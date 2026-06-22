Cô gái 'đất võ' vào TP.HCM, theo đuổi dòng nhạc bolero giờ ra sao?

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh dịu dàng và đằm thắm trên sân khấu là một Mộc Anh mang tinh thần mạnh mẽ của người con đất võ Bình Định (nay là Gia Lai). Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật, nữ ca sĩ sớm được nuôi dưỡng trong không gian âm nhạc. Những câu hò, điệu lý, những ca khúc bolero quen thuộc đã theo Mộc Anh từ thuở nhỏ và trở thành nền tảng cho hành trình theo đuổi nghệ thuật sau này.

Mộc Anh làm mới mình sau nhiều năm theo đuổi bolero

Từ niềm yêu thích ban đầu, Mộc Anh dần xác định đây là con đường mình muốn gắn bó lâu dài. Năm 2016, cô chính thức cầm micro bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Chỉ một năm sau, Mộc Anh đưa ra quyết định quan trọng khi rời quê hương để vào TP.HCM lập nghiệp.

Mộc Anh không ngại làm mới mình sau hành trình theo đuổi đam mê ca hát Ảnh: NSX

Đó là thời điểm nữ ca sĩ gần như bắt đầu lại từ con số không. Không có sự hậu thuẫn quá lớn, không có con đường trải sẵn, Mộc Anh lựa chọn cách đi chậm nhưng chắc chắn. Cô miệt mài biểu diễn tại các sân khấu phòng trà, chương trình ca nhạc ở nhiều tỉnh thành, từng bước tích lũy kinh nghiệm. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân không ngại va chạm, không ngại thử thách và luôn xem khó khăn là cơ hội để trưởng thành.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng hình ảnh phù hợp với dòng nhạc trữ tình, Mộc Anh nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả. Con đường nghệ thuật của cô được xem là tương đối thuận lợi so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ. Tuy nhiên, điều khiến nữ ca sĩ trăn trở lại chính là cảm giác an toàn.

Mộc Anh cho rằng khi mọi thứ trở nên quá quen thuộc, người nghệ sĩ rất dễ bằng lòng với hiện tại. Đó cũng là lý do giọng ca quê Gia Lai bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi. “Tôi không muốn mình chỉ mãi ở một màu sắc. Nếu cứ đứng yên trong vùng an toàn, tôi sẽ không biết bản thân còn có thể làm được những gì”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Mộc Anh là ứng viên gây chú ý trong chương trình Hãy nghe tôi hát Ảnh: NSX

Từ suy nghĩ đó, Mộc Anh quyết định làm mới mình bằng những thử nghiệm táo bạo hơn trong âm nhạc. Không còn giới hạn bản thân ở những ca khúc trữ tình quen thuộc, cô bắt đầu tìm hiểu các dòng nhạc hiện đại, học thêm kỹ năng trình diễn và thử sức với những bản phối mang màu sắc mới. Với nữ ca sĩ, đó không phải là quyết định dễ dàng, đồng nghĩa với việc chấp nhận những rủi ro nhất định. Thế nhưng, Mộc Anh tin rằng nếu muốn phát triển, người nghệ sĩ phải dám bước ra khỏi những gì quen thuộc.

Nữ ca sĩ cho biết bản thân không chỉ muốn hát hay mà còn muốn trở thành một nghệ sĩ toàn diện hơn. Từ khả năng làm chủ sân khấu, xử lý cảm xúc đến việc kết hợp vũ đạo hay thích nghi với những phong cách âm nhạc mới, tất cả đều nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn mà Mộc Anh đang theo đuổi. “Mỗi lần thử một điều mới đều có áp lực. Nhưng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu”, cô bày tỏ.

Tại Hãy nghe tôi hát, cô lựa chọn Bài ca đất phương Nam, Thương lắm mình ơi, Nỗi buồn gác trọ… được các giám khảo đánh giá cao. Ở Mộc Anh, khán giả dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc với nghề, không ngừng tìm kiếm sự đổi mới thay vì ngủ quên trên những thành quả đã có. Với giọng ca bolero, mỗi sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là cơ hội để vượt qua chính mình.