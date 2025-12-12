Nhắc đến Hoàng Trang và Nguyễn Đông, khán giả yêu nhạc nhớ ngay đến hình ảnh "chàng đàn - nàng hát" với những bản du ca mộc mạc, da diết từng gây "bão" mạng xã hội. Từ cơ duyên gặp gỡ khi Hoàng Trang mới chỉ là cô bé lớp 8 và Nguyễn Đông đã vượt 25km mỗi tuần để nghe cô hát, đến nay, họ đã đồng hành cùng nhau hơn 10 năm. Tại sự kiện ra mắt Thanh Nien Books của Báo Thanh Niên, đôi tri kỷ đã chia sẻ tin vui về việc sắp "về chung một nhà".

Hoàng Trang và Nguyễn Đông trình diễn Hoa xuân ca và Thành phố mùa xuân tại sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên Ảnh: ĐỘC LẬP

Không cầu kỳ hay xa hoa, đám cưới của cặp đôi nghệ sĩ mang đậm chất "tình" như chính dòng nhạc họ theo đuổi. Đặc biệt, tấm thiệp cưới được cả hai tự tay thiết kế và hoàn thiện. Thay vì những lời hoa mỹ, họ chọn những câu hát trong ca khúc Hoa xuân ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người đã se duyên cho tâm hồn họ gặp nhau.

10 năm là một chặng đường dài với nhiều thăng trầm. Từ những ngày đầu bị gia đình lo lắng vì khoảng cách tuổi tác và kinh tế, cho đến những chuyến đi phượt trên chiếc xe Cub cũ kỹ. Hoàng Trang thừa nhận, để đi được đến cái kết viên mãn này, cả hai đã phải học cách dung hòa cái tôi nghệ sĩ để giữ lửa cho mối quan hệ, cả trong công việc lẫn đời sống.

Hoàng Trang mượn lời Trịnh Công Sơn tiết lộ tin vui

Đám cưới là một cột mốc mới, nhưng âm nhạc vẫn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Đáp lại sự mong mỏi của khán giả sau nhiều năm chờ đợi, cặp đôi tiết lộ sẽ tập trung cao độ sau hôn lễ để cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chỉn chu và chuyên nghiệp hơn, thay vì những bản thu ngẫu hứng như trước đây.

“Cô gái hát nhạc Trịnh” Hoàng Trang mượn lời Trịnh Công Sơn tiết lộ tin vui

Cặp đôi "chàng đàn - nàng hát" Hoàng Trang và Nguyễn Đông được khán giả biết đến như một "hiện tượng nhạc Trịnh". Hoàng Trang với giọng hát mộc mạc, sâu lắng cùng tiếng đàn guitar của Nguyễn Đông đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo và đi vào lòng khán giả. Những màn biểu diễn nổi bật của cặp đôi là các ca khúc nhạc Trịnh như Ta đã thấy gì trong đêm nay, Bài ca trên những xác người, Bây giờ còn nhớ hay không, Cát bụi, Giã từ đêm mưa, Một cõi đi về, Ru tình...