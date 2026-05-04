H'Hen Niê hé lộ cơ ngơi mới ở TP.HCM

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bật mí thời điểm mang thai em bé, cô nhen nhóm ý định tìm một căn nhà nhỏ ở TP.HCM để sinh sống. Với H'Hen Niê, đó sẽ là món quà tự thưởng cho chính mình và thiên thần nhỏ sắp chào đời.

Những ngày cuối thai kỳ, dù bụng đã to và việc đi lại không mấy dễ dàng, H’Hen Niê vẫn kiên trì tìm kiếm. Cuối cùng, cô đành nhờ chồng là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đi xem trực tiếp, còn mình thì chốt mua "online" vì “lúc đó chỉ cần xe rung lắc nhẹ cũng khiến bé con trong bụng phản ứng”.

H'Hen Niê chia sẻ về cơ ngơi mới, được bạn bè, người hâm mộ chúc mừng Ảnh: FBNV

Chia sẻ về hành trình “tậu” cơ ngơi mới, người đẹp sinh năm 1992 bộc bạch: “Đúng 5 ngày sau khi sinh, tôi mới chính thức ký tên nhận bàn giao nhà. Cảm giác lúc đó vỡ òa, hạnh phúc lắm, cộng thêm sau sinh, cảm xúc thường mạnh hơn nên tôi đã khóc trong sự biết ơn”.

H’Hen Niê tâm sự thêm trước khi lập gia đình, cô là một người "cuồng" công việc. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 luôn ưu tiên đi làm vì hiểu rằng chỉ có sự chăm chỉ mới giúp mình "thoát nghèo". Suốt 7 - 8 năm kể từ khi đăng quang cuộc thi nhan sắc trong nước, người đẹp Ê Đê thấy mình may mắn vì có sức khỏe tốt, sự xông xáo để hết mình với công việc được mọi người tin tưởng trao cơ hội.

H’Hen Niê cho biết một trong những lý do khiến cô luôn nỗ lực trong công việc là vì những ký ức tuổi thơ khó khăn. Cụ thể khi còn bé, người đẹp đã chứng kiến và đồng cảm sâu sắc với sự thiếu thốn của những đứa trẻ xung quanh mình.

Do đó, khi trở thành hoa hậu, cô có đủ tài chính hơn nên không tiếc thời gian, công sức dành cho các hoạt động thiện nguyện hướng về trẻ em nhất là vùng sâu vùng xa. Người đẹp tự nhủ rằng: "Sau này có con, mình phải làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho con những gì tốt đẹp nhất”.

Khoảnh khắc tình cảm của H'Hen Niê bên chồng là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi Ảnh: FBNV

Hiện tại, ngoài có cuộc sống ổn định, H’Hen Niê còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng và con gái. Người đẹp xem đây là món quà mình có được sau quãng thời gian dài nỗ lực.

Từ hành trình của mình, H’Hen Niê truyền tải thông điệp đến những bạn trẻ đang nỗ lực làm việc ở nơi xa gia đình. Cô nhắn nhủ: “Có thể hôm nay những điều chúng ta mong muốn vẫn còn ở phía trước, nhưng chỉ cần bạn luôn hướng về nó với một trái tim kiên trì, thì một ngày đẹp trời, mọi ước mơ đều sẽ thành hiện thực. Đừng bỏ cuộc”.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê ngoài tham gia các hoạt động nghệ thuật còn tích cực với các dự án cộng đồng, đặc biệt là hướng đến các em nhỏ. Cô cũng gây chú ý bởi câu chuyện vượt qua hủ tục tảo hôn để thay đổi cuộc sống bằng con đường giáo dục.

Hiện tại, cô có cuộc sống viên mãn bên chồng là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cùng con gái. Nàng hậu cũng dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian tập trung chăm lo cho gia đình. Nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn của cô sau khi sinh khiến nhiều người xuýt xoa.