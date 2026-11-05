Màn cầu hôn bất ngờ

Đằng sau màn cầu hôn đặc biệt này là kế hoạch được Lê Văn Hoàng Hải (26 tuổi, nhân viên trong lĩnh vực Fintech tại TP.Đà Nẵng) âm thầm chuẩn bị gần một năm dành cho bạn gái Đào Xuân Cát Tiên (25 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) sau gần 5 năm gắn bó.

Tiên bất ngờ được bạn trai cầu hôn ngay tại concert Bigbang ẢNH: NVCC

Theo như đoạn clip mà Hải chia sẻ trên mạng xã hội, Tiên đang tự quay các clip trong concert Bigbang (diễn ra vào ngày 25.10 ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội) để làm kỷ niệm, Hải bất ngờ quỳ xuống trao nhẫn giữa lúc giai điệu bài hát If You vang lên. Khoảnh khắc này khiến nhiều người tại đêm nhạc hò reo thích thú. Đoạn clip sau đó nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Hải cho biết ý tưởng cầu hôn tại concert Bigbang đã được Hải ấp ủ từ khoảng một năm trước. Trước đây, cặp đôi đã từng tham dự concert EXO tại TP.HCM. Hải chia sẻ đó cũng là lần đầu Hải trải nghiệm không khí của một buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp và bắt đầu nghĩ đến việc cầu hôn tại một concert.

"Đến khi có cơ hội tham dự concert Bigbang, mình nghĩ đây là dịp rất đặc biệt, vừa được gặp thần tượng từ nhỏ, vừa có thể thực hiện một điều mà mình đã ấp ủ từ lâu", Hải kể.

Cô gái bất ngờ được bạn trai cầu hôn tại concert Bigbang

Trong kế hoạch, bài hát If You đã được Hải lựa chọn làm nhạc nền cho khoảnh khắc ngỏ lời. Theo Hải, đây là ca khúc mang lại nhiều cảm xúc nhất trong số những bài hát của Bigbang. Chia sẻ lý do chọn bài hát, Hải nói: "Nghe có vẻ hơi ngược đời khi chọn một bài hát buồn để cầu hôn. Nhưng mình nghĩ sau này bài hát đó sẽ gợi nhắc cho mình nhớ. Nếu không hành động ngay trong khoảnh khắc đó, mình sẽ rất hối tiếc. Vậy nên mình muốn If You từ một bài hát gợi cảm giác tiếc nuối trở thành một kỷ niệm vui của hai đứa".

Về phía Tiên, trước đó Tiên hoàn toàn không biết về kế hoạch của bạn trai. Thời gian gần ngày diễn ra sự kiện, Tiên nhận thấy Hải có vẻ áp lực, căng thẳng hơn bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần được hỏi, Hải đều giải thích rằng mình đang gặp vấn đề trong công việc, nên Tiên không nghi ngờ gì. "Thật sự là mình không biết gì hết, cũng không hề nghĩ anh Hải sẽ cầu hôn hôm đó. Nếu biết trước thì ít nhất mình đã đi làm nail rồi", Tiên nói.

Tính đến nay, Hải và Tiên ở đã bên nhau gần 5 năm ẢNH: NVCC

Và rồi khoảnh khắc được bạn trai ngỏ lời cũng đến, khiến Tiên vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Theo Tiên, điều làm Tiên xúc động nhất lại là khi cả hai trở về nhà và xem những video ghi lại quá trình chuẩn bị của Hải trong suốt nhiều tháng. "Mình không biết rằng suốt mấy tháng qua anh đã dành nhiều thời gian, công sức để suy nghĩ và chuẩn bị cho chuyện này đến vậy. Lúc đó mình mới hiểu để có được vài phút cầu hôn ở concert, anh đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều thứ phía sau", Tiên nói.

Giảm 15kg để cầu hôn bạn gái

Hải cho biết cả hai quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Thời điểm đó, Hải sử dụng ảnh cũ lúc còn khá gầy. Vì vậy, khi gặp ngoài đời, Tiên thường trêu bạn trai có phần khác biệt so với hình ảnh trên ứng dụng. Hải kể: "Lúc đó, mình từng nghĩ nếu sau này cầu hôn, mình sẽ cố gắng quay về mức cân nặng khoảng 70kg như trong ảnh ngày trước. Nhưng sau gần 5 năm yêu nhau, cân nặng mình lại tăng dần, đỉnh điểm là 86kg. Đến năm ngoái, mình mới thực sự nghiêm túc tập gym, boxing và giảm được 15kg sau gần một năm để về mức 71kg".

Theo Hải, điều khó khăn nhất khi chuẩn bị là bí mật xác định size nhẫn của bạn gái. Hải tâm sự: "Mình đã thử đủ cách trên mạng, kể cả thức đêm canh lúc cô ấy ngủ để đo ni tay, nhưng cô ấy rất dễ tỉnh nên lần nào cũng thất bại. Cuối cùng mình phải nghĩ cách để cô ấy đeo thử một chiếc vòng đo ni tay, rồi loại trừ dần các kích thước. Và phần còn lại thì đành trông chờ vào may mắn".

Sau những tháng ngày yêu và đồng hành cùng nhau, cả hai đã có khoảnh khắc cầu hôn đầy hạnh phúc ẢNH: NVCC

Dù đã hình dung về khoảnh khắc này nhiều lần, Hải thừa nhận bản thân vẫn hồi hộp khi thời điểm cầu hôn đến gần. Thậm chí Hải còn liên tục mơ thấy những tình huống ngoài dự kiến như trễ chuyến bay, quên mang nhẫn hay bị bạn gái từ chối.

Chia sẻ về cảm xúc khi chuẩn bị cầu hôn, Hải tâm sự: "Có lẽ những giây trước khi ngỏ lời là lúc mình căng thẳng nhất. Dù đã chuẩn bị kỹ đến đâu thì mình cũng không biết chính xác cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Khi cô ấy đồng ý, cảm giác đầu tiên của mình là nhẹ nhõm, sau đó mới thực sự tận hưởng được niềm vui. Cuối cùng thì kế hoạch kéo dài gần một năm cũng thành công".

Ban đầu, Hải chỉ định ghi lại màn cầu hôn làm kỷ niệm riêng. Cặp đôi không ngờ video sau đó nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Hải bày tỏ: "Mình nghĩ phần lớn sự ủng hộ cũng đến từ những người có cùng tình yêu dành cho Bigbang nên dễ đồng cảm với khoảnh khắc đó. Tụi mình rất vui và biết ơn những lời chúc từ mọi người. Dù sao tụi mình cũng chỉ là một cặp đôi bình thường, nên được nhiều người xa lạ gửi lời chúc phúc như vậy thực sự là một điều rất đặc biệt".

Trần Thu Hà (27 tuổi, nhân viên văn phòng ngụ tại TP.HCM), đồng nghiệp cũ của Hải, cho biết cô đã biết về kế hoạch cầu hôn của Hải từ trước khi concert diễn ra. “Mình biết Hải đã ấp ủ và chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu, với rất nhiều tâm huyết và sự chỉn chu. Vì vậy, khi biết Hải thực sự thực hiện được điều đó, mình cảm thấy rất vui và xúc động. Đặc biệt, bản thân mình cũng là một fan Bigbang nên mình hiểu được cảm giác háo hức và hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí concert, cùng chia sẻ niềm vui với thần tượng”, Hà chia sẻ.