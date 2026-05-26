Chủ nhân hit ‘Bậu ơi đừng khóc’ nói lý do thử sức với bolero

Thạch Anh
26/05/2026 11:51 GMT+7

Sau hậu trường 'Biến hóa bất ngờ', nhạc sĩ Hamlet Trương đã có dịp nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là cột mốc thử sức với dòng nhạc bolero.

Hamlet Trương xác nhận trở thành giám khảo khách mời của Biến hóa bất ngờ, bày tỏ hào hứng khi theo dõi màn trình diễn của các thí sinh. Theo nam nhạc sĩ, điều hấp dẫn nhất của chương trình không chỉ nằm ở kỹ thuật hát mà là khả năng tái hiện hình ảnh của một nghệ sĩ khác trên sân khấu.

Với anh, mỗi giọng hát nổi tiếng đều mang dấu ấn riêng và rất cần có sự tiếp nối qua nhiều thế hệ. “Đôi khi khán giả cứ sợ hát giống người khác sẽ mất bản sắc, nhưng thật ra sự tiếp nối đó rất đẹp”, Hamlet Trương chia sẻ.

Hamlet Trương ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ lên sóng ngày 28.5 trên THVL1

Ảnh: NSX

Khi nói về thử thách của việc hóa thân, tác giả Bậu ơi đừng khóc cho rằng điều khó nhất không phải kỹ thuật mà chính là việc người nghệ sĩ phải biết “giảm cái tôi” của mình xuống. Theo anh, ca sĩ vốn có cái tôi lớn, ai cũng muốn khẳng định màu sắc riêng. Tuy nhiên, khi bước vào một cuộc thi hóa thân, họ buộc phải phục vụ cho mục tiêu cao nhất là khiến khán giả tin mình đang nhìn thấy thần tượng thật trên sân khấu.

Cột mốc khó quên của Hamlet Trương

Nhìn lại hành trình làm nghề, Hamlet Trương cho biết bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến vào khoảng năm 2012, khi bắt đầu kết hợp âm nhạc và văn học. Nam nhạc sĩ cho rằng chính sự giao thoa đó đã giúp khán giả nhớ đến mình như một hình ảnh khác biệt giữa thị trường giải trí.

Không dừng lại ở đó, Hamlet Trương cũng trải qua nhiều lần “biến hóa” trong âm nhạc để khám phá giới hạn của bản thân. Một trong những thay đổi khiến anh nhớ nhất là quyết định theo đuổi dòng nhạc bolero vào năm 2019.

Theo Hamlet Trương, việc chinh phục một dòng nhạc mới vốn đã khó, nhưng thử thách lớn hơn là phải cùng lúc hoạt động ở nhiều thể loại khác nhau mà vẫn giữ được dấu ấn cá nhân. Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân luôn muốn thay đổi để làm mới cảm xúc trong âm nhạc, nhưng sự thay đổi ấy phải khiến chính mình cảm thấy hứng thú trước tiên. “Nếu mình còn chán mình thì khán giả chắc chắn sẽ chán mình trước”, Hamlet Trương bày tỏ.

Hamlet Trương trải lòng sau hơn 10 năm làm nghề: "Khán giả là động lực để tôi đi tiếp”

Ảnh: NSX

Dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Hamlet Trương vẫn thừa nhận có những giai đoạn bản thân cảm thấy mất phương hướng và chững lại trong công việc. “Hiện tại cũng đang là khoảng thời gian như vậy”, nam nhạc sĩ chia sẻ. 

Anh cho biết anh đang chủ động dành cho mình một năm nghỉ ngơi để nhìn lại bản thân và cắt giảm bớt những công việc khiến mình bị phân tán năng lượng. Ở giai đoạn hiện tại, nhạc sĩ 8X chỉ muốn tập trung nhiều hơn cho âm nhạc.

Nói về thế hệ nghệ sĩ trẻ, Hamlet Trương đánh giá cao sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng tiếp cận công nghệ của các bạn hiện nay. Tuy nhiên, tác giả Bậu ơi đừng khóc cũng cho rằng chính tốc độ phát triển quá nhanh của thị trường giải trí khiến việc nổi tiếng và giữ được vị trí càng trở nên khó hơn. “Khán giả chưa kịp nhớ mình thì đã có một ngôi sao khác xuất hiện”, Hamlet Trương nhận định.

Sau hơn một thập niên làm nghề, điều khiến Hamlet Trương tiếp tục giữ cảm xúc với nghệ thuật lại đến từ chính khán giả. Nam nhạc sĩ kể có lần livestream trò chuyện và nhận được rất nhiều chia sẻ từ người nghe về những bài hát gắn liền với thanh xuân của họ. Khoảnh khắc ấy khiến Hamlet Trương nhận ra âm nhạc của mình thật sự đã đồng hành cùng cảm xúc của nhiều người trong suốt nhiều năm qua và đó cũng là động lực để anh tiếp tục sáng tạo.

