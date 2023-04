Cô gái bỏ dạy để theo đuổi nghề hóa trang thành công chúa

Theo tờ New York Post ngày 21.4, Olivia Cutforth đến từ Peterborough, Anh đã làm một điều khá bất ngờ: Từ bỏ công việc giáo viên đáng mơ ước vào năm 2021 để theo đuổi sự nghiệp hóa trang thành công chúa cho các bữa tiệc dành cho trẻ em và các sự kiện của công ty.



Công ty của Olivia Cutforth phát triển vượt bậc chụp màn hình New York Post

“Tôi đã rất khao khát thành lập công ty của riêng mình vì tôi có rất nhiều ý ý tưởng. Tôi có tham vọng và tầm nhìn để điều hành công ty của riêng mình. Ban đầu, tôi không nghĩ việc hóa trang thành công đến vậy nên chỉ nhận vài lời mời vào cuối tuần và tiếp tục làm giáo viên", Olivia Cutforth chia sẻ. Mọi thứ thay đổi khi đại dịch Covid-19 xảy ra, cô thành lập công ty giải trí “Beyond a Princess” chuyên cho thuê những người đóng giả để tham dự các sự kiện. Trên TikTok, Olivia Cutforth sở hữu tài khoản hơn 34.000 người theo dõi.

Olivia Cutforth hóa trang thành Elsa trong Frozen chụp màn hình New York Post

“Tôi đã tiết kiệm tất cả những gì tôi kiếm được từ trường học và dồn hết vào việc làm công chúa. Hai bộ váy đầu tiên của tôi là Cinderella (Lọ Lem) và Belle, đặt may từ một nhà thiết kế ở Việt Nam với giá 621,95 USD (gần 14,6 triệu đồng) mỗi chiếc”, cô nói. Công ty Beyond a Princess của Olivia Cutforth nhanh chóng thành công đến mức cô phải thuê thêm 10 nhân viên khác biểu diễn vào mỗi cuối tuần.

Olivia Cutforth cũng đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều là những ca sĩ, vũ công và diễn viên được đào tạo để bọn trẻ có được trải nghiệm chân thực vì tất cả các cô gái đều hát và di chuyển giống như những nàng công chúa. Dàn diễn viên của Cutforth có các công chúa Disney như Cinderella, Belle trong Beauty and the Beast, Elsa trong Frozen và Ariel trong The Little Mermaid. Olivia Cutforth cũng đáp ứng những yêu cầu khác của khách hàng, hóa trang thành các nhân vật đặc biệt khác như Maleficent của Disney và Wednesday Addams trong bộ phim Wednesday của Netflix.



"Tôi kiếm được nhiều hơn so với khi còn là một giáo viên nghệ thuật biểu diễn, hay bất cứ công việc gì tôi đã làm trước đây. Trong vòng sáu tháng kể từ khi tôi làm việc hóa trang toàn thời gian, tôi và bạn trai đã mua được một căn nhà - điều trước đây tôi hằng mơ", cô xúc động nói.