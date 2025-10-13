Cô gái cao 1,84 m giành quán quân 'Vietnam's Next Top Model'

Top 15 chung cuộc sải bước trong sự cổ vũ của khán giả Ảnh: Hải Duy

Chung kết Vietnam's Next Top Model diễn ra tại TP.HCM, với màn tranh tài của 4 thí sinh gồm Lê Thị Bảo Ngọc, Lại Mai Hoa, Vũ Mỹ Ngân và Giang Phùng. Họ trải qua các phần thi gồm thử thách catwalk và chụp ảnh, dưới sự đánh giá của host Thanh Hằng cùng dàn giám khảo như nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ…

Trải qua các vòng thi, Lại Mai Hoa chính thức trở thành quán quân của Vietnam’s Next Top Model 2025. Trong khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, chân dài không giấu được sự xúc động. Theo thông báo từ nhà sản xuất, người mẫu 10X sẽ nhận giải thưởng 300 triệu đồng cùng cơ hội sải bước ở những tuần lễ thời trang lớn, xuất hiện trên trang bìa tạp chí uy tín.

Thành tích này nhận được sự đồng tình của khán giả bởi từ đầu cuộc thi, chân dài 10X được dự đoán là ứng viên mạnh, đồng thời sở hữu lợi thế về hình thể với chiều cao nổi bật 1,84 m. Được biết Mai Hoa là thí sinh cao nhất tại mùa giải năm nay.

Top 4 Vietnam's Next Top Model trong thử thách catwalk Ảnh: Hải Duy

Giám khảo Hà Đỗ nhận xét so với thời điểm ghi hình chương trình truyền hình thực tế, Mai Hoa đã cải thiện về ngoại hình. Cô được đánh giá ngày càng thon thả, sở hữu vóc dáng chuẩn của người mẫu. “Những rụt rè ở tập đầu đã hoàn toàn biến mất, bạn đã làm chủ được biểu cảm, cách tạo dáng…”, Hà Đỗ nói.

Trong khi đó, Đỗ Mạnh Cường nói ở những vòng đầu, anh không đặt nhiều kỳ vọng vào Mai Hoa. Tuy nhiên qua từng vòng thi, chân dài ghi nhận những đóng góp của giám khảo để hoàn thiện mình. Điều đó khiến nam giám khảo đánh giá cao.

Lại Mai Hoa sinh năm 2005, là sinh viên Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô gây ấn tượng bởi chiều cao 1,84 m, số đo ba vòng 83-65-96. Người đẹp từng chiến thắng vòng thi Top Model Online, là thí sinh đầu tiên vào nhà chung Vietnam's Next Top Model. Trước đó, Lại Mai Hoa từng xuất hiện ở các sàn diễn thời trang, tham gia trình diễn cho các nhà thiết kế Việt.

Mai Hoa hạnh phúc trong khoảnh khắc được xướng tên trở thành quán quân Ảnh: Hải Duy

Quán quân 'Vietnam's Next Top Model' nói gì?

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành chiến thắng, Lại Mai Hoa bày tỏ niềm tự hào khi có thể đạt được mục tiêu mà bản thân đặt ra khi đến với cuộc thi này. Nói thêm về hành trình của mình, chân dài 10X cho biết giai đoạn đầu, cô còn nhiều bỡ ngỡ, lo lắng song sau đó chọn cách thay đổi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Tân quán quân cho biết thực tế, gia đình muốn cô tập trung cho việc học nhiều hơn. “Ba tôi lo rằng khi vào TP.HCM, tôi sẽ không có được sự bảo ban từ gia đình. Dù có chút lo lắng nhưng mong rằng ba yên tâm vì tôi đã làm được”, cô xúc động bộc bạch.

Năm nay, Vietnam's Next Top Model đánh dấu sự trở lại sau 8 năm vắng bóng, mong muốn đào tạo và tìm ra những vedette cho làng thời trang Việt. "Chúng tôi cần nhiều hơn những bước catwalk, nhiều hơn khả năng tạo dáng chuyên nghiệp, đó là một thái độ sống, bản lĩnh nghề và phong cách làm việc chuyên nghiệp", đại diện ban tổ chức chia sẻ.