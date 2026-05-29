Cô gái hát giống ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý

Tập 3 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của thí sinh Tỷ Trần (hóa thân thành Hồ Trung Dũng), Phương Thảo (hóa thân thành Lệ Quyên) và Quốc Hiếu (hóa thân thành Hoàng Hải). Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có sự góp mặt của Bình Tinh và Hamlet Trương.

Không chỉ giọng hát, Phương Thảo còn đầu tư về tạo hình để có nét tương đồng với đàn chị Ảnh: NSX

Ở vòng đầu tiên, Phương Thảo khoe giọng hát thật qua ca khúc Giữa đại lộ Đông Tây. Ngay khi nữ thí sinh cất giọng hát, Hamlet Trương bày tỏ niềm hào hứng khi tuyên bố: “Nếu đoán sai, tôi sẽ mời anh Đại Nghĩa với chị Bình Tinh một ly trà sữa”. Nam nhạc sĩ cho rằng từ ca khúc, trang phục đến màu giọng đều khiến bản thân liên tưởng đến Văn Mai Hương.

Không chỉ Hamlet Trương, Đại Nghĩa và Bình Tinh cũng đồng tình với dự đoán này. Tuy nhiên, hàng loạt cái tên khác như Bùi Lan Hương, Ngô Lan Hương, Mỹ Linh hay Hà Trần tiếp tục được đưa ra khiến ban giám khảo không khỏi hoang mang.

Bước vào phần hóa thân, với ca khúc Tình lỡ, Phương Thảo khiến cả trường quay bất ngờ khi lựa chọn tái hiện hình ảnh Lệ Quyên trên sân khấu. Ngay khi nữ thí sinh xuất hiện, Bình Tinh đã lập tức bấm tim ủng hộ vì thần thái sang trọng và phong cách trình diễn đúng chất “nữ hoàng phòng trà”. Trong khi đó, Hamlet Trương đành cúi mặt vì phán đoán sai, dù trước đó nam nhạc sĩ rất tự tin vào lựa chọn của mình.

Dàn giám khảo nói gì về 'bản sao Lệ Quyên'?

Dàn giám khảo bàn luận sôi nổi về tiết mục của bản sao Lệ Quyên Ảnh: NSX

Theo dõi phần trình diễn của Phương Thảo, Bình Tinh không ngại dành những lời “có cánh”. Cô nói: “Tôi phải bấm thêm một tim nữa khi bạn nhìn xuống tôi nở nụ cười rất sang trọng, quý phái”. Bình Tinh đánh giá cao sự đầu tư của Phương Thảo từ ngoại hình, dáng đi đến cách thể hiện thần thái của Lệ Quyên trên sân khấu. Cô dành lời khen ngợi cho phần thể hiện thành công của nữ thí sinh.

Trong khi đó, Hamlet Trương nhận xét Phương Thảo hát hay nhưng vẫn còn giữ màu giọng riêng ở những đoạn lơi nhịp. Nam giám khảo không ngại dành tặng thêm điểm cho thí sinh này vì muốn cô tiến sâu, thể hiện những ca khúc bolero trên sân khấu Biến hóa bất ngờ. Anh đánh giá: “Cách thể hiện của bạn hơi nghiêng về Phương Phương Thảo và Giang Hồng Ngọc. Cho nên nếu bước vào vòng trong, bạn cần nghiên cứu thêm một chút nữa để phần trình diễn nhẹ nhàng hơn”.

Đồng quan điểm, Đại Nghĩa cũng cho rằng nữ thí sinh đang cố đẩy mạnh âm sắc để giống Lệ Quyên nên đôi lúc thiếu đi độ mềm mại cần thiết. Thậm chí, đôi chỗ phần thể hiện của Phương Thảo khiến nam giám khảo giật mình. “Lệ Quyên cũng có cách xử lý như thế, nhưng không phải câu nào cũng như vậy. Nó cần sự mềm mại, cảm xúc dữ dội. Có thể em mới bắt chước giọng của Lệ Quyên trong thời gian ngắn nên chưa có nhuyễn. Nếu vào vòng trong, em phải chú ý độ mượt trong chất giọng và một vài chi tiết đặc trưng”, anh chia sẻ.

Với phần trình diễn ấn tượng, Phương Thảo nhận được 12 tim từ ban giám khảo.