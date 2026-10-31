Cô gái hát nhạc Ngô Thụy Miên, nhận điểm tuyệt đối từ danh ca Thái Châu

Trong đêm thi Người kể chuyện tình chủ đề Ru tình, Đỗ Thảo My thể hiện Nỗi đau muộn màng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bằng câu chuyện về cuộc tái ngộ sau nhiều năm xa cách. Trong vai chủ một quán rượu nhỏ, nữ thí sinh gặp lại người đàn ông từng rời xa mình. Thế nhưng, điều người ở lại phải trải qua không phải một cuộc sống bình yên như người ra đi từng nghĩ, mà là những tháng ngày tìm kiếm, chờ đợi và đau khổ. Khi hai người cuối cùng đối diện nhau, những lời giải thích và sự hối tiếc cũng khó có thể bù đắp khoảng thời gian đã mất.

Thái Châu nói gì về bài thi của Đỗ Thảo My?

Đỗ Thảo My bộc lộ khả năng diễn xuất, kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào để chinh phục ban giám khảo Ảnh: NSX

Đỗ Thảo My gây ấn tượng với khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, đồng thời thể hiện ca khúc bằng giọng hát đẹp, tình cảm. Nam giám khảo đánh giá “bài hát Ngô Thụy Miên viết giai điệu đẹp, dễ thấm”, tạo không gian để người ca sĩ thể hiện cảm xúc, đồng thời dành lời khen cho tiết mục của Đỗ Thảo My. Tuy nhiên, Thái Châu cũng nhắc nữ thí sinh cần tiết chế những đoạn luyến láy để không làm ảnh hưởng đến tinh thần nguyên bản của ca khúc.

“Về phần thoại và diễn xuất, tôi thấy bạn có sự nâng cấp so với trước đó. Còn về cách hát, bạn thể hiện rõ ràng, ngân nga, cảm xúc tốt. Hiện nay, các bạn luyến láy theo kiểu trẻ trung nhưng đừng nặng nề làm phá bài hát. Riêng bài này bạn diễn tốt, biết cách đặt để cảm xúc trong từng câu hát. Đó là sự tiến bộ của bạn ở vòng thi này”, nam danh ca chia sẻ.

Giám khảo Hồ Lệ Thu bày tỏ sự yêu thích với toàn bộ phần trình diễn, từ diễn xuất đến giọng hát. Nữ giám khảo nhận xét Đỗ Thảo My hát hay, tình cảm và sở hữu chất giọng đẹp. “Tôi chưa biết nhiều về bạn như danh ca Thái Châu, nhưng lúc xem màn trình diễn này tôi lại rất thích. Gặp lại người cũ, em thể hiện được những bối rối của người con gái. Còn về phần hát, tôi không có gì phải bàn”, cô chia sẻ.

Giọng ca trẻ được danh ca Thái Châu khen ngợi vì sự tiến bộ qua từng vòng tranh tài Ảnh: NSX

Sau phần nhận xét này, Đỗ Thảo My tranh thủ cơ hội thổ lộ tình cảm với ca sĩ Hồ Lệ Thu. Cô tiết lộ bản thân rất yêu mến và thường xuyên nghe nhạc của đàn chị nên “hôm nay em rất vui khi được gặp chị ở sân khấu này”. Thông qua Người kể chuyện tình, nữ thí sinh hy vọng không chỉ mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc mà còn có cơ hội chứng minh sự trưởng thành trong giọng hát và bản lĩnh sân khấu. Với cô, hành trình 8 năm chưa phải đích đến, mà là lý do để bản thân tiếp tục cố gắng và tin tưởng vào con đường đã chọn.

Với Đỗ Thảo My, hành trình làm nghề không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng mỗi trải nghiệm đều giúp nữ ca sĩ hiểu rõ hơn về lựa chọn của bản thân. Từ quyết định theo đuổi ca hát dù gia đình từng mong muốn một con đường ổn định, đến những lần tự vực dậy khi cảm thấy chững lại, nữ ca sĩ vẫn chọn tiếp tục tiến về phía trước.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang cũng đánh giá cao năng lực diễn xuất của thí sinh, đồng thời góp ý về cách phát âm và xử lý một số từ ngữ để đảm bảo sắc thái cảm xúc phù hợp với nội dung bài hát. “Làm cho ca khúc mới mẻ hơn là một ý tưởng tốt, nhưng mình cần tính trước xem nốt nào cần sáng tạo và cái nào không nên. Với có một vài chỗ em hát hơi nặng nề. Vì bài hát này tôi từng hòa âm cho chị Khánh Hà nên rất để ý”, anh chia sẻ.

Dù còn những điểm cần hoàn thiện, Đỗ Thảo My vẫn ghi dấu ấn bằng màn thể hiện chỉn chu và giàu tình tự. Với tiết mục này, nữ thí sinh nhận 10 điểm từ danh ca Thái Châu và 9,75 điểm từ nhạc sĩ Nguyễn Quang.