Cô gái giành HCV đầu tiên cho Việt Nam được đề cử nhận phần thưởng đặc biệt

Như Thanh Niên đã đưa tin, Ban tổ chức SEA Games 31 đã lập danh sách đề cử 4 VĐV xuất sắc nhất đại hội.

Ngoài ra, lần đầu tiên, nước đăng cai SEA Games sẽ giới thiệu 1 VĐV có hoàn cảnh đặc biệt và đạt thành tích xuất sắc để nhận trao thưởng. Dự kiến, VĐV môn kurash Tô Thị Trang sẽ được nhận phần thưởng này. Cô gái sinh năm 1999 này là chủ nhân tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam, người mở hàng vàng đầy may mắn cho chúng ta tại đại hội.

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, Tô Thị Trang ở trên tuyển, không được về chăm sóc bố ốm nặng. Khi bố cô đi cấp cứu, sát ngày Trang thi đấu nên gia đình không báo cho Trang. Đến khi Trang xuất sắc giành HCV SEA Games 31, cô mới biết bố đã lâm vào tình trạng hôn mê. Cô chỉ kịp về nhà gặp bố lần cuối trước khi bố qua đời.

Gia cảnh của Tô Thị Trang rất nghèo. Gia đình làm nông vất vả, thu nhập thấp. Cô đã vượt qua nhiều khó khăn để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Còn về 4 đề cử cho VĐV nam và nữ xuất sắc nhất. VĐV nữ có 2 đề cử, gồm Nguyễn Thị Oanh và Jing Wen Quah (VĐV bơi của Singapore). Tại SEA Games 31, cô đã lập cú hattrick ngoạn mục với 3 HCV ở 3 nội dung 1.500 m nữ, 5.000 m nữ, 3.000 m vượt chướng vật. Trong đó Oanh còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ.

Lọt vào danh sách đề cử VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 31 còn có VĐV bơi của Singapore Jing Wen Quah. Cô gái sinh năm 2000 đã giành 6 HCV tại SEA Games 31, trong đó có 3 HCV cá nhân và 3 HCV nội dung tiếp sức, phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200 m bướm.

Ở danh hiệu dành cho nam, có 2 ứng viên sáng giá. Trong đó không thể không nhắc đến kình ngư sinh năm 2000 Nguyễn Huy Hoàng của đoàn Việt Nam. Tại SEA Games, kình ngư người Quảng Bình giành 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games. Hoàng đã rất xuất sắc giành 4 HCV cá nhân ở các nội dung 400 m tự do, phá kỷ lục SEA Games; 1.500 m tự do; 800 m tự do, 200 m bướm. Ngoài ra Hoàng và đồng đội còn tạo địa chấn khi giành HCV nội dung 4x200 m tự do nam, lật đổ nhà vô địch Olympic Schooling và đồng đội.

VĐV Joshua Robert Atkinson (Thái Lan) đoạt 4 HCV môn điền kinh ở các nội dung: 400m, 800m, tiếp sức hỗn hợp 4x400m, tiếp sức 4x400m nam.



Các danh hiệu sẽ được trao trong lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối 23.5 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.