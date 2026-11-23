Chung kết Sao Mai 2026 diễn ra tối 22.11, với màn tranh tài của 6 thí sinh gồm Đỗ Hải Đăng, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đỗ Khánh An, Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Mộc An.

Ngoài 3 giám khảo chính gồm NSND Tấn Minh, PGS Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, chương trình còn có sự góp mặt của Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, NSƯT Phạm Thế Vĩ, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trong vai trò giám khảo khách mời.

Khánh An thể hiện ra sao trong chung kết Sao Mai 2026?

Khánh An nhận cúp chiến thắng từ ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Ảnh: BTC

Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) chọn thể hiện ca khúc Đá trông chồng - tác phẩm mang màu sắc dân gian đương đại của nhạc sĩ Lê Minh Sơn để chinh phục ban giám khảo. Là giọng ca nhỏ tuổi nhất trong đêm chung kết, cô gái sinh năm 2006 cho thấy sự bản lĩnh, tự tin trên sân khấu, đặc biệt là màn 'bắn' nốt cao. Trước đó, Khánh An từng gây chú ý khi thể hiện các ca khúc như Phật quang phổ chiếu, Đêm ả đào, Cõng mẹ về trời, Phong nữ…

Theo dõi bài thi, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hài hước cho rằng đây là màn trình diễn “khá là ghê gớm”. Anh cho rằng giọng ca 10X đã giấu bài trong nhiều tuần và bất ngờ “tung chiêu” ngay đêm chung kết xếp hạng. “Với tôi, tiết mục này hoàn toàn thuyết phục. Không chỉ là nốt cao ở đoạn cuối mà với cách nghĩ và hiểu tiết mục, tôi tin rằng bạn sẽ còn đi rất xa”, nam giám khảo bày tỏ.

Ở tuổi 20, Khánh An sở hữu loạt thành tích ấn tượng trong sự nghiệp ca hát Ảnh: BTC

Khi chứng kiến màn “lột xác” của cô gái 20 tuổi, NSƯT Tân Nhàn gọi đây là màn trình diễn "hoàn hảo nhất", đồng thời bày tỏ sự hài lòng trước cách xử lý những nốt cao của Khánh An. “Với Đá trông chồng, bạn mang đến một hình tượng mới tuy lạ lẫm nhưng lại khá thú vị. Dù chỉ 20 tuổi nhưng phần thể hiện của bạn khá hoàn hảo. Tôi tin với tư duy về việc lựa chọn tác phẩm, cũng như gương mặt sáng, bạn sẽ là ngôi sao của dòng nhạc dân gian trong tương lai”, cô đánh giá.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc An cho biết cô cảm thấy an tâm với sự thể hiện của Khánh An trên sân khấu. Cũng chính điều đó khiến nữ giám khảo thêm tò mò rằng sau cuộc thi, giọng ca 20 tuổi sẽ có những bước tiến thế nào trong sự nghiệp.

“Tôi nghĩ rằng tất cả những điều tốt nhất trong cuộc thi này Khánh An đã làm được. Em rất bùng nổ, em rất mạnh mẽ nhưng tôi vẫn muốn có một chút mềm mại trong phần biểu diễn”, cô nhắn nhủ.

Top 16 hội ngộ trên sân khấu đêm chung kết Sao Mai 2026 Ảnh: BTC

Với màn thể hiện ấn tượng này, Khánh An vượt qua các ứng viên khác để giành giải nhất tại Sao Mai 2026. Kết quả này giúp giọng ca 20 tuổi nối dài chuỗi thành tích trong sự nghiệp của mình, sau danh hiệu á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và á quân Solo cùng bolero 2024. Trước đó, nữ ca sĩ còn được biết đến là “con nhà nòi” khi có cha là NSND Nguyễn Mạnh Hùng và là cháu nội của nghệ sĩ cải lương Thanh Tùng.

Ngoài thành tích cao nhất của Khánh An, chung kết Sao Mai 2026 còn chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của Đỗ Hải Đăng qua ca khúc Con cò và Hoàng Thu Hà với bài hát Chờ chàng. Đây là 2 ứng viên giành giải nhì chung cuộc ở sân chơi này. Trong khi đó, giải ba của cuộc thi được trao cho các thí sinh gồm Mai Thu Hương (thể hiện ca khúc Hồ thiêng), Nguyễn Xuân Dũng (thể hiện ca khúc Người Hà Nội), Nguyễn Mộc An (thể hiện ca khúc Hà Tĩnh mình thương).

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải thưởng như: Sol Vàng (Đỗ Hải Đăng), giải Khán giả bình chọn (Đoàn Linh), giải Phong cách (Phạm Hải Anh và Đoàn Linh), giải Triển vọng (Bùi Nguyễn Bảo Anh và Kim Jea Bin), giải Ấn tượng (H'Vi Ktla).