắm mắt lại, chị nghe Minh Phượng hát rất giống Khởi My. Bạn để ý những nốt luyến láy đặc trưng và cả giọng mũi giống như Khởi My khoảng 90%. Về tạo hình bên ngoài cũng được thêm điểm cộng”.

Minh Phượng với màn hóa thân thành Khởi My trên sân khấu Ảnh: NSX

Hành trình hóa thân thành Khởi My

Minh Phượng chia sẻ để hóa thân giống Khởi My không đơn giản. Nhiều người nghĩ nữ ca sĩ có chất giọng mang âm sắc cao, trẻ trung nên dễ bắt chước. Song với Minh Phượng, để tái hiện nét đặc trưng đó là quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Chưa kể, dòng nhạc của Khởi My cũng không phải sở trường, vì Minh Phượng vốn theo đuổi thể loại thính phòng, nhạc cách mạng. Vì vậy, để có thể làm tốt các tiết mục biểu diễn đòi hỏi cô phải nỗ lực nhiều.

Minh Phượng tâm sự: “Tôi phải quan sát, nghiên cứu giọng hát, các nốt luyến láy của chị Khởi My. Vì chị Khởi My có những kỹ thuật đẩy hơi lên mũi nhưng rất tinh tế, trong trẻo và nội lực. Bên cạnh đó, dòng nhạc của chị cũng không phải là sở trường của tôi. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc tập luyện nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để hóa thân giống thần tượng nhất có thể”.

Nữ thí sinh cho biết đã phải nghiên cứu kỹ để có thể hóa thân thành thần tượng giống nhất Ảnh: NSX

Cơ duyên đưa Minh Phượng đến Biến hóa bất ngờ khá tình cờ. Khi thấy thông tin tuyển chọn từ ban tổ chức, giọng ca 9X chợt nhớ đến những ngày còn đi học, thường được bạn bè nhận xét hát giống Khởi My. Thế là cô mạnh dạn thử sức và bất ngờ vượt qua vòng casting, tiến thẳng đến chung kết như hiện tại. “Ca sĩ Khởi My là cả bầu trời tuổi thơ của tôi. Tôi chưa có cơ hội được gặp chị ngoài đời nhưng hy vọng có thể gặp chị hoặc sẽ được chị xem tôi hóa thân”, cô nói.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Minh Phượng tham gia một gameshow ca hát và đạt được thành tích cao khi tiến vào vòng chung kết xếp hạng. Ban đầu, nữ thí sinh giấu gia đình chuyện đi thi. Mãi đến khi Biến hóa bất ngờ phát sóng tập đầu tiên, cô mới gửi đường link tiết mục cho ba mẹ khiến cả nhà không khỏi bất ngờ.

Minh Phượng ghi tên mình vào chung kết Biến hóa bất ngờ Ảnh: NSX

Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được sự ủng hộ từ gia đình như hiện tại, Minh Phượng phải nỗ lực trong suốt thời gian dài. Nữ thí sinh kể ban đầu gia đình muốn cô theo học ngành sư phạm vì cho rằng nghệ thuật là con đường không an toàn. Tuy nhiên, giọng ca 9x đã thuyết phục ba mẹ bằng một lời hứa rằng nếu kết quả học tập không tốt, cô sẽ từ bỏ âm nhạc và đi theo con đường mà gia đình định sẵn.

Song nhờ niềm đam mê, Minh Phượng đã trúng tuyển ngành Sư phạm âm nhạc tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, cô tiếp tục theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Đáng chú ý, nữ ca sĩ 9X đều tốt nghiệp loại giỏi ở cả hai ngôi trường danh giá này. Hiện tại, Minh Phượng là ca sĩ tự do. Chính những nỗ lực của Minh Phượng đã dần khiến gia đình thay đổi suy nghĩ, từ phản đối chuyển sang ủng hộ và cảm thấy tự hào về cô.

Trong tương lai, ca sĩ Minh Phượng dự định ra mắt sản phẩm âm nhạc và có thể tham gia thêm một vài cuộc thi khác để tiếp tục thử thách và chứng minh năng lực bản thân. Ở tuổi 27, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã định hình sự nghiệp, Minh Phượng vẫn đang trên con đường xây dựng chỗ đứng. Nhưng giọng ca 9X không hề cảm thấy chạnh lòng. Ngược lại, cô tin rằng đi chậm nhưng chắc mới là cách bền vững.