Cô gái khiếm thị đạt 7.5 IELTS

Cô gái 7.5 IELTS Ma Thị Phương cũng mới giành giải nhất tại Hội thi tin học quốc gia dành cho người mù lần thứ 3.

Trước đó, Phương còn hiện thực hóa giấc mơ vươn ra thế giới khi nhận được học bổng trao đổi sinh viên Erasmus+ Mobility tại ĐH Valladolid, Tây Ban Nha và học bổng Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại ĐH Connecticut, Mỹ năm 2024.

Ma Thị Phương tại Trường ĐH Valladolid, Tây Ban Nha ẢNH: NVCC

Hành trình từ bóng tối bước ra thế giới

Cuộc đời của cô gái người Tày, Ma Thị Phương rẽ sang một hướng khác đầy chông gai ngay sau khi vừa thi đậu vào lớp 10. Căn bệnh viêm tủy thị thần kinh ập đến bất ngờ khiến thị lực suy giảm nhanh chóng, cô đã không nhìn thấy ánh sáng. Từng rơi vào khủng hoảng và phải bảo lưu kết quả học tập một năm, Phương vực dậy tinh thần nhờ niềm tin vào tri thức và sự tò mò với thế giới. Cô quay lại trường học, đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng nỗ lực tự học cách sử dụng máy tính và các phần mềm hỗ trợ.

Vừa qua, cô cùng bạn đã phát triển công cụ Zablind hỗ trợ người khiếm thị sử dụng Zalo, xuất sắc giành giải nhất tại Hội thi tin học toàn quốc dành cho người mù mảng sáng tạo phần mềm. Nhận thấy nền tảng Zalo phổ biến ở Việt Nam thiếu các phím tắt và không tương thích tốt với trình đọc màn hình, gây khó khăn lớn cho người khiếm thị, Phương và bạn đã điều chỉnh giao diện Zalo PC, bổ sung các phím tắt và đọc nhãn phần tử. Giải pháp này đã giúp người dùng khiếm thị giảm bớt rào cản, thuận tiện hơn rất nhiều trong giao tiếp, học tập và làm việc.

Tiến sĩ Tạ Thị Thảo, Phó trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên, ấn tượng về nghị lực, ý chí sắt đá và tinh thần không chịu khuất phục trước những khó khăn của Ma Thị Phương. “Bên cạnh hoạt động học tập, Phương luôn tích cực tham gia các dự án hỗ trợ người khuyết tật như dạy tiếng Anh, hỗ trợ kỹ thuật, giúp họ tiếp cận công nghệ, xã hội. Điều này thể hiện tư duy cộng đồng và tinh thần cống hiến của Phương. Với tôi, Phương là tấm gương về nghị lực, tự tin, và khát vọng sống có ý nghĩa”, cô Thảo chia sẻ.

Chiến lược học tiếng Anh bằng AI để chinh phục 7.5 IELTS

Nhờ phương pháp học tập kỷ luật, kết hợp với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, cùng với những điều chỉnh cần thiết từ hội đồng thi cho thí sinh khiếm thị, Ma Thị Phương đạt IELTS 7.5.

Điểm đột phá trong cách học của Phương nằm ở việc cô biến AI thành người thầy cá nhân. Đối với kỹ năng nói, cô soạn trước câu trả lời cho các bộ đề dự đoán, sau đó nhờ ChatGPT gợi ý các cách diễn đạt tự nhiên hơn hoặc bổ sung các thành ngữ để bài nói thêm sinh động và chuẩn bản xứ. Cô cũng tự học tiếng Anh qua các ứng dụng, website như HelloTalk, Tandem, Airtalk để trò chuyện với người nước ngoài, cải thiện kỹ năng nghe và nói, luyện tập phản xạ.

Phương (ngoài cùng, bên trái) đạt giải nhất tại Hội thi tin học toàn quốc dành cho người mù ẢNH: NVCC

Thử thách lớn nhất với người khiếm thị nằm ở kỹ năng viết, đặc biệt với dữ liệu hình ảnh trực quan. Để khắc phục, Phương sử dụng AI để chuyển đổi dữ liệu biểu đồ sang dạng bảng hoặc văn bản thuần túy để trình đọc màn hình có thể tiếp cận, đồng thời dùng các công cụ như Poe hay ChatGPT để nhận phản hồi chi tiết về ngữ pháp và tư duy logic. Với kỹ năng nghe và đọc, cô ưu tiên các trang web có giao diện thân thiện với trình đọc màn hình như mini-IELTS.

Phương cho rằng: “Các bạn khiếm thị, khuyết tật cần chủ động tìm cho mình cơ hội. Đối với mình, những biến cố không phải là dấu chấm hết mà là cánh cửa mở ra một con đường mới, bởi lẽ mình mới chính là người làm chủ cuộc đời mình".

Chia sẻ về dự định tương lai, cô gái 7.5 IELTS đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ xin học bổng cho chương trình thạc sĩ chuyên ngành chính sách công. Quyết tâm này xuất phát từ trải nghiệm du học, cô nhận thấy sự khác biệt về dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho sinh viên khuyết tật so với tình trạng thiếu thốn tại Việt Nam. Phương khao khát sau khi trau dồi tri thức sẽ được cống hiến cho cộng đồng, tham gia vận động chính sách và điều phối các dự án phát triển để thúc đẩy người khuyết tật dễ dàng hòa nhập xã hội, giúp họ có cơ hội bình đẳng và không bị bỏ lại phía sau.