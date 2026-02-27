Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cô gái hát bolero vừa giành quán quân 'Người kể chuyện tình' là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
27/02/2026 06:09 GMT+7

Vượt qua 2 đối thủ trong đêm chung kết, Mai Diễm My vỡ òa khi được gọi tên cho danh hiệu quán quân 'Người kể chuyện tình'.

Chung kết Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của Quỳnh Cầm, Mai Diễm My và Trần Tuấn Kha. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có “nữ hoàng rock” Ngọc Ánh cùng ca sĩ Quốc Đại.

Cô gái hát bolero vừa giành quán quân 'Người kể chuyện tình' là ai?- Ảnh 1.

Mai Diễm My thể hiện Cung tơ hòa điệu trên sân khấu Người kể chuyện tình

Ảnh: NSX

Trong đêm tranh tài cuối cùng, Mai Diễm My lựa chọn ca khúc Cung tơ hòa điệu để chinh phục giám khảo. Trên sân khấu, giọng ca 9X gây chú ý khi mời đoàn hát bội Ngọc Khanh tham gia biểu diễn cùng, kết hợp với phần trợ diễn tái hiện những nhân vật lịch sử. Không chỉ cho thấy sự đầu tư, chỉn chu trên sân khấu, Mai Diễm My còn được đánh giá cao khi kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật truyền thống.

Giám khảo Ngọc Ánh không giấu được sự phấn khích, liên tục dành lời khen cho bài thi của Mai Diễm My. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn khẳng định: “Đây đúng là chất giọng và sở trường của em”. "Nữ hoàng rock" đánh giá cao việc Mai Diễm My “hết lòng hết tâm” cho tiết mục và sở hữu thần thái sân khấu khiến cô ấn tượng. 

Cô gái hát bolero vừa giành quán quân 'Người kể chuyện tình' là ai?- Ảnh 2.

Tiết mục được đầu tư hoành tráng của ca sĩ Mai Diễm My

Ảnh: NVCC

Giám khảo Quốc Đại chia sẻ bản thân cảm nhận rõ tình yêu của nữ ca sĩ dành cho ca khúc: “Em làm rất kỹ từng chi tiết trong lời ca. Thông điệp kết nối âm nhạc giữa xưa và nay anh rất trân trọng”. Đặc biệt, danh ca Thái Châu gọi đây là tiết mục ông chờ đợi: “Tôi thầm ước trong đêm chung kết có một tiết mục giá trị. Hôm nay tiết mục giá trị đó đã có trong lòng tôi rồi”. Ông đánh giá phần thể hiện “hát lên câu nào sắc nét câu đó”, tạo nên một tổng thể trọn vẹn.

Với bài thi này, Mai Diễm My nhận được tổng điểm 89,75, trở thành quán quân Người kể chuyện tình mùa 9. Trong khi đó, Quỳnh Cầm đạt 89,25, trở thành á quân của cuộc thi. Còn Trần Tuấn Kha giành giải ba chung cuộc với tổng điểm 88,75.

Quán quân 'Người kể chuyện tình' là ai?

Mai Diễm My sở hữu giọng ca ngọt ngào, nổi bật với dòng nhạc bolero. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 2021, từng chinh phục khán giả qua các chương trình truyền hình như Ca sĩ bí ẩn, Đấu trường ngôi sao…, mang đến hình ảnh một giọng ca trẻ nhưng đầy nội lực. 

Cô gái hát bolero vừa giành quán quân 'Người kể chuyện tình' là ai?- Ảnh 3.

Mai Diễm My vỡ òa khi trở thành quán quân Người kể chuyện tình

Ảnh: NSX

Về mối duyên đến với Người kể chuyện tình, giọng ca 28 tuổi nói khi nhận được lời mời, cô dành thời gian tìm hiểu về format. Ban đầu, Mai Diễm My e dè khi phải hát theo từng chủ đề là các ca khúc gắn với những nhạc sĩ tên tuổi. Tuy nhiên năm nay, khi gameshow này có sự đổi mới với đa dạng đề tài hơn, nữ ca sĩ tự tin khi tham gia. “Những vòng đầu, tôi định thay đổi nhiều dòng nhạc để đa dạng màu sắc hơn. Tuy nhiên với những bài sở trường, tôi luôn đạt điểm cao nên ở những vòng sau, tôi chọn những ca khúc dân ca, bolero để chinh phục khán giả”, cô nói.

Theo Mai Diễm My, nhiều người khi nhắc đến bolero, dân ca thường nghĩ rằng đây là dòng nhạc có phần "sến". Song trong quá trình làm nghề, cô luôn muốn mang lại sự mới mẻ, trẻ trung thông qua bản phối, cách thể hiện để chinh phục khán giả.

Về kế hoạch sau thành tích quán quân, Mai Diễm My nói cô đặt mục tiêu trau dồi nhiều hơn để chinh phục khán giả. Riêng với số tiền thưởng 100 triệu đồng, nữ ca sĩ mong muốn được đầu tư vào sản phẩm mới, từ đó tạo thêm những cơ hội cho nghề. 

Tin liên quan

Cô gái hát hit Lệ Quyên gây chú ý trong 'Người kể chuyện tình'

Cô gái hát hit Lệ Quyên gây chú ý trong 'Người kể chuyện tình'

Tái hiện ca khúc đình đám của Lệ Quyên, thí sinh N Ly nhận được sự góp ý từ dàn giám khảo 'Người kể chuyện tình'.

Khám phá thêm chủ đề

Người kể chuyện tình Mai Diễm My Ca sĩ Mai Diễm My bolero
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận