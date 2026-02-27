Cô gái hát bolero vừa giành quán quân 'Người kể chuyện tình' là ai?

Chung kết Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của Quỳnh Cầm, Mai Diễm My và Trần Tuấn Kha. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có “nữ hoàng rock” Ngọc Ánh cùng ca sĩ Quốc Đại.

Mai Diễm My thể hiện Cung tơ hòa điệu trên sân khấu Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Trong đêm tranh tài cuối cùng, Mai Diễm My lựa chọn ca khúc Cung tơ hòa điệu để chinh phục giám khảo. Trên sân khấu, giọng ca 9X gây chú ý khi mời đoàn hát bội Ngọc Khanh tham gia biểu diễn cùng, kết hợp với phần trợ diễn tái hiện những nhân vật lịch sử. Không chỉ cho thấy sự đầu tư, chỉn chu trên sân khấu, Mai Diễm My còn được đánh giá cao khi kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật truyền thống.

Giám khảo Ngọc Ánh không giấu được sự phấn khích, liên tục dành lời khen cho bài thi của Mai Diễm My. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn khẳng định: “Đây đúng là chất giọng và sở trường của em”. "Nữ hoàng rock" đánh giá cao việc Mai Diễm My “hết lòng hết tâm” cho tiết mục và sở hữu thần thái sân khấu khiến cô ấn tượng.

Tiết mục được đầu tư hoành tráng của ca sĩ Mai Diễm My Ảnh: NVCC

Giám khảo Quốc Đại chia sẻ bản thân cảm nhận rõ tình yêu của nữ ca sĩ dành cho ca khúc: “Em làm rất kỹ từng chi tiết trong lời ca. Thông điệp kết nối âm nhạc giữa xưa và nay anh rất trân trọng”. Đặc biệt, danh ca Thái Châu gọi đây là tiết mục ông chờ đợi: “Tôi thầm ước trong đêm chung kết có một tiết mục giá trị. Hôm nay tiết mục giá trị đó đã có trong lòng tôi rồi”. Ông đánh giá phần thể hiện “hát lên câu nào sắc nét câu đó”, tạo nên một tổng thể trọn vẹn.

Với bài thi này, Mai Diễm My nhận được tổng điểm 89,75, trở thành quán quân Người kể chuyện tình mùa 9. Trong khi đó, Quỳnh Cầm đạt 89,25, trở thành á quân của cuộc thi. Còn Trần Tuấn Kha giành giải ba chung cuộc với tổng điểm 88,75.

Quán quân 'Người kể chuyện tình' là ai?

Mai Diễm My sở hữu giọng ca ngọt ngào, nổi bật với dòng nhạc bolero. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 2021, từng chinh phục khán giả qua các chương trình truyền hình như Ca sĩ bí ẩn, Đấu trường ngôi sao…, mang đến hình ảnh một giọng ca trẻ nhưng đầy nội lực.

Mai Diễm My vỡ òa khi trở thành quán quân Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Về mối duyên đến với Người kể chuyện tình, giọng ca 28 tuổi nói khi nhận được lời mời, cô dành thời gian tìm hiểu về format. Ban đầu, Mai Diễm My e dè khi phải hát theo từng chủ đề là các ca khúc gắn với những nhạc sĩ tên tuổi. Tuy nhiên năm nay, khi gameshow này có sự đổi mới với đa dạng đề tài hơn, nữ ca sĩ tự tin khi tham gia. “Những vòng đầu, tôi định thay đổi nhiều dòng nhạc để đa dạng màu sắc hơn. Tuy nhiên với những bài sở trường, tôi luôn đạt điểm cao nên ở những vòng sau, tôi chọn những ca khúc dân ca, bolero để chinh phục khán giả”, cô nói.

Theo Mai Diễm My, nhiều người khi nhắc đến bolero, dân ca thường nghĩ rằng đây là dòng nhạc có phần "sến". Song trong quá trình làm nghề, cô luôn muốn mang lại sự mới mẻ, trẻ trung thông qua bản phối, cách thể hiện để chinh phục khán giả.

Về kế hoạch sau thành tích quán quân, Mai Diễm My nói cô đặt mục tiêu trau dồi nhiều hơn để chinh phục khán giả. Riêng với số tiền thưởng 100 triệu đồng, nữ ca sĩ mong muốn được đầu tư vào sản phẩm mới, từ đó tạo thêm những cơ hội cho nghề.