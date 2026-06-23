Cô gái cao 1,82 m đắt show tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

Tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week, bên cạnh những người đẹp như Anh Thư, H’Hen Niê, Võ Hoàng Yến, Thanh Thủy, Kỳ Duyên… thì Vũ Mỹ Ngân cũng là cái tên gây chú ý khi liên tục góp mặt trong show diễn của nhiều nhà thiết kế.

Theo tiết lộ, chân dài tham gia trình diễn 6 show cho nhà thiết kế Tom Trandt Minh Đạo, thương hiệu Nobody Know, thương hiệu CEM, nhà thiết kế Frederick Lee (Singapore), nhà thiết kế Chung Chung Lee (Korean) và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Vũ Mỹ Ngân từng thử sức ở một số cuộc thi nhan sắc, gây ấn tượng bởi chiều cao 1,82 m Ảnh: NVCC

Vũ Mỹ Ngân là gương mặt quen thuộc của làng thời trang. Cô sinh năm 1999, quê Quảng Ninh, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nữ tính cùng chiều cao nổi bật 1,82 m. Người đẹp này tốt nghiệp Học viện Tài chính, từng thử sức ở các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022…

Năm 2025, Vũ Mỹ Ngân thử sức mình tại Vietnam’s Next Top Model và giành thành tích á quân chung cuộc. Đây được xem là bước ngoặt cho người mẫu 27 tuổi trong hành trình làm nghề.

Sau khi trở thành á quân Vietnam's Next Top Model 2025 và có cơ hội sải bước tại Paris Fashion Week, việc được "chạm" vào thế giới thời trang cao cấp, được cọ xát trực tiếp đã thay đổi hoàn toàn tư duy của Vũ Mỹ Ngân. “Trải nghiệm đó rèn cho tôi sự nhạy bén, biết cách chắt lọc và định hình một hình ảnh sắc lạnh, chuẩn mực mỗi khi xuất hiện trước công chúng”, chân dài quê Quảng Ninh chia sẻ.

Vũ Mỹ Ngân biến hóa nhiều phong cách khác nhau khi tham gia trình diễn cho các nhà thiết kế Ảnh: NVCC

Trên sàn diễn thời trang, Vũ Mỹ Ngân ghi điểm bởi chiều cao nổi bật cùng kỹ năng trình diễn tốt. Cô không ngại biến hóa ở nhiều phong cách khác nhau theo yêu cầu của nhà thiết kế. Song để có được điều này với chân dài quê Quảng Ninh là một sự nỗ lực.

Cô kể: “Đó là cả một hành trình dài đi tìm bản ngã của tôi. Thời điểm còn loay hoay với các cuộc thi nhan sắc, tôi từng bị “ngợp” và đánh mất màu sắc của mình. Vì khi đó, tôi không biết bản thân thật sự muốn gì và phù hợp với điều gì”.

Cuộc sống của Vũ Mỹ Ngân ở tuổi 27

Vũ Mỹ Ngân tiết lộ trước khi vào nhà chung Vietnam’s Next Top Model 2025, cô đã quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Nói về lựa chọn này, chân dài 27 tuổi chia sẻ: “Tôi cảm nhận TP.HCM là vùng đất năng động, mang lại cho mình nguồn cảm hứng để bứt phá”.

Á quân Vũ Mỹ Ngân trong hậu trường, chuẩn bị cho các show diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 Ảnh: NVCC

Hiện tại, Vũ Mỹ Ngân đang tất bật với công việc đi diễn nhờ giành thành tích á quân. Sau quãng thời gian thích nghi, người đẹp cho biết cô đang hòa mình vào guồng quay công việc và đặt ra cho bản thân nhiều mục tiêu để phấn đấu.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Vũ Mỹ Ngân thừa nhận khác với vẻ cá tính hay sắc sảo trên sàn diễn, đời thường cô trở về với hình ảnh “bánh bèo”. Người mẫu 9X chuộng trang phục thoải mái, thích xõa tóc tự nhiên.

Cô bộc bạch: “Nhịp sống công việc đã quá rực rỡ và ồn ào rồi, nên bước xuống sàn diễn, tôi thích những điều bình dị, an tĩnh và hướng vào nội tâm nhiều hơn. Sự đối lập đó giúp tôi cân bằng lại năng lượng của chính mình”.