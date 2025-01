Cô gái bị đạp xe, hành hung ở Q.Gò Vấp

Ngày 14.1, Công an P.12 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang khẩn trương làm rõ vụ cô gái bị người đàn ông đạp ngã xe máy, hành hung trên đường Phan Huy Ích.

Người đàn ông đạp ngã xe máy, hành hung cô gái ở Q.Gò Vấp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đạp ngã xe máy của một cô gái trên đường, sau đó người này dùng tay hành hung một cô gái. Phát hiện vụ việc, một số người đi đường đến can ngăn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 13.1 trên đường Phan Huy Ích, P.12 (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc xém va quệt giao thông.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra các vụ hành hung, ẩu đả, hủy hoại tài sản mà mâu thuẫn xuất phát trong lúc tham gia giao thông. Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó một ngày (hôm 13.1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Trần Tiến Thịnh (33 tuổi, ở TP.Thủ Đức) và Thái Hoàng Phương (57 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, cha vợ của Thịnh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, lúc 22 giờ 30 ngày 11.1, do ùn tắc giao thông nên trong lúc lưu thông từ hướng cầu Kinh về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.26), anh H.T.M (24 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, tài xế công nghệ) điều khiển xe máy lấn sang phần đường chiều ngược lại. Lúc này, xe ô tô do Thịnh điều khiển chạy tới (ở chiều ngược lại, chở ông Phương) xảy ra xung đột hướng di chuyển với xe máy của anh M. nên xảy ra mâu thuẫn.

Ông Phương và Thịnh xuống xe, vụt gậy 3 khúc vào đầu anh M. Rất may nạn nhân có đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích, nhưng chiếc mũ bị bể. Chỉ khi được người dân can ngăn, Thịnh và ông Phương mới lên xe bỏ đi. Vụ việc làm giao thông qua khu vực này bị ùn tắc.

Sau khi sự việc xảy ra, anh M. đã đến Công an P.25 trình báo. Lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.25 khẩn trương truy xét, đưa ông Phương và Thịnh về trụ sở làm rõ.