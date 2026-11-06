Cô gái Hàn gây sốt ở show hẹn hò, ra sao khi hoạt động tại Việt Nam?

Sau màn chào sân bằng sản phẩm Mê cung (hợp tác cùng Công Dương), Rayeon - cựu thần tượng Kpop từng gây chú ý trong show hẹn hò Đảo thiên đường đánh dấu màn trở lại với âm nhạc thông qua ca khúc mới mang tên Tạm biệt. Nếu như ở dự án trước, cô thử thách bản thân với vũ đạo mạnh mẽ cùng hình tượng sắc sảo thì với “đứa con tinh thần” lần này, người đẹp mang đến diện mạo nữ tính, mềm mại hơn.

Rayeon cùng bạn diễn trong MV Tạm biệt Ảnh: NVCC

Tạm biệt là ca khúc thuộc thể loại pop - ballad nhẹ nhàng, phù hợp với chất giọng giàu cảm xúc của nữ ca sĩ. Không chỉ cho thấy sự đầu tư cho các sản phẩm nghệ thuật, Rayeon còn minh chứng sự tiến bộ thông qua khả năng phát âm bằng tiếng Việt, với mong muốn truyền tải tinh thần bài hát đến với khán giả.

Kịch bản Tạm biệt do chính Rayeon trực tiếp lên ý tưởng và cùng ê kíp sản xuất hiện thực hóa. Khi sự quan tâm trong tình yêu dần phai nhạt và đối phương trở nên vô tâm, người con gái đã không chọn cách kết thúc trong ồn ào hay bi lụy. Thay vào đó, cô chọn cùng người mình yêu trải qua một buổi hẹn hò trọn vẹn và đẹp đẽ nhất trước khi lặng lẽ nói lời chia ly.

Rayeon cho thấy sự nghiêm túc khi hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam Ảnh: NVCC

Rayeon chia sẻ tác phẩm không đơn thuần là lời tạm biệt một giai đoạn quá khứ, mà còn là sự buông bỏ những tổn thương để học cách yêu thương bản thân. Toàn bộ bối cảnh được ghi hình tại TP.HCM, nơi những con phố, góc quán quen thuộc hiện lên qua lăng kính điện ảnh lãng mạn nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm.

Sự thay đổi của Rayeon

Nhìn lại sản phẩm chào sân trước đó, Rayeon thẳng thắn thừa nhận bản thân từng gặp nhiều rào cản về mặt phát âm, thậm chí từng muốn thu âm lại toàn bộ vì cảm thấy chưa thực sự tròn trịa. Đối với Tạm biệt, nữ ca sĩ không đặt nặng áp lực phải lập tức lên vị trí dẫn đầu hay cạnh tranh.

Cô thẳng thắn: “Tôi là người ngoại quốc mới chập chững bước vào nền âm nhạc Việt Nam. Thay vì vội vã tìm kiếm thành tích, tôi muốn bản thân khiêm tốn tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện từng bước để khán giả thấy được sự chân thành, tiến bộ của mình qua từng giai đoạn”.

Ca khúc vừa trình làng mang đến một hình ảnh mới của Rayeon so với sản phẩm âm nhạc trước đó Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ cho rằng Tạm biệt đại diện cho một phiên bản Rayeon gần gũi, đời thường và dễ thấu cảm hơn. Thay vì nhìn nhận đổ vỡ như một thất bại, cô xem đó là một trải nghiệm cần thiết để một người phụ nữ học cách dũng cảm buông bỏ sự vô tâm, chữa lành vết thương và bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

Việc phát hành một sản phẩm ballad hoàn toàn bằng tiếng Việt tiếp tục là minh chứng rõ nét cho định hướng nghiêm túc của Rayeon tại thị trường này. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ chọn trau dồi ngôn ngữ thông qua việc học tập và làm việc với công ty quản lý, từ đó mang đến một sản phẩm chỉn chu, phù hợp với thị hiếu công chúng.

Đứng trước câu hỏi về lý do chọn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam, Rayeon chia sẻ cô không tìm kiếm một lối đi dễ dàng hay cơ hội nổi tiếng nhanh chóng. Nữ ca sĩ khẳng định thị trường này hiện nay có tính cạnh tranh rất cao và đòi hỏi sự nỗ lực nghiêm túc không kém bất kỳ nền âm nhạc nào.