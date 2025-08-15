Cô gái cao 1,75 m xinh như hoa hậu gây chú ý ở 'Gương mặt truyền hình'

Nhan sắc xinh đẹp của MC Nguyễn Ngọc Trà My - ứng viên nổi bật tại Gương mặt truyền hình ẢNH: NVCC

Gương mặt truyền hình 2025 (The TV Face) thu hút sự quan tâm của khán giả khi công bố 20 gương mặt bước vào đêm chung kết tối 24.8. Trong dàn ứng viên, Nguyễn Ngọc Trà My là cái tên gây chú ý khi sở hữu chiều cao 1,75 m cùng nhan sắc được khen ngợi “xinh như hoa hậu”. Tuy nhiên, người đẹp lại chọn cuộc thi về lĩnh vực MC để tranh tài và được nhận xét là ứng viên mạnh của mùa giải năm nay.

Trà My tốt nghiệp ngành Truyền thông tại RMIT. Cô có hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ cao cấp, từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia. Nhờ lợi thế tiếng Anh, người đẹp còn dẫn song ngữ cho nhiều sự kiện và đảm nhận vai trò diễn giả, truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ.

Ngày 14.8, tại một sự kiện quy tụ những nhà sáng lập, lãnh đạo và chủ doanh nghiệp Việt Nam cùng các chuyên gia quốc tế, Trà My gây chú ý với gương mặt đậm chất Á đông, lối dẫn dắt song ngữ chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của cựu sinh viên RMIT trong tà áo dài thể hiện tinh thần góp phần giữ gìn giá trị truyền thống trong khi dẫn dắt những cuộc đối thoại về đổi mới và tương lai doanh nghiệp.

Trà My đặt mục tiêu trở thành MC, diễn giả song ngữ ẢNH: NVCC

Nữ MC còn tự tin chụp ảnh và giao lưu cùng nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh. Được biết, trước đó ông cũng là khách mời tại dự án Gương mặt truyền hình và Trà My từng trải nghiệm thử thách phiên dịch trực tiếp cho ông trong phần giao lưu Anh ngữ cùng ứng viên tại trại huấn luyện.

Lý do Trà My đến với 'Gương mặt truyền hình'

Đến với Gương mặt truyền hình 2025, Trà My ví mình như một “bình hoa” - không chỉ tỏa sắc mà còn ẩn chứa tri thức và chiều sâu. Cô mong muốn trở thành người dẫn chuyện bằng trái tim và lý tưởng, giúp người nghe hiểu, tin và mạnh mẽ hơn. “Khi lời nói được truyền tải bằng trí tuệ và lòng từ ái, nó có thể chữa lành - thậm chí thay đổi cả một thế giới”, người đẹp nêu quan điểm.

Trước đó, tại sự kiện công bố cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2025, Nguyễn Ngọc Trà My đảm nhận vai trò MC thảm đỏ. Cô được nhiều khán giả ủng hộ tham gia "chinh chiến" tại một cuộc thi sắc đẹp, nhưng Trà My chia sẻ: "Trở thành MC và diễn giả song ngữ mới là ước muốn lớn nhất của tôi. Hiện tại, tôi cũng đang dồn tâm sức để đạt ngôi vị cao nhất tại Gương mặt truyền hình".