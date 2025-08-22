Cô gái gây sốt vì hát giống ca sĩ Ngọc Lan là ai?

Mỹ Oanh là thí sinh gây chú ý trong Biến hóa bất ngờ vì sở hữu giọng hát, ngoại hình có nét giống với cố ca sĩ Ngọc Lan . Qua các vòng thi, cô khiến dàn giám khảo xuýt xoa bởi những màn hóa thân thành thần tượng.



Mỹ Oanh hóa thân thành thần tượng là ca sĩ Ngọc Lan Ảnh: NSX

Điển hình là trong tập phát sóng mới đây, cô có màn kết hợp thể hiện ca khúc Niệm khúc cuối, nhận những lời có cánh từ bộ 3 giám khảo gồm Đại Nghĩa, Đoan Trang, Mỹ Lệ. Với sự ổn định qua từng vòng, Mỹ Oanh ghi tên mình vào top 3 Biến hóa bất ngờ, cạnh tranh danh hiệu quán quân cùng Minh Phượng và Phương Quỳnh.

Chia sẻ với chúng tôi, Mỹ Oanh bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở thành một trong ba thí sinh tranh tài ở vòng chung kết. Với nữ thí sinh, đây là thành quả cho quãng thời gian nỗ lực của mình. Theo bộc bạch của giọng ca sinh năm 1993, qua từng vòng thi, cô trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp đến lo lắng cho những màn hóa thân với mong muốn mang đến cho khán giả những tiết mục chỉn chu nhất. “Trước thềm chung kết, tôi đã có sự thoải mái và tự tin hơn. Tôi tin mình sẽ làm thật tốt phần thi”, cô bộc bạch.

Mỹ Oanh nói về danh xưng 'bản sao Ngọc Lan'

Mỹ Oanh sinh năm 1993, quê Đắk Lắk Ảnh: NSX

Hành trình hóa thân thành cố nghệ sĩ Ngọc Lan của Mỹ Oanh cũng gặp không ít khó khăn. Cô kể từng gặp chấn thương ở chân, phải phẫu thuật nên việc di chuyển và tập luyện là một thử thách lớn. Người đẹp chia sẻ thêm: “Giữa thực tế đời sống sinh hoạt hằng ngày của Mỹ Oanh với âm nhạc của cô Ngọc Lan cũng có nhiều điểm khác, đòi hỏi tôi cũng phải hiểu và thấu cảm tiếng hát của cô để khi biểu diễn trên sân khấu, đó chính là cảm xúc thật và phong thái biểu diễn tự nhiên”.

Nói về giọng hát giống với cố ca sĩ Ngọc Lan, Mỹ Oanh kể trước đây, mỗi khi đứng trên sân khấu giao lưu, cô đều được mọi người nhận xét có giọng hát tương đồng với nữ ca sĩ hải ngoại. Mãi đến khi bắt đầu nghiêm túc với sự nghiệp ca hát của mình, Mỹ Oanh cần định hình dòng nhạc của mình. Lúc đó, cô mới nhìn nhận kỹ càng hơn và thấy giọng hát mình giống với bậc tiền bối.

Mỹ Oanh vỡ oà khi ghi tên mình vào chung kết Biến hóa bất ngờ Ảnh: NSX

“Tôi không ngại khi được mọi người gọi mình là bản sao của cô Ngọc Lan. Nhất là trong cuộc thi thì đó là sự thành công của mình. Nhưng theo tôi thấy mỗi người đều có một chất giọng riêng, không thể giống nhau hoàn toàn. Việc của tôi là phải làm sao để khi hát lên, khán giả nghe nhớ đến giọng hát của cô Ngọc Lan nhưng trong đó vẫn là Mỹ Oanh. Đó là điều tôi cần nỗ lực hơn trong thời gian tới”, ca sĩ quê Đắk Lắk chia sẻ.

Nói về sự thay đổi khi đến với Biến hóa bất ngờ, Mỹ Oanh bộc bạch trước đây, cô là người sống nội tâm, rụt rè trước đám đông. Tham gia chương trình, nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến hơn. “Nhất là đêm công diễn đầu tiên, tôi có những cảm xúc rất lẫn lộn khi tiếp nhận những ý kiến. Có nhiều nhận xét động viên nâng đỡ, cũng có rất nhiều những ý kiến trái chiều và tiêu cực, làm tôi thật sự bị sốc vì mình chưa có được những trải nghiệm xử lý trong tình huống này”, cô kể.

Từ trải nghiệm đó, Mỹ Oanh chọn bình tâm lại và nhận được sự an ủi từ ê kíp chương trình, cô có thêm động lực để cố gắng. Giọng ca 9X nhận ra rằng việc đón nhận những lời khen chê là điều bình thường trong đời sống âm nhạc. Cô bộc bạch: “Nhìn lại, tôi biết ơn chương trình vì hành trình này”, cô chia sẻ.

