Cô gái dân tộc Thổ giành quán quân 'Đấu trường ngôi sao'

Chung kết Đấu trường ngôi sao lên sóng với màn tranh tài của Trương Thúy Quỳnh - Trương Bảo Yến (thuộc đội Đoan Trang), Nguyễn Quỳnh Anh - Hứa Nguyễn Đình Thụy (đội Quốc Đại) và Ben Hoàng Quân và SingK (đội Sỹ Luân). Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, ca sĩ Thanh Thảo.

Màn kết hợp giữa chất liệu dân gian và hiện đại trong tiết mục của Đoan Trang, Trương Bảo Yến và Trương Thúy Quỳnh ẢNH: NSX

Ở đêm thi quan trọng này, 2 cô gái của đội Đoan Trang gây chú ý khi hòa giọng trong tiết mục Đất nước lời ru. Phần trình diễn kết hợp giữa âm nhạc dân gian (hát xẩm), tân nhạc và rap, do Trương Bảo Yến, Trương Thúy Quỳnh, Đoan Trang thể hiện cùng hai thí sinh dừng ở bán kết là Trương Đăng Châu và Poppy Nhật Liêm.

Tiết mục được huấn luyện viên Đoan Trang đặt nhiều tâm huyết. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn các thí sinh trẻ có cơ hội tiếp cận và thể hiện thể loại hát dân gian, đặc biệt là hát xẩm - đòi hỏi kỹ thuật và cảm xúc cao. “Tôi thật sự bất ngờ trước khả năng thích nghi và nỗ lực của các em. Cả ba chị em đã luyện tập rất nhiều để mang đến một phần trình diễn vừa giải trí, vừa đậm chất dân tộc”, Đoan Trang chia sẻ.

Sỹ Luân đánh giá tiết mục có tính sáng tạo cao, đặc biệt khi phần rap được lồng ghép hợp lý vào dòng nhạc truyền thống. “Hát xẩm thường là đơn ca, khi biểu diễn theo nhóm sẽ rất khó hòa quyện, nhưng các bạn đã xử lý tốt và cho thấy sự gắn kết chặt chẽ”, anh nói. Theo Quốc Đại, màn kết hợp này là một lựa chọn mạo hiểm. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng ghi nhận sự nỗ lực và chúc mừng đồng nghiệp với một bài thi trọn vẹn.

Trương Báo Yến (ngoài cùng bên trái) vỡ òa khi cùng ca sĩ Đoan Trang và đồng đội giành chiến thắng ở Đấu trường ngôi sao ẢNH: BTC

Danh ca Thái Châu bày tỏ sự thích thú với tiết mục: “Tôi không ngờ các em có thể hát được như vậy. Từ nghệ thuật đến kỹ thuật đều trọn vẹn. Cả đoạn rap cũng làm tôi rất ấn tượng”. Ca sĩ Thanh Thảo dành lời khen cho tư duy âm nhạc và sự nghiêm túc của Đoan Trang: “Mashup này là cả một quá trình đầu tư. Tôi biết Đoan Trang rất yêu nghề, luôn muốn mang tư duy mới vào các tiết mục của mình. Các bạn có một huấn luyện viên giỏi và bản thân các bạn cũng là những nhân tố đặc biệt”.

Với phần thể hiện này, Trương Thúy Quỳnh và Trương Bảo Yến nhận về 39,75 điểm, trở thành quán quân Đấu trường ngôi sao. Trong khi đó, đội của Quốc Đại về nhì với 39,5 điểm và đội của Sỹ Luân đứng thứ ba với 39,25 điểm.

Trương Bảo Yến trước 'Đấu trường ngôi sao'

Trong số 2 ứng viên giành chiến thắng của đội Đoan Trang, Trương Bảo Yến là cái tên gây chú ý. Cô quê ở Nghệ An, sở hữu giọng hát nội lực. Nữ ca sĩ được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Sao tìm sao, ghi tên mình vào top 4 chung cuộc. Trước đó giọng ca 9X từng trải qua nhiều công việc khác nhau như kế toán, thợ may… rồi mới bén duyên với nghệ thuật.

Với Trương Bảo Yến, thành tích quán quân Đấu trường ngôi sao là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, khiến cô không khỏi tự hào. Giọng ca quê Nghệ An bộc bạch đây là nguồn động lực để bản thân cố gắng hơn trong quãng thời gian tới.